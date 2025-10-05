Nemzeti Sportrádió

Varga Barnabás: Érthetetlen, Lenzsér Bence hogyan maradhatott végig a pályán

Vágólapra másolva!
2025.10.05. 19:25
null
Varga Barnabás (balra) a játékvezetést kritizálta (Fotó: Török Attila)
Címkék
FTC NB I Paks Varga Barnabás Ferencváros
A labdarúgó NB I 9. fordulójában, a 2–2-es döntetlennel záruló Ferencváros–Paks mérkőzést követően a hazaiak csatára, Varga Barnabás az ellenfél játékát és a játékvezetést is kemény szavakkal illette.

„Sok futballt ma sem láttunk a pályán. De hát a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk. És hát vannak, akik asszisztálnak is ehhez. Innen is köszönjük nekik. Győzelmet érdemeltünk volna. A Paksnak momentuma sem volt, mi próbáltunk futballozni, sajnos nem voltunk elég hatékonyak. Érthetetlen, Lenzsér Bence hogyan maradhatott végig a pályán, ismerem, játszottam vele, biztos vagyok benne, hogy az öltözőben ő is csak mosolygott” – fogalmazott az M4 Sport kamerái előtt Varga Barnabás.

A TELJES INTERJÚ

„Már a hét elején tudtam, hogy a kezdőcsapatban kapok helyet, igyekeztem meghálálni a bizalmat. Bíztam benne, hogy a végén sikerül egyenlítenünk, jól kezeltük a nyomást. A Paks már többször bebizonyította, hogy jó eredményt tud elérni ebben a stadionban.”
PETŐ MILÁN: JÓL KEZELTÜK A NYOMÁST

LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–2 (Varga B. 31., Pesics 87., ill. Pető 21., Windecker 90+3. – 11-esből)
Budapest, Groupama Aréna, 14 071 néző. Vezette: Csonka

Labdarúgó NB I
6 órája

Őrült hajrá és döntetlen a Ferencváros és a Paks rangadóján

Két gólt, vitatott döntéseket, elpuskázott ziccereket, két Böde-helyzetet és egy hatalmas Dibusz-bravúrt hozott a zöld-fehér rangadó záró negyedórája.

 

 

FTC NB I Paks Varga Barnabás Ferencváros
Legfrissebb hírek

Ötvös Bence elmondta, mennyire volt feldúlt Robbie Keane az öltözőben

Labdarúgó NB I
40 perce

„Hogyan volt ez tizenegyes?” – Keane élesen bírálta a játékvezető ítéleteit

Labdarúgó NB I
2 órája

Őrült hajrá és döntetlen a Ferencváros és a Paks rangadóján

Labdarúgó NB I
6 órája

Gond nélkül nyert a Ferencváros Ljubljanában a kézilabda BL-ben

Kézilabda
6 órája

IFFHS: Kylian Mbappé vezeti a góllövők 9 havi világranglistáját, Varga Barnabás a 33.

Minden más foci
10 órája

Mi van vele? Újra a nyakában lóg a Fradi-medál – Babatunde Fatusi-interjú

Képes Sport
11 órája

Varga Barnabás a Paks ellen játszhatja 100. meccsét FTC-mezben

Labdarúgó NB I
12 órája

„Hiba volt, amikor azt mondták, már abba kellene hagynom” – Dzsudzsák Balázs az ETO FC elleni góljáról

Labdarúgó NB I
13 órája
Ezek is érdekelhetik