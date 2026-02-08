Emberhátrányban mentett pontot a Karcag Soroksáron

LABDARÚGÓ NB II

17. FORDULÓ

SOROKSÁR SC–KARCAGI SC 1–1 (1–0)

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 350 néző. Vezette: Gaál Ákos (Kulman Tamás, Tóth Csaba János)

SOROKSÁR: Őri – Nagy O., Kékesi, Lakatos Cs., Horváth K. (Gágyor, 82.) – Madarász (Vass Á., 82.), Németh E. – Gálfi (Kundrák, 65.), Bagi (Korozmán, 90.), Gólik – Lovrencsics B. Vezetőedző: Korolovszky Gábor

KARCAG: Fedinisinec (Gergely R., a szünetben) – Kovalovszki (Fazekas L., 86.), Mona, Szekszárdi, Győri Á. – Szűcs K., Hidi P. (Fábián B., 63.), László D., Székely D. (Fekete O., 63.) – Girsik (Pap Zs., a szünetben), Sain. Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Bagi (45+1.), ill. Kékesi (78. – öngól)

Kiállítva: Sain (9.)

MESTERMÉRLEG

Korolovszky Gábor: – Csalódott vagyok, mert kicsit lassan futballoztunk, igaz, így is több gólszerzési lehetőségünk adódott. Vezettünk is, de a futball íratlan törvénye szerint a kihagyott helyzetek megbosszulják magukat.

Varga Attila: – A legutóbbi, Mezőkövesd ellen elszenvedett három nullás vereség után most mindent beleadtunk. Emberhátrányban védekezésre kényszerültünk, de a gyors játékosok révén próbáltunk helyzeteket kialakítani. A hetvenedik perctől már bátrabban futballoztunk, és ez egyenlítést ért.

ÖSSZEFOGLALÓ

Finoman szólva sem várhatta jó helyzetből a vasárnap esti mérkőzést a Soroksár, hiszen a fordulót megelőzően az utolsó pozíciót foglalta el a tabellán. A Karcag újoncként eddig remekül teljesít, jól mutatja ezt az is, hogy a tabella felsőházában helyezkedett el, egészen pontosan a hatodik pozícióban. Soroksári szempontból remekül kezdődött a mérkőzés, a kilencedik percben Gálfi Norbert ugrott ki ziccerben, ám a tizenhatos vonala előtt Sain Balázs hátulról buktatta, amiért a játékvezető hezitálás nélkül felmutatta a piros lapot a karcagiak játékosának. Korolovszky Gábor tanítványai nem igazán tudtak élni az emberelőny adta lehetőséggel, ám az első félidő hosszabbításában azért megszerezték a vezetést. Bagi Ádám próbálkozott a tizenhatos vonaláról, első kísérletét blokkolták ugyan a védők, de a labda visszakerült a soroksáriak szélsőjéhez, aki másodjára már védhetetlenül bombázott a kapu jobb alsó sarkába.

A második félidőben rendkívül taktikusan játszott az emberelőnyben lévő Soroksár, de a 68. percben közel járt az egyenlítéshez a Karcag, Őri Levente azonban nagy bravúrral hárította a csereként beálló Pap Zsolt lövését. Tíz perccel később kiegyenlített a tíz emberrel játszó Karcag. Szűcs Kristóf futotta le a soroksári védőket, a jobb szélről laposan rúgta középre a labdát, amelyet Kékesi Alexander a saját kapujába juttatott. A hajrára a hazaiak már nem tudtak felpörögni, így kénytelenek voltak beérni az egy ponttal. A Soroksár így maradt az utolsó helyen, míg a Karcag továbbra is az előkelő hatodik helyet foglalja el. 1–1

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat. Meglátjuk, mire megy az előző három bajnokiját egyaránt egy góllal elvesztő Soroksár a tavaszt egy Mezőkövesd elleni 3–0-s hazai vereséggel kezdő, de újonc létére így is a mezőny első felében tanyázó Karcag ellen.



1. perc: Elkezdődött a mérkőzés.



9. perc: Piros lap! Sain buktatta hátulról a ziccerben kiugrott Gálfit a tizenhatos vonala előtt, a játékvezető pedig gondolkodás nélkül kiállította a karcagiak játékosát.



11. perc: Gálfi tüzelte fölé a megítélt szabadrúgást.



15. perc: Nagy O. lövése csak oldalról rezegtette meg a hálót.



27. perc: Több változás is történt a soroksári pályán. Többek között megújult a hangrendszer, valamint a kispad átkerült a másik oldalra a szurkolók jobb kiszolgálása érdekében.



35. perc: Bagi cselezett kifelé, majd vette célba a kaput, lövése azonban fölé szállt.



45. perc: Egy percet hosszabbított a játékvezető.



45+1. perc: GÓÓÓÓÓL! Megszerzi a vezetést a Soroksár! Bagi próbálkozott a tizenhatos vonaláról, és első lövését még blokkolták a vendég védők, ám a második kísérlet már zavartalanul gurult a kapu jobb alsó sarkába.



Elkezdődött a második félidő.



46. perc: Kettőscsere a vendégeknél: Fedinisinec helyét Gergely, míg Girsik helyét Pap vette át a pályán.



52. perc: Szekszárdi szabálytalankodott a félpályánál, a játékvezető előnyszabályt ítélt, de utólag felmutatta a sárga lapot a vendégek védőjének.



57. perc: Gálfi cselezett balra, majd vette célba a kaput, de a hazaiak szélsője már kisodródott, így nem találta el a kaput.



62. perc: Gálfi közeli lövése pár centiméterrel kerülte el a kaput.



63. perc: Hidi és Székely hagyta el a pályát, helyükre Fábián és Fekete érkezett.



64. perc: Pap sárgult be.



65. perc: Kundrák érkezett Gálfi helyére.



68. perc: Pap szerzett labdát a félpályánál, majd tört előre, végül 24 méterről remekül vette célba a bal alsó sarkot, de Őri ujjheggyel szögletre tolta a labdát.



70. perc: Németh rúgta el a labdát, egy szabálytalanság után, amiért a játékvezető sárga lapos figyelmeztetésben részesítette.



74. perc: Kundrák cselezett a balszélről befelé, majd vette célba a rövid alsó sarkot, a kapufa viszont a Karcagiakat segítette ki.



78. perc: GÓÓÓÓÓL! Kiegyenlített a Karcag! A jobb szélen Szűcs robogott el, majd a laposan érkező beadást Kékesi a saját kapujába juttatta. 1–1.



82. perc: Madarász és Horváth hagyta el a pályát, helyükre Vass és Gágyor érkezett.



85. perc: Szűcs szabálytalankodott, amiért sárga lapot kapott.



86. perc: Kovalovszki helyett Fazekas érkezett a pályára.



90. perc: Bagi helyett Korozmán érkezett a hajrára.



90+2. perc: Gágyor szabadrúgását bravúrral hárította Gergely.



Véget ért a mérkőzés. Köszönjük megtisztelő figyelmüket!