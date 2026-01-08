„Ilyen a filmekben van” – tökéletes búcsú a Man. City leendő sztárigazolásától
A Manchester Cityhez igazolás küszöbén álló – csütörtökön várják orvosi vizsgálatra – támadó a Tottenham Hotspur elleni mérkőzés utolsó perceiben volt eredményes, ezzel megszakította a Bournemouth 11 meccses nyeretlenségi sorozatát a Premier League-ben. A találat Antoine Semenyo idénybeli 10. gólja volt, ám a körülmények miatt minden bizonnyal az egyik legemlékezetesebb: mindez a 26. születésnapján történt, drámai pillanatban.
A mesébe illő búcsút tovább színesítette, hogy a gólszerzés után néhány másodperccel lecserélték, így a hazai közönség vastapssal búcsúztathatta, Semenyo pedig viszonozhatta a szurkolók szeretetét.
„Ha ez volt az utolsó megmozdulása a Bournemouth mezében, ennél szebben nem is zárhatott volna – mondta a mérkőzés után Marcus Tavernier a Sky Sportsnak. – Ilyet csak filmekben látni, és senki nem érdemli meg jobban ezt a pillanatot, mint ő.”
Átigazolja a Premier League egyik legjobbját a Man. City; Guéhi is zöld utat kapott
A találkozót követően Andoni Iraola vezetőedző gyakorlatilag megerősítette Semenyo távozását, ugyanakkor kiemelte játékosa hozzáállását és elkötelezettségét.
„Ez egy gyönyörű pillanat volt Antoine számára. Néha a futball megajándékoz ilyen történetekkel – fogalmazott Iraola. – Mindvégig mindent beleadott, az utolsó pillanatig maximálisan elkötelezett volt. Jó látni, hogy a futball visszaadta neki ezt az élményt.”
ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ, szerdán játszották
AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur 3–2 (Evanilson 22., Kroupi 36., Semenyo 90+5., ill. Tel 5., Palhinha 78.)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
20
15
3
2
40–14
+26
48
|2. Manchester City
21
13
4
4
45–19
+26
43
|3. Aston Villa
21
13
4
4
33–24
+9
43
|4. Liverpool
20
10
4
6
32–28
+4
34
|5. Brentford
21
10
3
8
35–28
+7
33
|6. Newcastle
21
9
5
7
32–27
+5
32
|7. Manchester United
21
8
8
5
36–32
+4
32
|8. Chelsea
21
8
7
6
34–24
+10
31
|9. Fulham
21
9
4
8
30–30
0
31
|10. Sunderland
21
7
9
5
21–22
–1
30
|11. Brighton
21
7
8
6
31–28
+3
29
|12. Everton
21
8
5
8
23–25
–2
29
|13. Crystal Palace
21
7
7
7
22–23
–1
28
|14. Tottenham
21
7
6
8
30–27
+3
27
|15. Bournemouth
21
6
8
7
34–40
–6
26
|16. Leeds United
21
5
7
9
29–37
–8
22
|17. Nottingham Forest
21
6
3
12
21–34
–13
21
|18. West Ham
21
3
5
13
22–43
–21
14
|19. Burnley
21
3
4
14
22–41
–19
13
|20. Wolverhampton
21
1
4
16
15–41
–26
7