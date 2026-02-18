Férfi kézi BL: OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona

Az OTP Bank-Pick Szeged a Barcelonát fogadja a férfi kézilabda Bajnokok Ligája csoportkörének 11. fordulójában. Kövesse a mérkőzés eseményeit élő közvetítésünk segítségével!
KÉZILABDA
FÉRFI BAJNOKOK LIGÁJA, CSOPORTKÖR
11. FORDULÓ, B-CSOPORT
OTP Bank-Pick Szeged–Barcelona (spanyol) – ÉLŐ!
Cikkünk folyamatosan frissül...
