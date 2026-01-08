A vitorlázó Érdi Mária ezüstéremmel kezdte az évet

Klubjának közösségi oldala szerint az olimpiai ILCA 6 hajóosztályban világbajnok és Európa-bajnok magyar sportoló a 12 futamból hatot megnyert, így lett második a 74 fős mezőnyben.

A 27 éves Érdi sikerének értékét növeli, hogy technikai hiba miatt az egyik futamot fel kellett adnia az erős szélben megrendezett viadalon.

„Nagyon örülök, hogy ismét dobogón voltam. Ez az eredmény nemcsak a jelenlegi formámat tükrözi, hanem azt is, hogy a sérülést és műtétet követő rehabilitációm és felkészülésem jól sikerült. Motiváltan tekintek a következő versenyekre; szeretném tovább építeni ezt a lendületet” – fogalmazott Érdi Mária a verseny után.

Az ILCA 6 hajóosztály magyar klasszisa néhány hetet itthon tölt majd, hogy aztán elutazzon a Kanári-szigetekre.

„November óta Ausztráliában vagyok, így jó lesz egy kis időt otthon tölteni. A következő edzőtábor helyszíne Lanzarote lesz” – mondta Érdi Mária.