Ödegaard megsérült, kihagyja a válogatott meccseket

2025.10.05. 20:00
Még nem tudni, hogy mekkora a baj is pontosan a norvég térdével (Fotó: Getty Images)
Mint arról beszámoltunk, szombaton, a West Ham United elleni bajnoki mérkőzés első félidejében megsérült az Arsenal norvég támadó középpályása, Martin Ödegaard, aki még a szünet előtt le kellett cserélni.

Vasárnap aztán az Arsenal hivatalos honlapján jelentette be, amit már Ödegaard sérülését látva is sejteni lehetett: az első gyorsan elvégzett orvosi vizsgálatok szerint a 26 éves norvég labdarúgó bal térdében sérültek a szalagok, bár a sérülés súlyosságának megállapítására további vizsgálatok elvégzésére lesz szükség.

Mindez azt jelenti, hogy Ödegaard a tervekkel ellentétben nem csatlakozik az Izrael elleni vb-selejtezőre és az Új-Zéland elleni felkészülési mérkőzésre október közepén a norvég válogatotthoz. 

Az Arsenal közleményében azt is leszögezi, hogy Ödegaard-t a válogatott szünet alatt is a klub orvosi csapata vizsgálja és kezeli.

