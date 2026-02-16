Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda Eurokupa: Vasas–BVSC párharc a nyolcaddöntőben

2026.02.16. 11:09
Fotó: Facebook/Vasas vízilabda
Címkék
Szolnok Vasas BVSC Jadran Split férfi vízilabda Eurokupa
A Vasas és a BVSC egymással, míg a Szolnok a horvát Jadran Splittel találkozik a férfi vízilabda Eurokupa nyolcaddöntőjében.

A férfi vízilabda Eurokupa nyolcaddöntőjének hétfői, zágrábi sorsolását három magyar csapat várta: a BVSC és a Szolnok ennek a sorozatnak a csoportköréből jutott tovább – mindkét együttes megnyerte a maga négyesét –, míg a Vasas a BL-ből került át a második számú európai kupaküzdelembe.

A nyolcaddöntőben a BL-ből érkezett klubok az Eurokupa-továbbjutók közül kaptak ellenfelet, így kerülhetett össze a két magyar együttes.

A sorsoláson az is eldőlt, hogy a párharc a Vasas otthonában kezdődik majd, mint ahogy a Szolnok is előbb hazai medencében fogadja a Német Tonit is foglalkoztató horvát ellenfelét.

A párharcok első mérkőzéseit jövő héten, a visszavágókat március elején rendezik.

 

