Varga Barnabás: Érthetetlen, Lenzsér Bence hogyan maradhatott végig a pályán

„Sok futballt ma sem láttunk a pályán. De hát a Paks elleni meccseken ezt már megszokhattuk. És hát vannak, akik asszisztálnak is ehhez. Innen is köszönjük nekik. Győzelmet érdemeltünk volna. A Paksnak momentuma sem volt, mi próbáltunk futballozni, sajnos nem voltunk elég hatékonyak. Érthetetlen, Lenzsér Bence hogyan maradhatott végig a pályán, ismerem, játszottam vele, biztos vagyok benne, hogy az öltözőben ő is csak mosolygott” – fogalmazott az M4 Sport kamerái előtt Varga Barnabás.

„Már a hét elején tudtam, hogy a kezdőcsapatban kapok helyet, igyekeztem meghálálni a bizalmat. Bíztam benne, hogy a végén sikerül egyenlítenünk, jól kezeltük a nyomást. A Paks már többször bebizonyította, hogy jó eredményt tud elérni ebben a stadionban.” PETŐ MILÁN: JÓL KEZELTÜK A NYOMÁST

Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–2 (Varga B. 31., Pesics 87., ill. Pető 21., Windecker 90+3. – 11-esből)

Budapest, Groupama Aréna, 14 071 néző. Vezette: Csonka