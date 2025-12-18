Újabb távozót jelentett be a DVSC női kézilabdacsapata

A Bajnokok Ligája-szereplő DVSC Schaeffler honlapjának csütörtöki tájékoztatása szerint a felek nem hosszabbítják meg a jobbátlövő jövő nyáron lejáró szerződését.

Sercien-Ugolin tavaly nyáron érkezett Debrecenbe, eddig 46 tétmérkőzésen 184 gólt szerzett, és meghatározó szerepet játszik a védekezésben.

„Nagyon szeretek Debrecenben játszani. Örömmel tölt el, hogy két évig a csapat játékosa lehettem, lehetek – mondta Sercien-Ugolin. – A piros-fehér történet jövő nyáron a végéhez ér, de addig is mindent megteszek azért, hogy elérjük a szezon elején kitűzött célokat.”

A DVSC kedden már bejelentett egy távozót, Grosch Vivien három év után hagyja ott a hajdúságiakat, miután a plusz egyéves opciót a felek nem érvényesítik a szerződésében.