NB II: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC

FERENCZ BALÁZSFERENCZ BALÁZS
2025.10.05. 14:47
Mezőkövesd archív (Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)
NB II Fehérvár Vidi Videoton FC Fehérvár élő közvetítés labdarúgó NB II Videoton Mezőkövesd NB II 9. forduló
A labdarúgó NB II 9. fordulójában a játéknap előtt kilencedik helyen tanyázó Videoton FC Fehérvár a harmadik Mezőkövesd Zsóryt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 1–1 (1–0)
Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2293 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)
VIDEOTON FC: Nagy G. – Kovács K. (Kojnok, 63.), Murka, Spandler, Horváth T. (Virágh, 75.) – Kovács B. (Kocsis B., 63.), Kocsis G., Varga R., Nagy D. – Menyhárt (Zsótér, 63.), Németh D. (Bobál, 33.). Vezetőedző: Boér Gábor
MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Ternován  – Csatári (Varjas, 87.) – Pintér Á. (Bartusz, 72.), Vidnyánszky (Kovalenko, 88.), Bertus (Lőrinczy, 87.) – Szalai J., Vörös (Saja, 72.). Vezetőedző: Csertői Aurél
Gólszerző: Varga R. (17.) illetve Vidnyánszky (52.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a középmezőnyben tanyázó, legutóbb Kozármislenyben ikszelő Videoton az előző négy bajnokijából hármat megnyerő, a játéknap előtt harmadik Mezőkövesd ellen.

 

