NB II: erre számítani lehetett, szerződéshosszabbítás Kecskeméten

Pálinkás Gergő 2023 nyarán érkezett Kecskemétre, és azóta 83 tétmeccsen 20 gólt és 4 gólpasszt szerzett. Ebben az idényben különösen eredményes: 12 találkozón 7 gólig és 3 gólpasszig jutott, ezzel a gólkirályi címért folyó verseny élmezőnyében áll.

A csütörtöki hosszabbítás után úgy fogalmazott: „Gyorsan lezajlottak a tárgyalások, bízom benne, hogy egy újabb sikeres fejezetet nyitunk meg.” Kiemelte a keret jó hangulatát és a csapategységet, amely szerinte az idei jó szereplés alapja.

A gólkirályi cím lehetősége motiválja, de egyértelmű számára, hogy a csapat céljai élveznek elsőbbséget. Mint mondta: „A csapat sikere az első.”

A támadó a szurkolók támogatását is külön megköszönte, és hangsúlyozta, mindent megtesz, hogy továbbra is örömet okozzon nekik a pályán.

A Kecskemét 13 forduló után a harmadik helyen áll a bajnokságban, hat ponttal lemaradva a Vasastól és hárommal a Budapest Honvédtól.