NB II: Videoton FC Fehérvár–Mezőkövesd Zsóry FC

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

VIDEOTON FC FEHÉRVÁR–MEZŐKÖVESD ZSÓRY 1–1 (1–0)

Székesfehérvár, Sóstói Stadion, 2293 néző. Vezeti: Sipos Tamás (Máyer Gábor, Sinkovicz Dániel)

VIDEOTON FC: Nagy G. – Kovács K. (Kojnok, 63.), Murka, Spandler, Horváth T. (Virágh, 75.) – Kovács B. (Kocsis B., 63.), Kocsis G., Varga R., Nagy D. – Menyhárt (Zsótér, 63.), Németh D. (Bobál, 33.). Vezetőedző: Boér Gábor

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes B., Csörgő V., Ternován – Csatári (Varjas, 87.) – Pintér Á. (Bartusz, 72.), Vidnyánszky (Kovalenko, 88.), Bertus (Lőrinczy, 87.) – Szalai J., Vörös (Saja, 72.). Vezetőedző: Csertői Aurél

Gólszerző: Varga R. (17.) illetve Vidnyánszky (52.)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy a középmezőnyben tanyázó, legutóbb Kozármislenyben ikszelő Videoton az előző négy bajnokijából hármat megnyerő, a játéknap előtt harmadik Mezőkövesd ellen.