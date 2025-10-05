Ödegaard megsérült, kihagyja a válogatott meccseket

Vasárnap aztán az Arsenal hivatalos honlapján jelentette be, amit már Ödegaard sérülését látva is sejteni lehetett: az első gyorsan elvégzett orvosi vizsgálatok szerint a 26 éves norvég labdarúgó bal térdében sérültek a szalagok, bár a sérülés súlyosságának megállapítására további vizsgálatok elvégzésére lesz szükség.

Mindez azt jelenti, hogy Ödegaard a tervekkel ellentétben nem csatlakozik az Izrael elleni vb-selejtezőre és az Új-Zéland elleni felkészülési mérkőzésre október közepén a norvég válogatotthoz.

Az Arsenal közleményében azt is leszögezi, hogy Ödegaard-t a válogatott szünet alatt is a klub orvosi csapata vizsgálja és kezeli.

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

Arsenal–West Ham United 2–0 (Rice 38., Saka 67. – 11-esből)