Legalább nyolc hónapig nem játszhat az ETO FC középpályása

Vingler László a múlt héten, csapata Videoton elleni kupamérkőzésén sérült meg a 44. percben, emiatt nem is tudta folytatni a játékot. A vizsgálatok lezajlottak és az első félelmek beigazolódtak: több hónapos kihagyás vár a tehetséges középpályásra – közölte a győriek hivatalos honlapja.

„Sajnos Laci súlyos térdsérülést szenvedett. Teljes keresztszalag-szakadás, mediális meniszkusz szakadás és mediális kollaterális ínszalag sérülés. Nagyon rossz helyzet ez, hiszen több tényezős a sérülés. Először a belső szalagnak kell meggyógyulnia, ami körülbelül hat-nyolc hétig tart, majd műtétre lesz szükség. Valószínűleg legalább nyolc hónapig nem játszhat” – adott részletes jelentést a klubhonlapnak Zarko Milovanovics, az ETO vezető fizioterapeutája.

A klub sportigazgatója, Steven Vanharen is sajnálatát fejezte ki a játékos sérülése miatt: „Mindig szomorú, amikor ilyen sérülés történik, különösen egy fiatal és tehetséges játékos esetében, aki az elmúlt mérkőzéseken bekerült a kezdő tizenegybe. A klubnak azonban fontos, hogy a nehéz pillanatokban is ott legyen a játékosai mellett, ezért száz százalékban támogatjuk Lacit a rehabilitációs folyamatban, és gondoskodunk arról, hogy még erősebben térjen vissza, mint korábban. Erős csapatszellem van a játékosaink között, és biztos vagyok benne, hogy a csapat is minden tőle telhetőt megtesz majd, hogy támogassa őt.”