Gól nélkül zárult a forduló rangadója az Illovszky Rudolf Stadionban

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

VASAS FC–SZEGED-CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 0–0

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1615 néző. Vezette: Rúsz Márton (Szabó Dániel, Balla Levente)

VASAS: Uram – Girsik A., Hej, Otigba, Doktorics – Cseke B. (Sztojka, 71.), Hidi M S., Urblík J. – Molnár Cs. (Barkóczi B., 71.), Pethő (Németh B., 71.), Tóth M. (Horváth R., 82.). Vezetőedző: Erős Gábor

SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z., Vágó L., Tóth B. – Sándor M., Márkvárt, Rabatin (Pejovics, 68.), Miskolczi, Kurdics (Kalmár O., 90+2.) – Borvető (Holman, 68.), Novák Cs. Vezetőedző: Aczél Zoltán

MESTERMÉRLEG

Erős Gábor: – Nagyjából az történt, amire számítottunk. Rengeteg párharc és fejpárbaj jellemezte a mérkőzést. Sok volt a szabálytalanság, ami számunkra kevésbé volt kedvező. Le a kalappal a srácok előtt, mivel küzdeni tudásból jelesre vizsgáztak! Közelebb álltunk a győzelemhez, hiszen kétszer is a kapufát találtuk el és körbelőttük az ellenfél kapuját. Természetesen az ellenfélnek is voltak lehetőségei, úgy gondolom, hogy ez az egy pont még sokat fog érni nekünk a végelszámolásnál.

Aczél Zoltán: – Úgy érzem sikerült a korábbi problémáinkon felülkerekedni, egy ideig egészen bátor focit játszottunk. Jó mérkőzés volt, ha színvonalában nem is, de a párharcok tekintetében maximálisan. A mérkőzés képe alapján a döntetlen igazságos, megvoltak a helyzeteink nekünk is. Az utolsó tizenöt percben a Vasas fölénk kerekedett, benne volt, hogy megszerzik a győztes gólt. Büszke vagyok a csapatomra, sok sikert kívánok a Vasasnak, nekik megvan a létjogosultságuk ahhoz, hogy az NB I-ben szerepeljenek. Nekünk is hasonlóak a céljaink, reméljük a folytatásban is hasonló teljesítményt tudunk majd nyújtani.

ÖSSZEFOGLALÓ

A forduló rangadóján a csak rosszabb gólkülönbsége miatt második helyen álló Vasas, a forduló előtt hatodik Szegedet fogadta a Fáy utcában. A szegediek meccskeretében hét olyan játékos is helyet kapott, akik korábban a Vasasban is megfordultak. A kezdőben ott volt Szilágyi Zoltán, Rabatin Richárd, Novák Csanád, Borvető Áron, Tóth Bence és Márkvárt Dávid, kispadon pedig Tóth Norman. 18 lőtt góllal a Vasas a Honvéddal holtversenyben a leggólerősebb csapat volt a mezőnyben a kezdés előtt, a Vasas és a Szeged legutóbbi három összecsapásán viszont mindössze két gól született, így nem volt egyszerű előre megjósolni, hogy milyen mérkőzésre is számíthatunk majd Angyalföldön.

A zsinórban négy bajnokiját is megnyerő, összességében öt tétmeccse veretlen hazaiak előtt adódott a találkozó első nagy lehetősége a 13. percben. Urblík József remek labdát adott a felezővonaltól Tóth Milánnak, aki 12 méterről a jobb kapufát találta telibe. A 22. percben az első félidő legnagyobb lehetősége maradt ki. Márkvárt Dávid ívelése után Novák Csanád fejelte vissza középre a labdát, az ötösön belülre érkező Borvető Áron két méterről piszkálta kapura a labdát, Uram János kiváló reflexmozdulattal védett. A félidő további részében nem igazán jutottak helyzetig a csapatok, 0–0-ás állás mellett vonulhattak öltözőbe a felek.

A második félidő elején felváltva adódtak lehetőségek a csapatok előtt. Bár az 59. percben Miskolczi Domonkos lövése Uram a léc alól tolta ki, igazán nagy helyzet egyik csapat előtt sem adódott a játékrész első 15-20 percében. A 62. percben Urblík hiába talált a szegedi kapuba, Tóth passza lesen találta a hazaiak középpályását, a játékvezető jogosan érvénytelenítette a találatot. A hajrában nagy nyomást helyeztek a hazaiak a szegedi kapura, de Horváth Rajmund révén ismét csak a kapufát sikerült eltalálniuk a piros-kékeknek. Nagy esélyt szalasztottak el a hazaiak, hiszen a Honvéd csak döntetlent játszott a Tiszakécske ellen, így az angyalföldiek egy győzelemmel az élre állhattak volna. 0–0

PERCRŐL PERCRE

Vasas-Szeged (Fotó: Somogyi Dániel/Vasas FC)

Fotó: Somogyi Daniel