NB II: Szentlőrinc–Kecskeméti TE

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
SZENTLŐRINC–KECSKEMÉTI TE 1–0 – ÉLŐ
Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 300 néző. Vezeti: Farkas Tibor (Vad Anita, Dobos Dominik).
SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Poór, Milovanovics, Márta – Décsy, Szolgai – Bőle, Nyári, Nagy R. – Adamcsek. Vezetőedző: Waltner Róbert
KECSKEMÉT: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma – Győrfi, Haris, Derekas, Eördögh – Banó-Szabó, Beke, Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Gólszerző: Szolgai (11.)
Cikkünk folyamatosan frissül...
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző három fordulóban nyeretlen Szentlőrinc a legutóbbi három bajnokiján Tímár Krisztián irányításával 7 pontot gyűjtő Kecskeméti TE ellen.