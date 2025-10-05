Nemzeti Sportrádió

NB II: BVSC-Zugló–Soroksár SC

WINKLER GELLÉRTWINKLER GELLÉRT
2025.10.05. 12:49
A hét bajnoki óta nyeretlen BVSC, a Soroksár ellen javítana(Fotó: Csendes Szonja/Mezőkövesd)
NB II BVSC élő közvetítés labdarúgó NB II BVSC-Zugló Soroksár NB II 9. forduló
A labdarúgó NB II 9. fordulójában az utolsó helyezett BVSC-Zugló a 11. Soroksárt fogadja. A találkozó legfontosabb eseményeit folyamatosan frissülő online közvetítésünk segítségével ön is nyomon követheti.

LABDARÚGÓ NB II
9. FORDULÓ
BVSC-ZUGLÓ–SOROKSÁR SC – ÉLŐ
Budapest, Szőnyi út. Vezeti: Bana Gergely (Mohos Milán, Ring Kevin)
BVSC: Megyeri G. – Székely K., Hesz, Vinícius, Kaczvinszki, Dénes A.– Bliznyuk, Palincsár, Tóth K., Csernik, – Bacsa P. Vezetőedző: Dragan Vukmir
SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Lakatos Cs., Króner, Horváth K. – Köböl, Németh E. – Gálfi, Madarász, Kundrák – Lovrencsics B. Vezetőedző: Lipcsei Péter

Cikkünk folyamatosan frissül...

 

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az egyetlen győzelmét még a nyitó fordulóban arató, utolsó helyezett BVSC-Zugló a két győzelem után az előző körben a Vasastól hazai pályán kikapó Soroksár ellen. 

 

