Mason Greenwood kitűnő játékával okoz fejfájást Angliában

Már megint Mason Greenwood! Az Olympique Marseille múlt vasárnap 1–0-ra legyőzte a forduló rangadóján a szintén Bajnokok Ligája-résztvevő és ott a marseille-iekhez hasonlóan szereplő AS Monacót. Lassan megszokottá válik, hogy a mindent eldöntő gólt az angol csatár szerzi, ezúttal a 82. percben (két les miatt érvénytelenített monacói gólt követően) talált be. Két botlás után nagy szükség volt az újabb győzelemre, amivel az együttese lőtávon belül maradt a listavezető Lens és a meglepetésre csak második PSG mögött. Mason Greenwood vezeti a mesterlövészek listáját a Ligue 1-ben, 11 gólja és három gólpassza mellett a BL-ben is villog, három góllal és egy gólpasszal járult hozzá továbbjutásra pályázó csapata eddigi eredményeihez.

Lassan a világklasszisok közé emelkedik a 24 esztendős szélső, s csak saját magát okolhatja, hogy ez nem két-három évvel ezelőtt, a nevelőegyesületében valósult meg… Amikor 2022 februárjában akkori barátnője bántalmazásának és megerőszakolásának gyanújával letartóztatták, ígéretes pályafutás tűnt befejezettnek: 2019-ben mutatkozott be a Manchester United felnőttcsapatában, s bár a koronavírus miatt a valóságban nem érzékelhette, 2020-ban és 2021-ben nyújtott teljesítménye, valamint jobb és bal lábbal egyaránt kiváló rúgótechnikája miatt Bruno Fernandes és Marcus Rashford mellett a legkedveltebb játékossá vált a szurkolók körében. Bár 2023-ban kulcsfontosságú tanúk visszalépése és új bizonyítékok miatt ejtették a vádakat, a közösségi médiában elterjedt hangfelvételek és képsorok kitörölhetetlen foltot ejtettek a megítélésén. A Manchester United a belső vizsgálatát követően a spanyol Getafénak adta kölcsön, Madridban pedig megőrültek érte. Érdekesség, hogy 2023 júliusában (tehát a vád ejtése után mindössze öt hónappal) megszületett a botrány két főszereplője, Mason Greenwood és Harriet Robson első közös gyermeke (azóta is párként nevelik őt és a kistestvérét is Marseille-ben), ami bonyolult magánéleti háttérrel fűszerezi a történetet.

A bulvárkitérő után vissza a labdarúgásra: a Getafe mezét 36-szor húzta magára, tíz gólja és hat gólpassza kimagasló teljesítmény José Bordalás vezetőedző hírhedt antifutballjában. Hamar szintet lépett, tavaly nyár óta a Roberto De Zerbi-féle Marseille-t erősíti, 21 góljával holtversenyben végzett a góllövőlista élén az aranylabdás Ousmane Dembélével. Ebben az idényben még jobb ütemben termel, és már megkerülhetetlen a kérdés: van-e visszaút a Premier League-be vagy az angol válogatottba?

A The Athletic korábbi cikke szerint tinédzserkorában súlyos magatartásbeli problémái miatt külön foglalkozni kellett vele az akadémián, és eddigi egyetlen válogatott meccse is botrányról maradt emlékezetes. Phil Foden és Mason Greenwood is 2020-ban, Izlandon mutatkozott be a nemzeti csapatban, a mérkőzés után azonban hazaküldték őket, mert elhagyták a hotelban felállított karantént, hogy nőkkel találkozzanak. Dicstelen történet ez is, de Phil Fodennek hamar megbocsátottak az esetért, és valószínűleg Greenwood meghívása útjában sem ez a ballépése áll. Habár Thomas Tuchel szövetségi kapitány utalt rá, hogy a játékos jamaicai gyökerei miatt inkább a karibi térségben képzeli el a jövőjét válogatott szinten – az állampolgársága már megvan, viszont a játékosok nem látják szívesen, mondván, aki a selejtezőben nem jelentkezik játékra, ne akarjon az interkontinentális pótselejtezőn vagy a vb-n csatlakozni.

Nehéz elképzelni, hogy az Angol Labdarúgó-szövetség (FA), valamint a világ egyik legjobb edzője ne bírna nagyobb vonzerővel, mint Jamaica. A kivárás és a téma látványos kerülésének hátterében inkább az állhat, hogy Thomas Tuchel, az FA, valamint a Premier League-klubok, elsősorban a Manchester United sem tudja felmérni, milyen médiavisszhangja lenne a döntésnek és a szurkolók hogyan reagálnának, ha a világbajnokság előtt visszatérne. Szakmailag a legjobb csapatokban a helye, de lehetetlen megmondani, meddig kell „száműzetésben” futballoznia az egyébként szintén világhírű és európai szinten is magasan jegyzett Marseille-ben.

Ha a franciáknak szerencséjük lesz, Mason Greenwood hálája jeléül hosszú távra is elkötelezi magát a klubbal.