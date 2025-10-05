Megvan az újonc első idegenbeli győzelme: a Karcag elvitte mindhárom pontot Ajkáról

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

FC AJKA–KARCAGI SC 0–1 (0–0)

Ajka, Városi Sportcentrum, 550 néző. Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Kulman Tamás)

AJKA: Szabados – Kovács N., Bacsa B., Tar, Garai – Sejben (Doncsecz, 56.), Csizmadia Z. – Csóka (Katona I., a szünetben), Mohos (Herjeczki, 68.), Kirchner (Szabó M., 56.) – Cipf (Tóth G., 56.). Vezetőedző: Horváth András

KARCAG: Engedi – Győri Á., Kovalovszki, Szekszárdi T., Pap Zs. – Szűcs K., Hidi P. (Györgye, 68.) – László D. (Kaye, 68.), Székely D. (Tarcsi, 80.), Girsik Á. (Fazekas L., 90.) – Kohut (Sain, 68.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Girsik Á. (84. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Horváth András: – Azt éreztem az első tizenöt perc után, hogy jót tenne egy gól a meccsnek, de mindenki kivárásra játszott. Nekünk problémáink voltak a helyzetek kialakításával, bátortalanok voltunk elöl, de mindkét csapat eléggé passzívan játszott. Soha nem foglalkoztam a játékvezetővel, úgy gondolom, ha ez büntetőt ért, akkor a mi gólunk is szabályos volt, és akkor valószínűleg teljesen másképp alakult volna ez a találkozó. Ezt el kell fogadni, hogy nem mindig a javunkra fognak ítélni.

Varga Attila: – Az eredményhez tudok gratulálni, de a lagymatag játékunkhoz kevésbé. Kevés helyzet volt a mérkőzésen, viszont a stratégiánk működött, amit kidolgoztunk. A védelmünk nem emlékszem, hogy veszített volna párharcot és a kapusunknak sem volt védeni valója, a támadó szekciónk nem volt ma elég éles, nem is láttam kiemelkedő teljesítményt, de a csapategységünk az nagyon tetszett.

ÖSSZEFOGLALÓ

A legutóbbi fordulóban mindkét csapat egy-egy sorozata megszakadt, hiszen amíg a bakonyiak három vereség és negyvenkét nap után ismét három bajnoki pontnak örülhettek Békéscsabán (0–2), addig a kék-fehérek elvesztették az ötvenhét napon át tartó veretlenségüket, miután három góllal kikaptak a Budapest Honvéd FC vendégeként (5–2). A tabellaszomszédok borongós, időnként esős őszi időben mérték össze erejüket, s a mögöttünk hagyott fordulók alapján éles taktikai csatára volt kilátás.

A csapatok az első félidőben nem is cáfoltak rá az előzetesen vártakra, hiszen rendkívül kevés esemény hozó negyvenöt percet láthattunk, néhány veszélytelen lövési kísérleten kívül rengeteg apró szabálytalanságot követő szabadrúgást, illetve három ajkai és egy karcagi szögletet rögzíthettünk.

A játék képe a térfélcserét követően sem változott, az idő előrehaladtával egyre jobban körvonalazódott, hogy ezen a napon egyik csapat játékában sincs benne a gól. Amikor már mindenki kezdte elkönyvelni az abszolút igazságosnak tűnő döntetlent, akkor jött a csattanó: a 84. percben a tizenhatoson belül Kovács Nikolasz Shedrach Kaye mellett ugrott fel fejelni, de Gaál játékvezető szerint az ajkai játékos kezéhez ért a labda, s a megítélt büntetőt Girsik Áron magabiztosan értékesítette, ezzel hozzásegítve az újoncot az idénybeli első idegenbeli győzelméhez. 0–1

