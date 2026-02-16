Jelentős változások történtek az NB II-es FC Ajkánál az átigazolási időszak végén

Az első távozó, a 21 esztendős Lakatos Márk fél év után távozik az FC Ajkától és visszatér előző csapatához, a Szentlőrinchez. Az őszi szezonban kilenc találkozón kapott lehetőséget a bakonyiaknál.

A második távozó Herjeczki Kristóf is 2025 nyarán érkezett Ajkára. A 27 éves támadó 13 NB II-es bajnoki mérkőzésen és 2 kupamérkőzésen lépett pályára ajkai színekben, s egy gólpasszal segítette a csapatot. A felek most a szerződésbontás mellett döntöttek.

A harmadik távozó, Mészáros Barnabás szintén 2025 nyarán érkezett a bakonyiakhoz. A 18 éves védő 5 NB II-es bajnokin húzta magára a zöld-fehér mezt – a szezon hátralévő részét kölcsönben az NB III Északkeleti csoportjában szereplő Eger SE együttesénél tölti.

Érkező is volt Ajkán, mégpedig Makrai Gábor, aki tegnap csereként már be is mutatkozott a Budafok elleni meccsen. A 29 éves támadó az NB I-es Kolorcity Kazincbarcika SC együttesétől érkezett kölcsönbe a szezon végéig.

Örömteli hír az ajkai szurkolóknak az is, hogy a klub a szezon végéig szóló kooperációs megállapodást kötött az NB I-es ZTE FC-vel. Ennek keretében a télen a zalaiakhoz távozó Garai Zétény tavasszal újra pályára léphet ajkai színekben – sőt, ezt már meg is tette, hiszen tegnap a Budafok ellen kezdőként 80 percet játszott. Garán kívül további négy fiatal – meg nem nevezett – zalaegerszegi játékosnak lesz lehetősége a kooperáció által a másodosztályban szerepelni.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS AZ FC AJKÁNÁL

Érkezett: Garai Zétény (ZTE – kooperációs kölcsön), Jelena Richárd (Kozármisleny – kölcsönbe), Makrai Gábor (Kazincbarcika – kölcsönbe), Nagy Nikolasz (SV Oberwart – Ausztria), Papp Máté (Illés Akadémia), Tóth Tamás Vid (Videoton – kölcsönbe)

Távozott: Bogdán Hunor (?), Garai Zétény (ZTE), Gregor Zalán (Csákvár, legutóbb Pécsi MFC – kölcsönben), Herjeczki Kristóf (?), Lakatos Márk (Szentlőrinc), Lichy Kristóf (DVTK – kölcsönből vissza), Mészáros Barnabás (Eger SE – kölcsönbe), Rideg Ábel (?), Rideg Bálint (Paks – kölcsönből vissza, onnan Videoton, kölcsönbe)



