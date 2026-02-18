Büki Ádám: Extra bónusz, hogy egy csapatot meg tudtunk előzni

„Nagyon kifutottam magam ma is, szerintem életem legjobb sprintje volt – fogalmazott a verseny után Büki Ádám a Nemzeti Sportrádiónak. – Nem vagyok egy sprinter alkat, nem készülök erre a versenyszámra külön, hanem inkább a távolsági versenyekre edzek. Egy sprinter felkészülés teljesen más, sokkal több a kondi, az izomépítés. Nem volt könnyű a bordatörés után visszajönni, akkor kimaradt hét hét, amikor nem tudtam edzeni. Nem engedtek még biciklizni sem, és maga a légvétel is megterhelő volt. Hét hét kihagyás az rettenetesen sok. (...) Nagyon kemény volt a nyár ilyen szempontból, izgultam is kicsit, hogy mi lesz a versenyeken. Úgyhogy nagyon örülök, hogy kilencvenkilenc százalékban egészségesen vagyok itt és a versenyeken ki tudom futni magamból a maximumot. Extra bónusz, hogy egy csapatot meg tudtunk előzni, mivel a papírforma szerint ez nem volt benne. De szerencsére Ádi szuperül futott, nekem csak igyekeznem kellett, hogy nagyon ne rontsam el a dolgot.”

A teljes beszélgetést itt hallgathatja meg: