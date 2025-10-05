Női kosár NB I: negyven ponttal nyert a Pécs, mérlege továbbra is hibátlan

NŐI KOSÁRLABDA NB I
3. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–NKA Universitas Pécs 52–92 (8–29, 12–23, 14–23, 18–17)
Jegyzőkönyv később…
A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Október 4.
Csata–Győr 78–65
ELTE BEAC–DVTK 61–85
Sopron–Dávid Kornél KA 115–74
Vasas–TFSE-MTK 61–87
Cegléd–Szekszárd 51–61
|1. Sopron
3
3
–
313–174
1.000
6
|2. Pécs
3
3
–
294–168
1.000
6
|3. DVTK
3
3
–
246–158
1.000
6
|4. Szekszárd
3
3
–
235–169
1.000
6
|5. TFSE-MTK
3
3
–
237–180
1.000
6
|6. Csata
3
1
2
216–210
0.667
4
|7. Győr
3
1
2
236–233
0.667
4
|8. BEAC
3
1
2
177–236
0.667
4
|9. Cegléd
3
–
3
154–239
0.500
3
|10. Dávid Kornél KA
3
–
3
229–337
0.500
3
|11. Vasas
3
–
3
155–268
0.500
3
|12. Szigetszentmiklós
3
–
3
151–271
0.500
3