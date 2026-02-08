Egy gól döntött Mezőkövesden a Tiszakécske ellen

LABDARÚGÓ NB II

17. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–TISZAKÉCSKEI LC 1–0 (0–0)

Mezőkövesd, 300 néző. Vezette: Hanyecz Bence (László István Sándor, Vrbovszki Pál)

MEZŐKÖVESD: Winter – Csirmaz, Csörgő V., Keresztes B. (Ternován, 89.), Hornyák Cs. – Zachán – Bertus (Varjas Z., 79.), Lőrinczy (Csatári, 79.), Vidnyánszky M. – Vörös B. (Gresó, 87.), Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

TISZAKÉCSKE: Esery – Balázs B. (Takács T., 80.), Takács Zs., Körmendi – Bódi, Varga J., Lucas, Sós – Kócs-Washburn (Pataki, a szünetben), Ramos, Zámbó (Gyenes, 80.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Lőrinczy (61.)

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Egygólos meccs volt, az ellenfél inkább pontrúgásokból veszélyeztetett. Egyik oldalon sem adódott sok helyzet, de nekünk több volt, így megérdemelten nyertünk. Ezúttal az ingoványos talajjal is meg kellett küzdenünk; jó erőkből álló csapatot sikerült legyőznünk.

Pintér Csaba: – Az őszihez hasonlóan ezúttal is kifejezetten jó mérkőzést játszottunk, amelyen egy remek lövés döntött. Megvoltak a lehetőségeink ezen a meccsen, de még a gólvonalról sem tudtunk a kapuba találni.

Lőrinczy Attila megmozdulása (fehérben) döntötte el a három pont sorsát (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)

ÖSSZEFOGLALÓ

A meccs első félórájában csak egy kaput eltaláló lövés volt, amit védett a vendégek kapusa. A csapatok szűk területen, a pálya középső harmadában fociztak, kockázatvállalás egyik oldalon sem volt. A meccs 30 percnyi játék után kezdett beindulni, elsősorban a vendégek jóvoltából, akik többször is rést találtak a hazaiak védelmén, a lövéseik azonban szinte kivétel nélkül célt tévesztettek. Az első félidő legnagyobb lehetősége a ráadásban a Mezőkövesd előtt adódott, de Szalai József – miután átemelte a labdát a kapuson – elcsúszott, a tiszakécskeiek pedig a gólvonal előtt felszabadítottak.

A fehér mezes kövesdiek a tavaszi két fordulóban már hat pontot gyűjtöttek, a kécskeiek viszont még egyet sem (Fotó Csendes Szonja/Mezőkövesd)



A második félidő elején sem történt sok minden, kevés volt a veszély a csapatok támadásaiban. A 61. percben Lőrinczy Attila egy pontos lövéssel megszerezte a vezetést a Mezőkövesdnek, mint később kiderült, ez a találat győzelmet ért. A rutinos játékosokból álló vendégcsapat hátrányba kerülve ugyan mezőnyfölényben futballozott, de igazán nagy helyzeteket nem tudott kialakítani – miközben a másik oldalon a kövesdiektől Vidnyánszky Mátyás a 72. percben a kapufát találta el. 1–0