Hat év után jutottak ismét elődöntőbe az újpesti röplabdázók
RÖPLABDA, TIPPMIXPRO NŐI EXTRALIGA
NEGYEDDÖNTŐ, 2. MÉRKŐZÉS
MÁV ELŐRE FOXCONN–ÚJPESTI TE 1:3 (–18, 21, –21, –20)
Székesfehérvár, 53 néző. V: Horváth M., Árpás
MÁV ELŐRE: McEWAN 19, Kotormán 4, Dzjuba 7, Hollósi 5, Fitzpatrick 11, THOMSEN 16. Csere: Nagy-Hegyesi, Nagy E. (liberók), Sziládi, Rieder 1, Szatmári. Edző: Kaszap Tamás
UTE: JORDANOVA 18, Ambrosio 9, Kucharska 9, TKACSENKO 13, NACSA-PEKÁRIK 18, Pezelj 8. Csere: Dömsödi (liberó), Fábián. Edző: Alejandro Altamirano
Az eredmény alakulása. 1. játszma: 2:1, 3:4, 6:5, 7:8, 13:10, 14:13, 16:20, 18:20. 2. játszma: 4:2, 10:5, 12:12, 16:14, 22:17, 24:19. 3. játszma: 2:0, 3:5, 8:7, 9:10, 13:12, 16:17, 18:22, 21:23. 4. játszma: 1:2, 4:3, 7:4, 7:7, 10:8, 13:13, 14:16, 18:17, 20:20
Az egyik fél második győzelméig tartó párharc végeredménye: 2–0 az UTE javára