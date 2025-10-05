„Hogyan volt ez tizenegyes?” – Keane élesen bírálta a játékvezető ítéleteit

„Hogyan volt ez tizenegyes?” – ezt a kérdést Robbie Keane a Ferencváros–Paks játékvezetőjének, Csonka Bencének szerette volna feltenni, mint ahogy az elhangzott a 2–2-re végződött meccs utáni sajtótájékoztatón. Az FTC vezetőedzője úgy fogalmazott, értetlenül áll az ítélet előtt, huszonöt éves pályafutása során ilyen döntést még nem látott. Mint ismert, a Paks a 89. percben a VAR-vizsgálatot követően azért rúghatott büntetőt, mert Tóth Alex a tizenhatoson belül lekönyökölte Windecker Józsefet, aki végül be is lőtte a tizenegyest.
Bognár György nem ment bele részletesebb értékelésbe, mint mondta, a Paks nem érdemelt győzelmet, de a Ferencváros sem. A döntetlennel elégedett.
LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–2 (Varga B. 31., Pesics 87., ill. Pető 21., Windecker 90+3. – 11-esből)
Budapest, Groupama Aréna, 14 071 néző. Vezette: Csonka
