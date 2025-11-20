Nemzeti Sportrádió

NB II: erre számítani lehetett, szerződéshosszabbítás Kecskeméten

2025.11.20. 12:52
Pálinkás Gergő kiérdemelte az új szerződést (Fotó: Kecskeméti TE)
A labdarúgó NB II-ben szereplő Kecskeméti TE bejelentette, hogy új szerződést kötött támadójával, Pálinkás Gergővel, aki 2028 nyaráig maradhat a klubnál. A csatár eredeti megállapodása 2026-ig szólt, de a felek gyorsan megegyeztek a hosszabbításról.

Pálinkás Gergő 2023 nyarán érkezett Kecskemétre, és azóta 83 tétmeccsen 20 gólt és 4 gólpasszt szerzett. Ebben az idényben különösen eredményes: 12 találkozón 7 gólig és 3 gólpasszig jutott, ezzel a gólkirályi címért folyó verseny élmezőnyében áll.

A csütörtöki hosszabbítás után úgy fogalmazott: „Gyorsan lezajlottak a tárgyalások, bízom benne, hogy egy újabb sikeres fejezetet nyitunk meg.” Kiemelte a keret jó hangulatát és a csapategységet, amely szerinte az idei jó szereplés alapja.

A gólkirályi cím lehetősége motiválja, de egyértelmű számára, hogy a csapat céljai élveznek elsőbbséget. Mint mondta: „A csapat sikere az első.”

A támadó a szurkolók támogatását is külön megköszönte, és hangsúlyozta, mindent megtesz, hogy továbbra is örömet okozzon nekik a pályán.

A Kecskemét 13 forduló után a harmadik helyen áll a bajnokságban, hat ponttal lemaradva a Vasastól és hárommal a Budapest Honvédtól.

 

