Asztalitenisz: Gergely bronzérmes a serdülő Európa top 10-bajnokságon

Mivel az ifjúságiak között a korosztály regnáló Európa-bajnoka, Szántosi Dávid, illetve a párosban serdülő-világbajnok, ifi Eb-bronzérmes Lei Balázs sem indult a mieink közül, így a négy helyett végül csak két magyar asztaliteniszező szerepelt a korosztályos Európa top 10-bajnokságon. (Szántosi és Lei is ott lesz a felnőttválogatott tagjaként az október közepén Zadarban rendezendő csapat Európa-bajnokságon.)

Tehát, a két éremesélyes ifi játékos távollétében kizárólag a serdülőkre kellett fókuszálnunk, miután az U15-ösök mezőnyében Gergely Márknak (Szombathelyi AK) és Szabó Lénárdnak (Honvéd Szondi SE) is szurkolhattunk a franciaországi Tours-ben megrendezett kiemelt eseményen. A kontinentális ranglista negyedik helyén Gergely kiválóan teljesített a három nap során: pénteken két győzelemmel és egy vereséggel nyitott, majd a szombati napot is 2/1-es mérleggel fejezte be, így

a záró napot a negyedik helyről kezdhette meg.

Gergely Márk Forrás: ETTU

Vasárnap a magyar fiú először ugyan simán kikapott a végső győztes, olasz Trevisantól (0:4), de a folytatásban a későbbi ezüstérmes, török Öcalt 4:2-re, míg a francia Sandonát 4:0-ra verte. Ezzel a végelszámolásnál

Gergely Márk a dobogó harmadik fokára állhatott fel az U15-ösök elitviadalán.

A serdülő Európa-ranglista 10. helyén álló Szabó Lénárd szintén jól játszott, és ő is pozitív mutatóval végzett. A fehérváriak reménysége öt győzelemmel és négy vereséggel az ötödik helyet szerezte meg.

A magyar lányok közül idén senkinek nem sikerült kvalifikálnia magát az utánpótlás Európa top 10-bajnokságra.

A részletes eredmények ITT megtekinthetők.

(Kiemelt képen: Gergely Márk (balra) és Szabó Lénárd Forrás: MOATSZ)