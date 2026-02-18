Robbie Keane: A pálya talaja nem befolyásolhatja a játékunkat

– A sajtótájékoztató előtt kisétált a pályára. Mit látott, milyennek találta a gyepet?

– Még mindig sok munkást láttam a pályán dolgozni, pedig már elmúlt este hét. Reméljük, hogy a mérkőzés időpontjára megfelelő állapotba tudják varázsolni. Egyelőre több a fehér terület, mint a zöld.

– Befolyásolhatja a pálya talaja a Ferencváros játékát?

– Egyáltalán nem. Hideg időjárás mindenhol előfordul, nálunk Magyarországon is. Elképzelhető, hogy sáros, latyakos lesz a gyep, nem vagyok időjós, reméljük a mérkőzés napján már nem lesz havazás. De mindegy, milyen lesz a pálya, mindkét csapatnak ugyanolyan körülmények állnak majd a rendelkezésére. Mindent bele kell adnunk, hogy jó eredményt érjünk el.

– Az idényben egy döntetlen mellett kétszer legyőzték a Ludogorecet. Bizakodásra adhat ez okot?

– Mind a két csapat jól ismeri a másikat. Mi ismerjük őket, ők ismernek bennünket. De ne feledjük, új vezetőedzőjük van, ebből a szempontból biztosan lesznek változások a játékukban. Óvatosnak kell lennünk, a Ludogorec rendkívül erős csapat, sokszor bizonyította már ezt Európában. Gyors támadói vannak, de felkészültünk belőle, reméljük, nem ér meglepetés bennünket.

– A rájátszásban már a télen szerződtetett új futballistákra is számíthat. Mennyiben növelte ez meg a variációs lehetőségeit?

– Ki mondta, hogy játszanak is?! A viccet félretéve… Mariano Gómez hátul nagy segítségünkre lehet, elöl pedig Franko Kovacevic, ebből a szempontból nőtt a variációs lehetőségünk. Mindkettőjük jó játékos. Nehéz összecsapásra számítok, de a célunk egyértelmű, szeretnénk ott lenni az Európa-liga legjobb tizenhat csapata között.