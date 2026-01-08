Nemzeti Sportrádió

NB III: bemutatkozott a Kaposvár új többségi tulajdonosa

2026.01.08. 11:42
Boross László (középen) a szerdai sajtótájékoztatón (Fotó: Rákóczi FC)
Szerdán sajtótájékoztató keretén belül mutatkozott be a labdarúgó NB III-ban szereplő Kaposvár új többségi tulajdonosa, Boross László.

A kaposváriak hivatalos honlapján olvasható tájékoztatás szerint szerdán a Rákóczi Stadion médiatermében tartott sajtótájékoztatón mutatkozott be a klub új többségi tulajdonosa, Boross László, aki somogyi származású magánemberként támogatja a jövőben a csapatot.

Mint írták, Boross László december végétől rendelkezik a Kaposvári Labdarúgó Kft. 60 százalékos tulajdonjogával. Az üzletember célja, hogy a klub pár éven belül osztályt tudjon váltani a csapat.

„Hogy miért is ülök itt? Mert egy volt táncsicsos diák úgy gondolta, hogy a lokálpatriotizmusa miatt fontos számára a Kaposvári Rákóczi visszakerüljön arra a polcra, amelyen korábban volt – idézte a klub hivatalos honlapja Boross Lászlót, aki kiemelte, hogy magánemberként támogatja a klubot. – Nagybajomi származású vagyok, a szüleim Pálmajorban tanítottak, több mint ötven éven keresztül, így komoly kötődésem van Somogyországhoz. Szoktam mondani, hogy somogyi falusi gyerek vagyok, ennek minden pozitívumával és negatívumával.”

Elmondta azt is, hogy a szakmai dolgokba nem szeretnék beleszólni, szavai szerint erről Prukner László, a Kaposvár elnöke dönt majd, míg a pályán történtekért a vezetőedző a felelős.

A kaposváriak közleményéből kiderült az is, hogy a klubot a továbbiakban tanácsadóként segíti majd Nagy Mihály, nemzetközi menedzser, aki több válogatott játékost is felkarolt már karrierje során. Többek között Kleinheisler Lászlót és Jakabfi Zsanettet is külföldi szerződéshez segítette.

A Kaposvár az őszi szezont a második helyen fejezte be az NB III Délnyugati csoportjában, három ponttal lemaradva az első helyezett Nagykanizsa mögött.

 

