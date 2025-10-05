Nemzeti Sportrádió

„Hogyan volt ez tizenegyes?” – Keane élesen bírálta a játékvezető ítéleteit

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
2025.10.05. 20:22
Robbie Keane nem érti, hogy ítélhetett tizenegyest a játékvezető a Paksnak (Fotó: Török Attila)
Bodnár György FTC Robbie Keane Paks labdarúgó NB I Fradi Ferencváros
Robbie Keane igencsak feldúltan értékelt a Ferencváros Paks elleni döntetlenje után. Elsősorban a játékvezető döntései hozták ki a sodrából. Bognár György szerint csapata nem érdemelt győzelmet, a döntetlennel elégedett.

„Hogyan volt ez tizenegyes?” – ezt a kérdést Robbie Keane a Ferencváros–Paks játékvezetőjének, Csonka Bencének szerette volna feltenni, mint ahogy az elhangzott a 2–2-re végződött meccs utáni sajtótájékoztatón. Az FTC vezetőedzője úgy fogalmazott, értetlenül áll az ítélet előtt, huszonöt éves pályafutása során ilyen döntést még nem látott. Mint ismert, a Paks a 89. percben a VAR-vizsgálatot követően azért rúghatott büntetőt, mert Tóth Alex a tizenhatoson belül lekönyökölte Windecker Józsefet, aki végül be is lőtte a tizenegyest.

Bognár György nem ment bele részletesebb értékelésbe, mint mondta, a Paks nem érdemelt győzelmet, de a Ferencváros sem. A döntetlennel elégedett. 

Labdarúgó NB I
6 órája

Őrült hajrá és döntetlen a Ferencváros és a Paks rangadóján

Két gólt, vitatott döntéseket, elpuskázott ziccereket, két Böde-helyzetet és egy hatalmas Dibusz-bravúrt hozott a zöld-fehér rangadó záró negyedórája.

ONLINE KÖZVETÍTÉS, ÉRDEKESSÉGEK, STATISZTIKÁK ITT!

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–2 (Varga B. 31., Pesics 87., ill. Pető 21., Windecker 90+3. – 11-esből)
Budapest, Groupama Aréna, 14 071 néző. Vezette: Csonka

   
AZ ÁLLÁSMGyDVL–KGkP
1. Paksi FC95424–14+1019
2. Ferencvárosi TC843118–8+1015
3. Debreceni VSC943212–11+115
4. MTK Budapest941418–16+213
5. Kisvárda84138–13–513
6. ETO FC Győr834116–10+613
7. Puskás Akadémia932412–15–311
8. Újpest FC923412–1209
9. Nyíregyháza Spartacus923413–18–59
10. Diósgyőri VTK915312–17–58
11. Kazincbarcika82159–18–97
12. Zalaegerszegi TE914416–18–27

 

