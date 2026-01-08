Távozott egy légiós Nyíregyházáról – hivatalos

„Közös megegyezéssel megszüntettük Ranko Jokics szerződését, így távozik a Nyíregyháza Spartacustól – írja a klub honlapja a 26 éves, szerb-bosnyák kettős állampolgárságú védő kapcsán. – Jokics a a 2024–2025-ös idényben érkezett a Szparihoz, az előző évadban 14 élvonalbeli bajnokin lépett pályára, az idei szezonban kétszer volt kezdő, összesen 1172 percet játszott az NB-I-ben."

Jokics már el sem utazott a héten a Nyíregyháza Spartacus törökországi edzőtáborába, és miután augusztus óta nem lépett pályára a Szpariban, nem meglepő a távozása. Varga Kevin után ő a második játékos, aki ezen a télen, közös megegyezéssel távozott a klubtól.

TÉLI JÁTÉKOSMOZGÁS A NYÍREGYHÁZA SPARTACUSNÁL

Érkezők: –

Kölcsönbe érkezők: –

Kölcsönből visszatérők: Vukk Zsombor (Tiszakécskei LC)

Az utánpótlásból felkerültek/profi szerződést kötöttek: –

Kiszemeltek: Huszti András (próbajáték, Zalaegerszegi TE FC, szabadon igazolható), Szabó Bálint (FK Csíkszereda – Románia)

Távozók: Ranko Jokics (szerb-bosnyák, szabadon igazolható), Varga Kevin (Bp. Honvéd, szabadon igazolhatóként)

Kölcsönbe távozók: –

Kölcsönből visszatértek klubjukhoz: –

Távozhatnak/érdeklődnek irántuk: –