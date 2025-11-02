Kihasználta emberelőnyét, másfél perc alatt fordított a BVSC

LABDARÚGÓ NB II

12. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–SZENTLŐRINC 2–1 (0–1)

Budapest, Szőnyi út, 344 néző. Vezette: Papp Ádám (Berényi Ákos, Balla Levente)

BVSC: Megyeri G. (Petroff, a szünetben) – Sarkadi (Szilágyi M., 77.), Benkő-Bíró, Vinícius, Király Á., Dénes A. – Tóth K. – Palincsár, Csernik (Kelemen P., 64.) – Pekár L. (Farkas B., 89.), Horváth Sz. (Bacsa P., a szünetben). Vezetőedző: Dragan Vukmir

SZENTLŐRINC: Gyurján – Czérna, Szivacski, Poór, Kiss-Szemán – Décsy, Szolgai – Sámson (Ambach, 62.), Nyári (Herczeg, 82.), Nagy R. (Kesztyűs M., 73.) – Tóth-Gábor. Vezetőedző: Waltner Róbert

Gólszerző: Dénes A. (76.), Bacsa P. (78.), ill. Nagy R. (11.)

Kiállítva: Décsy (68.)

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Nagy szükségünk volt a három pontra. Bíztunk a győzelemben, tettünk is érte, ennek köszönhető, hogy megfordítottuk a mérkőzést. Van még mit javítani a játékunkon, de örülök a győzelemnek.

Waltner Róbert: – Szerintem jogtalan volt a kiállítás. Addig uraltuk a mérkőzést, jobban játszottunk, mint ellenfelünk, de utána rövid időn belül kaptunk két gólt. Mindent megtettek a játékosaim, szomorú vagyok a vereség miatt.

ÖSSZEFOGLALÓ

A Szentlőrinc ellen igyekezett elmozdulni az utolsó helyről a BVSC a labdarúgó NB II 12. fordulójában. A vendégek kezdtek jobban, Szolgai Máté tekerése is beakadhatott volna, Nagy Richárd viszont már pontosan célzott, közvetlen közelről megbüntette a zuglói védelem kihagyását. A gólszerző nem sokkal később kis híján gólpasszt adott, de szögletét a védekezésben is nagy munkát végző Poór Patrik a jobb kapufa mellé csúsztatta. Többet birtokolta a labdát a Szentlőrinc, a BVSC néhány húzásból igyekezett eljutni ellenfele kapujáig, ami olykor sikerült is, de az utolsó átadásba vagy a befejezésbe hiba csúszott.

Hiába vezettek a vendégek, a zuglóiak örülhettek (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

A második félidő elején megduplázhatta volna előnyét a baranyai alakulat, ám Petroff Zsombor bravúrral védett. Helyzetre helyzettel válaszolt az egyre bátrabban futballozó BVSC, amely a játékrész derekán emberelőnybe került, miután Décsy Ádám megkapta a második sárga lapját. A zuglóiak gyorsan kihasználták a létszámfölényt, a sokat vállaló Dénes Adrián pontos fejesével egyenlítettek, majd másfél perccel később Bacsa Patrik révén a vezetést is megszerezték. Tíz emberrel is becsülettel próbálkozott a Szentlőrinc, de egyenlíteni nem tudott, így a BVSC mindhárom pontot otthon tartotta – és megelőzte riválisát a tabellán. 2–1