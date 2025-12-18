Bodnár Gergő, a ZTE védője volt a hétvége legjobb fiatalja

ISMÉT GÓRCSŐ ALÁ VETTÜK az U21-es magyar labdarúgók aktuális teljesítményét az NB I-ben – a legutóbbi, 17. fordulóban is kitettek magukért a fiatalok. Nézzük!

A játéknap szombaton Nyíregyházán kezdődött, ahol kiélezett meccsen, nagyszerű kapusteljesítményének is köszönhetően az ETO 1–0-ra nyert. A győrieknél Bánáti Kevin (6-os osztályzat) agilisan játszott, Benczenleitner Barna csak sárga lapot érőn tudta lerántani az első játékrészben, Tóth Rajmund (7) nagyszerűen ívelte a labdát Zseljko Gavricshoz a győztes gól előtt – a társaikra sem lehetett panasz, a győriek átlaga 5.8 lett. A Szpari fiataljai, Farkas Bendegúz (5) és Manner Balázs (5) becsülettel küzdöttek, de a többi nyíregyházi ezúttal szürkébben teljesített (4.8-as átlagos osztályzat).

A Puskás Akadémiában továbbra is remekel Lukács Dániel, duplájával győzte le a DVTK-t (2–1). Vékony Bence (5) ezúttal nem alkotott maradandót a felcsútiaknál, Markgráf Ákos (6) újra belső hátvédként szerepelt, s ezúttal is a felcsúti védelem legjobbja volt, kettejük átlaga magasabb volt, mint rutinosabb társaiké és a légiósoké (5.25). Ugyanez elmondható a miskolciakról is, Mucsányi Miron (6) néhány mérkőzés után felvette az élvonal tempóját, s bár Babos Bence (5) nem jelentett nagy veszélyt a hazai kapura, kettejük 5.5-ös átlagosztályzata így is magasabb, mint a többieké (4.9).

Szombat este játszották a forduló legszórakoztatóbb találkozóját: az Újpest hátrányból talpra állva 4–3-ra nyert az MTK Budapest otthonában. Ezúttal a lila-fehérek oldaláról is értékelhetett tudósítónk „fiatalperces” labdarúgót, Kaczvinszki Dominik (5) végigjátszotta volna a bajnokit, ha a hajrában nem rúgja fejbe Marin Jurina – az újpestiek játékosát kórházba kellett szállítani. Az MTK-nál az U21-es játékosok két gólban is főszereplők voltak, az egyébként jól helytálló Kovács Patrik (5) balszerencséjére a saját kapujába talált be, Németh Hunor (7) azonban gólt lőtt Banai Dávidnak. Átrok Zalán (6) hozta szokásos játékát, Molnár Ádin (5) viszont halvány teljesítményt nyújtott – leginkább a négy kapott gól miatt a többi MTK-s sem zárt magas középértéken (5.22).

Vasárnap a Paks Mezőkövesden csapott össze a Kazincbarcikával (2–0) Juhász Bence (7), a pályaválasztó újonc kapusa nemcsak a társai közül emelkedett ki (átlagban 4.54-es osztályzatot kaptak a barcikaiak), hanem több bravúrjával az egész mezőny egyik legjobbja volt. A Paks nagyszerű napot fogott ki, amit jelez, hogy a csapat NS-osztályzatának középértéke 6.4 volt – az idény elején berobbanó Horváth Kevin (5) ezúttal meglepően tompa, pontatlan és enervált volt.

A forduló rangadóján a Rangers elleni Európa-liga-győzelem (2–1) után a címvédő Ferencváros gyenge napot fogott ki, s 1–0-s vereséget szenvedett hazai pályán a Debrecentől. Tóth Alexre (6) persze ezúttal sem lehetett panasz, ismét a Fradi motorja volt, de a többiek gyengébb formáját (5.36) nem tudta ellensúlyozni. A DVSC-ben Szűcs Tamás ismét rengeteget futott, labdát szerzett, lelkesen futballozott, tudósítónk 6-ossal díjazta játékát, ami megegyezik a társak átlagával. A forduló zárásaként a Kisvárda és a Zalaegerszeg szórakoztató mérkőzést játszott (3–3), hazai oldalon a három kapott gól ellenére Popovics Ilja (6) nem vallott szégyent, többször nagyszerűen védett. A meccs és az egész forduló legjobb „fiatalpercese” a ZTE-s Bodnár Gergő (7) volt, aki nagyszerű védelmi munkája mellett adott két gólpasszt – egyébként a találkozón a kisvárdaiak 5.75-ös, a zalaegerszegiek pedig a két kiállítás miatt 4.90-es közép­értéken végeztek.

A húsz utánpótláskorú játékos átlagban 5.75-re végzett tudósítóinknál ebben a fordulóban, ami az idényben az egyik legjobb érték, s ezúttal is magasabb, mint amennyit átlagban a rutinos magyarok és a légiósok kaptak (4.90).