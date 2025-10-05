Szoboszlai szeme láttára rabolt pontot a Békéscsaba Csákvárról

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

AQVITAL FC CSÁKVÁR–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 1–1 (1–1)

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 300 néző. Vezette Nagy Róbert (Punyi Gyula, Topálszki Szabin)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Lorentz, Pál B., Umathum, Tifán-Bence – Farkas A., Dencinger (Simon A., 74.), Magyar Zs. (Szakály, 88.) – Szabó Bence (Fejős, 66.), Bányai (Baracskai, 88.), Mondovics. Vezetőedző: Tóth Balázs

BÉKÉSCSABA: Takács J. - Szabó Bálint, Hodonicki, Viczián, Kuzma, Kóródi - Harsányi (Sármány, 72.), Nagy G. (Pusztai, 72.), Zsolnai (Kristóf, 91.), Ésik (Balla, 64.) - Borsos. Vezetőedző: Csató Sándor.

Gólszerző: Mondovics (11.), ill. Szabó Bálint (41. )

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Átmentettük az elmúlt hetek jó formáját. Jól felkészültünk ellenfelünkből, sok helyzetet dolgoztunk ki, de sajnos a második gólunkat érvénytelenítette a játékvezető. Ugyanakkor a vendégek egyenlítő találatát szabálytalanság előzte meg…

Csató Sándor: – Két vesztes meccs után nagyon kellett ez a pont, pedig nem úgy indult, hogy döntetlen lesz a vége. A második félidei játékunk alapján azért rászolgáltunk az egy pontra.

ÖSSZEFOGLALÓ

Az idény meglepetéscsapatának számító Csákvár a mindenkire veszélyes Békéscsabát fogadta vasárnap este. Épphogy elkezdődött a találkozó, amikor befutott a magyar válogatott csapatkapitánya, Szoboszlai Dominik, aki hajdanán a Főnixben együtt kezdte pályafutását a hazaiak védekező középpályásával, Dencinger Norberttel. Az első tíz percet álmosan kezdte a Csákvár, ám amint terület nyílt gyors játékosai előtt, Mondovics Kevin révén azonnal megszerezte a vezetést. Sőt, nem sokkal később növelhette is volna előnyét, ám szabályosnak tűnő találatát kezezés miatt érvénytelenítette a játékvezető. A mezőnyben nem futballozott rosszul a Békéscsaba, de a kapura sokkal veszélyesebb volt a házigazda. Ennek ellenére a szünet előtt, a semmiből egyenlített a viharsarki gárda. Ez volt az első gól, melyet az őszi idényben, hazai pályán kapott a Csákvár. A térfélcserét követően Magyar Zsolt vezérletével nagy nyomást helyezett a hazai gárda a csabai kapura, ám Takács kapus jó formában védett, s ha már ő is verve volt, a kapufa segítette ki a lilákat. Negyedóra elteltével kiegyenlített lett a játék, a kapuk kevesebbet forogtak veszélyben. A hajrára megint nagy offenzívát indított a hazai együttes, ám a lilák hátsó alakzata masszívan állt a lábán, s ha kis szerencsével is, de kihúzta újabb kapott gól nélkül és így döntetlennel térhet haza. 1–1



PERCRŐL PERCRE

