Otthon vesztett pontot a Honvéd és a Vasas, vége a BVSC rossz sorozatának – ez történt az NB II-ben



LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

A 17 órakor kezdődött mérkőzések végeredményei:

Vasas FC–Szeged-Csanád Grosics Akadémia 0–0 – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

FC Ajka–Karcagi SC 0–1 (Girsik Á. 84. – 11-esből) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

Budapest Honvéd FC–Tiszakécskei LC 1–1 (Gyurcsó 12., ill. Takács T. 85.) – vége – ONLINE KÖZVETÍTÉS ITT!

AQVITAL FC CSÁKVÁR–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–1 (1–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette Nagy Róbert (Punyi Gyula, Topálszki Szabin)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Tifán-Bence – Farkas A., Dencinger (Simon A., 74.), Magyar Zs. (Szakály, 88.) – Szabó Bence (Fejős, 66.), Bányai (Baracskai, 88.), Mondovics. Vezetőedző: Tóth Balázs

BÉKÉSCSABA: Takács J. – Szabó Bálint, Hodonicki, Viczián, Kuzma, Kóródi – Harsányi (Sármány, 72.), Nagy G. (Pusztai, 72.), Zsolnai (Kristóf, 91.), Ésik (Balla, 64.) – Borsos. Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Mondovics (1–0) a 11., Szabó Bálint (1–1) a 41. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Átmentettük az elmúlt hetek jó formáját. Jól felkészültünk ellenfelünkből, sok helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos a második gólunkat érvénytelenítette a játékvezető. Ugyanakkor a vendégek egyenlítő találatát szabálytalanság előzte meg…

Csató Sándor: – Két vesztes meccs után nagyon kellett ez a pont, pedig nem úgy indult, hogy döntetlen lesz a vége. A második félidei játékunk alapján azért rászolgáltunk az egy pontra.

A 15 órakor kezdődött mérkőzés jegyzőkönyve:

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 1–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2293 néző. Vezette: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)

VIDEOTON: Nagy G. – Kovács K. (Kojnok, 63.), Murka, Spandler, Horváth T. (Virágh, 75.) – Kovács B. (Kocsis B., 63.), Kocsis G., Varga R., Nagy D. – Menyhárt (Zsótér, 63.), Németh D. (Bobál G., 33.). Vezetőedző: Boér Gábor

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Ternován – Csatári (Varjas, 87.) – Pintér Á. (Bartusz, 72.), Vidnyánszky (Kovalenko, 88.), Bertus (Lőrinczy, 87.) – Szalai J., Vörös (Saja, 72.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Varga R. (1–0) a 17., Vidnyánszky (1–1) az 52. percben

MESTERMÉRLEG

Boér Gábor: – Veszítettünk két pontot, és nem szereztünk egyet. Sok melót beletettek a srácok, kézben tartottuk a meccset, mi irányítottuk az összecsapást. Rengeteg lehetőségünk lett volna a gólszerzésre, de a kapu előtti szituációkban sokszor rossz döntést hoztunk, az ellenfél kapusa is többször bravúrral védett, míg a rögzített helyzeteket nem tudtuk megfejelni egy jó érkezéssel. Benne maradtak a pontok a játékunkban a liga egyik legjobb csapata ellen, pedig most nyújtottuk az eddigi legjobb teljesítményünket idén. Ilyen a futball.

Csertői Aurél: – Nem úgy kezdtük a meccset, ahogy szerettük volna. Gyámoltalan játékot mutattunk, átengedtük a Vidinek ezt a játékrészt. A második félidő teljesen ellentétes képet mutatott, jól kezdtük, ki tudtuk hozni a labdát, jó akciókat vezettünk és szép góllal egyenlítettünk. Veszélyesek voltak a hazaiak szögletei az utolsó percekben, így kihoztuk a maximumot ebből a napból.

A 13 órakor kezdődött mérkőzések jegyzőkönyvei:

SZENTLŐRINC–KECSKEMÉTI TE 3–4 (2–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 300 néző. Vezette: Farkas Tibor (Vad Anita, Dobos Dominik)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Poór, L. Milovanovics, Márta (Herczeg M., a szünetben) – Décsy, Szolgai – Bőle (Kiss-Szemán, a szünetben), Nyári (Kesztyűs M., 89.), Nagy R. (Czérna, 74.) – Adamcsek (Tóth-Gábor, 79.). Vezetőedző: Waltner Róbert

KECSKEMÉT: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma (Bolgár, 62.) – Győrfi, Haris (Bocskay, 62.), Derekas, Eördögh (Czékus, a szünetben) – Banó-Szabó (Bolyki, 89.), Beke (Debreceni Á., 62.), Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Szojma (öngól, 1–0) a 11., Banó-Szabó (1–1) a 44., Nyári (2–1) a 45+1., Szolgai (3–1) a 49., Pálinkás (3–2) a 64., Szabó A. (3–3) a 84., Bolyki (3–4) a 89. percben

Kiállítva: L. Milovanovics a 73. percben

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Fájó a vereség, mert mindent megtettünk a siker érdekében. A kiállítás nagy fordulatot hozott, és egy olyan bombagól is született, ami ritkán jön össze. Elmarasztalni senki sem tudok a csapatomból.

Tímár Krisztián: – Örömmel láttam, hogy a Kecskemét újra megtanult győzni, pedig azért egy háromról nem mindenki képes fordítani. Tudtuk jól, Szentlőrincen nyerni nagyon nehéz, de szerencsére a cserék is jól szálltak be a játékba.

BVSC-ZUGLÓ–SOROKSÁR SC 2–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szőnyi út, 229 néző. Vezette: Bana Gergely (Mohos Milán, Ring Kevin)

BVSC: Megyeri G. – Székely K., Hesz, Vinícius, Kaczvinszki, Dénes A. (Király Á., 84.) – Bliznyuk (Sarkadi K., 90+1.), Palincsár, Tóth K. (Kelemen P., 90+1.), Csernik – Bacsa P. (Farkas B., 84.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Lakatos Cs., Króner, Horváth K. – Köböl (Vass Á., 84.), Németh E. (Korozmán, a szünetben) – Gálfi, Madarász Á. (Bagi, 84.), Kundrák (Gágyor, 71.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 71.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Csernik (1–0) a 45., Dénes A. (2–0) a 60., Tóth G. (2–1) a 81. percben

MESTERMÉRLEG

Dragan Vukmir: – Ilyen nehéz mérkőzésre számítottam, kettő nullánál egy kicsit visszaálltunk, de még így is volt nagy helyzetünk, s ha belőjük, lezárhattuk volna a találkozót. Büszke vagyok, és gratulálok játékosaimnak, nagyon fontos három pontot sikerült megszereznünk.

Lipcsei Péter: – Az első félidő katasztrofális volt, nagyon langyosak voltunk, nem játszottunk jól, a hazaiak jobban akarták a győzelmet. Rosszkor, az első félidő utolsó pillanatában kaptunk gólt, majd a második játékrész már jobban nézett ki – a második hazai gól előtt szabálytalanság történt, amit a játékvezető nem fújt le. Ezt követően már csak futottunk az eredmény után, szégyellem magam az első félidőért.

BUDAFOKI MTE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–2 (0–1) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 271 néző. Vezette: Móri Tamás (Dobos Dávid, Halmai Kristóf)

BUDAFOK: Hársfalvi – Bukta, Fekete M., Jagodics M., Lapu, Rehó (Rózsa S., a szünetben) – Varga B. (Németh M., a szünetben), Stumpf, Posztobányi (Kovács D., 71.) – Vasvári (Gyurkó, 83.), Hajdú R. Vezetőedző: Mészöly Géza

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics (Dóra, a szünetben), Kocsis D. – Szalka (Nahirnij, 74.), Bakó (Lengyel N., 90+1.), Máté Cs. (Sebestyén M., 74.) – Babinszky (Zamostny, 90+1.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Babinszky (0–1) a 34., Vasvári (1–1) az 50., Bakó (1–2) a 67., Bukta (2–2) a 90+2. percben

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – Mind a két csapat győzelemre játszott, s talán az első tíz percben több esemény történt, mint az előző két-három meccsünkön… Sajnos az első ziccerünk kimaradt, de aztán Vasvári egyenlített, nagyon örülök a góljának. Bár több egyéni hibát követtünk el, kétszer visszajöttünk a mérkőzésbe, s ez a csapat küzdőszellemét és erejét bizonyítja.

Pinezits Máté: – A játék képe és a helyzetek száma alapján gólokkal kellett volna nyernünk. Kapusunknak alig volt védenivalója, s ha kilenc ziccerünkből „csak” hármat rúgunk be, akkor is győztünk volna…