„Ilyen a filmekben van” – tökéletes búcsú a Man. City leendő sztárigazolásától

2026.01.08. 11:31
null
Antoine Semenyóból kitörtek az érzelmek... (Fotó: Getty Images)
A labdarúgás időről időre valódi tündérmeséket ír, és szerdán este a Vitality Stadionban is egy ilyen pillanatnak lehettek tanúi a szurkolók. Antoine Semenyo tökéletes lezárást adott bournemouth-i pályafutásának, amikor a hajrában szerzett góljával győzelemre vezette csapatát a Tottenham Hotspur ellen.

A Manchester Cityhez igazolás küszöbén álló – csütörtökön várják orvosi vizsgálatra – támadó a Tottenham Hotspur elleni mérkőzés utolsó perceiben volt eredményes, ezzel megszakította a Bournemouth 11 meccses nyeretlenségi sorozatát a Premier League-ben. A találat Antoine Semenyo idénybeli 10. gólja volt, ám a körülmények miatt minden bizonnyal az egyik legemlékezetesebb: mindez a 26. születésnapján történt, drámai pillanatban.

A mesébe illő búcsút tovább színesítette, hogy a gólszerzés után néhány másodperccel lecserélték, így a hazai közönség vastapssal búcsúztathatta, Semenyo pedig viszonozhatta a szurkolók szeretetét.

„Ha ez volt az utolsó megmozdulása a Bournemouth mezében, ennél szebben nem is zárhatott volna mondta a mérkőzés után Marcus Tavernier a Sky Sportsnak. – Ilyet csak filmekben látni, és senki nem érdemli meg jobban ezt a pillanatot, mint ő.”

Angol labdarúgás
Tegnap, 9:06

Átigazolja a Premier League egyik legjobbját a Man. City; Guéhi is zöld utat kapott

Csütörtökön orvosi vizsgálat, a négy másik angol klubot visszautasító Antoine Semenyo 65 millió fontért teheti át székhelyét Manchesterbe.

A találkozót követően Andoni Iraola vezetőedző gyakorlatilag megerősítette Semenyo távozását, ugyanakkor kiemelte játékosa hozzáállását és elkötelezettségét.

„Ez egy gyönyörű pillanat volt Antoine számára. Néha a futball megajándékoz ilyen történetekkel – fogalmazott Iraola. – Mindvégig mindent beleadott, az utolsó pillanatig maximálisan elkötelezett volt. Jó látni, hogy a futball visszaadta neki ezt az élményt.”

ANGOL PREMIER LEAGUE
21. FORDULÓ, szerdán játszották
AFC Bournemouth–Tottenham Hotspur 3–2 (Evanilson 22., Kroupi 36., Semenyo 90+5., ill. Tel 5., Palhinha 78.)

   
AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K  

Gk

P

  1. Arsenal

20

15

3

2

40–14

+26

48

  2. Manchester City

21

13

4

4

45–19

+26

43

  3. Aston Villa

21

13

4

4

33–24

+9

43

  4. Liverpool

20

10

4

6

32–28

+4

34

  5. Brentford

21

10

3

8

35–28

+7

33

  6. Newcastle

21

9

5

7

32–27

+5

32

  7. Manchester United

21

8

8

5

36–32

+4

32

  8. Chelsea

21

8

7

6

34–24

+10

31

  9. Fulham

21

9

4

8

30–30

0

31

10. Sunderland

21

7

9

5

21–22

–1

30

11. Brighton

21

7

8

6

31–28

+3

29

12. Everton

21

8

5

8

23–25

–2

29

13. Crystal Palace

21

7

7

7

22–23

–1

28

14. Tottenham

21

7

6

8

30–27

+3

27

15. Bournemouth

21

6

8

7

34–40

–6

26

16. Leeds United

21

5

7

9

29–37

–8

22

17. Nottingham Forest

21

6

3

12

21–34

–13

21

18. West Ham

21

3

5

13

22–43

–21

14

19. Burnley

21

3

4

14

22–41

–19

13

20. Wolverhampton

21

1

4

16

15–41

–26

7

 

