„Ilyen a filmekben van” – tökéletes búcsú a Man. City leendő sztárigazolásától

A Manchester Cityhez igazolás küszöbén álló – csütörtökön várják orvosi vizsgálatra – támadó a Tottenham Hotspur elleni mérkőzés utolsó perceiben volt eredményes, ezzel megszakította a Bournemouth 11 meccses nyeretlenségi sorozatát a Premier League-ben. A találat Antoine Semenyo idénybeli 10. gólja volt, ám a körülmények miatt minden bizonnyal az egyik legemlékezetesebb: mindez a 26. születésnapján történt, drámai pillanatban.

A mesébe illő búcsút tovább színesítette, hogy a gólszerzés után néhány másodperccel lecserélték, így a hazai közönség vastapssal búcsúztathatta, Semenyo pedig viszonozhatta a szurkolók szeretetét.

„Ha ez volt az utolsó megmozdulása a Bournemouth mezében, ennél szebben nem is zárhatott volna – mondta a mérkőzés után Marcus Tavernier a Sky Sportsnak. – Ilyet csak filmekben látni, és senki nem érdemli meg jobban ezt a pillanatot, mint ő.”