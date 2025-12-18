NS-jótékonyság: Jónak lenni jó! Olimpiai és világbajnok sportolók relikviái is a felajánlások között

A hagyományokhoz híven a Jónak lenni jó! program idei gyűjtéshez ismét rangos sportolók és szervezetek csatlakoztak, egyedi és nagy értékű felajánlásokkal. Néhány különleges tárgyra máris lecsaphatnak a rajongók, azonban a legtöbb tárgyra csak az december 21-i egész napos műsorban lehet licitálni. A 15. alkalommal útnak indult karitatív kampány a háború sújtotta Kárpátalján élő beteg, árva és otthonukat vesztett gyermekeket támogatja.

Az FTC labdarúgócsapata idén is aktív szerepet vállal a Jónak lenni jó! sikerében, méghozzá két igazán értékes relikvia felajánlásával. Megvásárolható egy Varga Barnabás által dedikált eredeti FTC-mez, amelyben a támadó pályára lépett és gólt is szerzett – az ereklye ára 250 ezer forint. Emellett licitre bocsátanak egy olyan Európa-liga-meccslabdát, amelyet a Ferencváros játékosai és Robbie Keane vezetőedző írtak alá, és amellyel a csapat a 2025–2026-os idény főtábláján már győztes mérkőzést játszott. A labda induló licitára 150 ezer forint.

Több labdarúgóklub is kiállt a kampány mellett – az ETO FC felnőttcsapata a mostani idényre tervezett zöld színű mezt ajánlotta fel, amelyet a győri labdarúgók és a stábtagok is aláírtak. A dunaszerdahelyi DAC a csallóközi motívumok ihlette, bordó és mélykék színű idegenbeli mezét ajánlotta fel, amelyet a klub magyar játékosai írtak alá.

Schmidt Ádám sportért felelős államtitkár igazán különleges és értékes tárgyat ajánlott fel a közmédia Jónak lenni jó! adománygyűjtő akciója részére. Az exkluzív kialakítású Garmin sportórát hazánk legsikeresebb és legeredményesebb motorversenyzője, Talmácsi Gábor viselte az idei MotoGP Magyar Nagydíjon, amikor 2007-es világbajnoki motorjával tiszteletkört tett meg a Balaton Park Circuit versenypályán.

A Jónak lenni jó! idei gyűjteményébe Kovács „Koko” István egy különleges ereklyét ajánlott fel: a New York-i maraton teljesítése után kapott poncsóját bocsájtja jótékony célra.

Az m4sport.hu idén indult műsorának, a Sportemberek című podcast vendégei is egyedi ereklyéket ajánlottak fel a Jónak lenni jó! kampány részére. A műsorban szereplő olimpiai és világbajnok sportolók az adások posztereit írták alá, amelyeket bekeretezve ajánlottak fel a kampány javára. A dedikált képeken többek között Kiss Gergely, Biros Péter és Molnár Tamás háromszoros olimpiai bajnok vízilabdázók (összesen 9 olimpiai bajnoki cím), Csay Renáta 20-szoros világbajnok maratonkajakos és világbajnok gyermekei, Kolozsvári Lili és Brúnó (összesen 25 világbajnoki cím), valamint Gyulay Zsolt, Nagy Tímea és Losonczi Dávid szerepelnek, akik együtt olimpiai, világ- és Európa-bajnoki címek sorát szerezték.

A sporttörténeti értéket képviselő felajánlások sorát gazdagítja Ivánka Mária női nemzetközi nagymester, négyszeres olimpiai ezüstérmes sakkozó díja is: egy 23 centiméter magas kristályváza, amelyet a sportoló 1981-ben Lengyelországban nyert el.

A Magyar Jégkorongszövetség is csatlakozott a karitatív kampányhoz – több értékes relikviát lehet fix áron megszerezni, többek között az A-csoportba feljutó női U18-as válogatott által aláírt mezt, a férfiválogatott tagjai által aláírt mezt, valamint dedikált korongot a Sárközy-emléktornáról.

A 100 éves Magyar Testnevelési és Sporttudományi Egyetem egy teljes sportnap megszervezését ajánlotta fel cégeknek vagy szervezeteknek: helyszínnel, önkéntesekkel, sportszerekkel és színes programokkal támogatva a jótékony célt. Valamint árverése bocsátanak egy, az évforduló alkalmából kiadott emlékérmet.

A pénzbeli felajánlások sem maradnak el: a kampány mellé állt többek között Egerszegi Krisztina, Darnyi Tamás, Kós Hubert, Wladár Sándor is, tovább erősítve a magyar úszósport hagyományosan erős társadalmi szerepvállalását. Mindannyian személyenként 500 ezer forinttal támogatták a Jónak lenni jó! idei kampányának gyűjtését.

Minden felajánlott relikvia és tárgy megtekinthető a mediaklikk.hu/jonaklennijo oldalon, a hozzájuk kapcsolódó kérdésekre a szervezők a [email protected] címen válaszolnak.