Szófiában rendezik meg az idei ökölvívó Európa-bajnokságot
Szófia ad otthont az ökölvívók idei Európa-bajnokságának, melyre szeptemberben kerül sor.
A magyar szövetség Facebook-oldala szerint a kontinensviadalon tíz férfi (50, 55, 60, 65, 70, 75, 80, 85, 90, +90 kg) és tíz női súlycsoportban (48, 51, 54, 57, 60, 65, 70, 75, 80, +80 kg) hirdetnek győztest. A sportág idei csúcseseményét szeptember 15. és 26. között rendezik meg a bolgár fővárosban.
Bulgária legutóbb 2015-ben, Szamokovban volt házigazdája boksz Eb-nek. Akkor a magyar csapat Csóka Nándor révén egy bronzérmet szerzett.
