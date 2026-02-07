A NEKA legyőzte a Kozármislenyt a női kézi NB I kiesési helyosztóján

Nemzeti Sportrádió

2026.02.07.
Fotó: Kozármisleny SE/FB
A NEKA saját közönsége előtt 27–23-ra legyőzte a sereghajtó Kozármislenyt a női kézilabda NB I bennmaradás szempontjából fontos, szombati első mérkőzésén.

Csapó Kincső 12 védéssel, Szabó Aida 11 góllal járult hozzá a hazai sikerhez, a túloldalon Scheffer Zsanett tízszer volt eredményes. A tabellán kettőről négy pontra nőtt a különbség a két együttes között.

Sorozatban negyedik bajnokiját nyerte meg a Vác, amely ezúttal Kisvárdán aratott sikert. A hazaiak kapusa, Christe Dalma tíz lövést védett, az Európa-bajnoki bronzérmes horvát Larissa Markovic hat gólt lőtt. Az egy hete szerződést hosszabbító váci hálóőr, Csizmadia Fanni 17 kísérletet hárított, Pálffy Anna ugyancsak hatszor volt eredményes.

KÉZILABDA
NŐI NB I
NEKA–KOZÁRMISLENY KA 27–23 (15–14)
Balatonboglár, 308 néző. V: Kiu G., Kiu T.
NEKA: CSAPÓ KINCSŐ – Kiss Cs. 3, Török Fanni 3, Bozsodi, Alaxai 2, Koronczai, Mihály H. 2. Csere: Hornyák A. (kapus), SZABÓ AIDA 11 (7), Sztankovics R. 2, Utasi 3, Seres, Panyi 1, Nényei, Jobbágy. Edző: Bakó Botond
KOZÁRMISLENY: Szabó Luca – Kecskés 1, Kelemen D., Bréda 3, Lengyel L. 2, SCHEFFER 10 (8), Szatmári M. 1. Csere: Lasztóczi (kapus), Brettner 3, Rácz P. 1, Bernhardt, Fodor V. 1, Friedszám 1, Hónig. Edző: Kovács Tamás
 Az eredmény alakulása. 6. perc: 3–3. 10. p.: 3–6. 14. p.: 7–6. 18. p.: 7–8. 20. p.: 9–8. 23. p.: 10–11. 25. p.: 13–11. 35. p.: 19–15. 40. p.: 19–17. 44. p.: 21–17. 47. p.: 21–19. 51. p.: 25–19. 56. p.: 27 –22. Kiállítások: 10, ill. 2 perc. Hétméteresek: 8/7, ill. 8/8
MESTERMÉRLEG
Bakó Botond: – Mentálisan nehéz volt, tudtuk, hogy ez élet-halál meccs nekünk, és kötelező a győzelem. A csapat azonban megmutatta az erejét és az egységét.
Kovács Tamás: – A második félidőben a NEKA jobban alkalmazkodott, mi pedig nem tudtuk tartani azt a színvonalat, amit az első játékrészben nyújtottunk.
Tudósított: VÖRÖS SÁNDOR

KISVÁRDA MASTER GOOD SE–VÁC 23–26 (12–12)
Kisvárda, 545 néző. V: Hajdu-Hársfalvi, Mórocz
KISVÁRDA: Christe – Gém 2, Kovalcsik B. 2, Szabó Lili 2, Gyimesi K., Mérai 1, Poczetnyik L. 1. Csere: Pásztor B. (kapus), MARKOVIC 6 (2), E. Novak 2, Karé 2, GYŐRI V.  3, KARNIK SZ. 2, Agócs, Roszoha. Edző: Józsa Krisztián
VÁC: CSIZMADIA F. – PÁLFFY A. 6, AFENTALER 5 (3), Kellermann 2, Varga Emília, CSÍKOS 4, Wald 1. Csere: Zaj (kapus), Pelczéder, Kacsó 1, Kajdon 2, Kövér 1, PÁLMAI 4. Edző: Horváth Roland
Az eredmény alakulása. 12. perc: 2–4. 21. p.: 6–10. 27. p.: 11–10. 31. p.: 12–13. 39. p.: 14–15. 44. p.: 17–20. 56. p.: 22–24. Kiállítások: 10, ill. 6 perc. Hétméteresek: 2/2, ill. 3/3
MESTERMÉRLEG
Józsa Krisztián: – A második félidei kapusteljesítmények közötti különbség döntött. Támadójátékunkban több kiemelkedő produkcióra van szükség.
Horváth Roland: – Nagy csata volt, a védekezésünk nagyon rendben volt, mögötte olyan kapusteljesítménnyel, amellyel mérkőzést lehet nyerni idegenben.
Tudósított: BODNÁR TIBOR

AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Győr1414522–309+213 28 
2. FTC14131481–332+149 26 
3. Debrecen14122451–335+116 24 
4. Esztergom14923439–367+72 20 
5. Vác14914411–370+41 19 
6. Székesfehérvár14914378–351+27 19 
7. Mosonmagyaróvár14518364–370–6 11 
8. Kisvárda1459358–402–44 10 
9. Szombathely14428379–464–85 10 
10. Budaörs14338347–409–62 
11. Vasas13328344–382–38 
12. NEKA14311347–439–92 
13. Dunaújváros13211305–438–133 
14. Kozármisleny14113308–466–158 

 

 

Ezek is érdekelhetik