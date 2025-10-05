Nemzeti Sportrádió

NB II: Szentlőrinc–Kecskeméti TE

KVANDUK BENCE
Vágólapra másolva!
2025.10.05. 12:53
null
A szegedi zakó után javítana otthon a Szentlőrinc (Fotó: Gémes Sándor/Szeged)
Szentlőrinc NB II élő közvetítés labdarúgó NB II Kecskemét KTE NB II 9. forduló
A labdarúgó NB II 9. fordulójában a 10. helyen álló Szentlőrinc a hatodik Kecskeméti TE-t fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–KECSKEMÉTI TE 1–0 – ÉLŐ
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 300 néző. Vezeti: Farkas Tibor (Vad Anita, Dobos Dominik).
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Poór, Milovanovics, Márta – Décsy, Szolgai – Bőle, Nyári, Nagy R. – Adamcsek. Vezetőedző: Waltner Róbert
KECSKEMÉT: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi, Haris, Derekas, Eördögh – Banó-Szabó, Beke, Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Szolgai (11.)

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

PERCRŐL PERCRE
 

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző három fordulóban nyeretlen Szentlőrinc a legutóbbi három bajnokiján Tímár Krisztián irányításával 7 pontot gyűjtő Kecskeméti TE ellen.

 

Ezek is érdekelhetik