A Körmend szerződést bontott az amerikai kosarassal, a Falco szerződtette

Marchelus Avery az Egis Körmendnél kezdte meg profi pályafutását, az utolsó egyetemi idényét az Oklahoma State University végzős támadójaként töltötte, ahol 32 mérkőzésen lépett pályára, 11,4 pontot, 4,3 lepattanót átlagolt és 43,1 százalékkal dobott a mezőnyből.

Körmenden 199 pontot dobott, 18.1-et átlagolt, a legponterősebb meccse a Szeged elleni volt, ahol 33-ig jutott.

Azonban többször is nézetkülönbség alakult ki közte és a stáb között, ezt végül nem sikerült megoldani, és a klub felbontotta az amerikai játékos szerződését, aki beleegyezett ebbe. Az Egis Körmend hangsúlyozta, hogy a szerződésbontással a klubot nem érte anyagi hátrány.

A jelenleg második, vármegyei rivális Falco csütörtök délután közölte közösségi oldalán, hogy Avery a csapat tagja lett és Szombathelyen kosárlabdázik a szezon hátralévő részében.