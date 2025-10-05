Nemzeti Sportrádió

Női kosár NB I: negyven ponttal nyert a Pécs, mérlege továbbra is hibátlan

K. Zs.K. Zs.
Vágólapra másolva!
2025.10.05. 21:03
null
Rátkai Eszter 19 ponttal volt a pécsiek legjobb dobója (Fotó: NKA Universitas Pécs Facebook)
Címkék
női kosár NB I NKA Universitas Pécs női kosárlabda NB I
A papírformának megfelelően a Pécs fölényesen, 92–52-re győzött a Szigetszentmiklós vendégeként a női kosárlabda NB I vasárnapi játéknapján, és hibátlan mérleggel várja a folytatást.

NŐI KOSÁRLABDA NB I
3. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés
BKG-PRIMA Szigetszentmiklós–NKA Universitas Pécs 52–92 (8–29, 12–23, 14–23, 18–17)
Jegyzőkönyv később…

A FORDULÓ KORÁBBI EREDMÉNYEI
Október 4.
Csata–Győr 78–65
ELTE BEAC–DVTK 61–85
Sopron–Dávid Kornél KA 115–74
Vasas–TFSE-MTK 61–87
Cegléd–Szekszárd 51–61

     
  1. Sopron

3

3

313–174

1.000

6

  2. Pécs

3

3

294–168

1.000

6

  3. DVTK

3

3

246–158

1.000

6

  4. Szekszárd

3

3

235–169

1.000

6

  5. TFSE-MTK

3

3

237–180

1.000

6

  6. Csata

3

1

2

216–210

0.667

4

  7. Győr

3

1

2

236–233

0.667

4

  8. BEAC

3

1

2

177–236

0.667

4

  9. Cegléd

3

3

154–239

0.500

3

10. Dávid Kornél KA

3

3

229–337

0.500

3

11. Vasas

3

3

155–268

0.500

3

12. Szigetszentmiklós

3

3

151–271

0.500

3

 

 

női kosár NB I NKA Universitas Pécs női kosárlabda NB I
Legfrissebb hírek

Női kosárlabda NB I: négy csapat is a harmadik győzelmét szerezte meg

Kosárlabda
Tegnap, 20:13

Női kosár NB I: nyert a Sopron és a DVTK, öt csapat maradt hibátlan a 2. forduló után

Kosárlabda
2025.10.01. 20:17

Női kosár NB I: a BEAC legyőzte a Győrt a idénynyitón, kicsikarta a sikert a Szekszárd

Kosárlabda
2025.09.27. 18:23

Női kosárlabda NB I: jó esélye van visszajutni  a csúcsra a DVTK-nak

Kosárlabda
2025.09.27. 09:11

Lelik Réka és Perl Zoltán lett az előző szezon legjobb játékosa a kosárlabda NB I-ben

Kosárlabda
2025.09.08. 13:54

NŐI KOSÁRLABDA NB I, 2025–2026

Kosárlabda
2025.09.02. 14:57

Női kosár NB I: fiatal csapattal, légiós nélkül vág neki az idénynek a Vasas

Kosárlabda
2025.08.21. 09:48

Dubei Debóra: Az előzőekhez képest más célokat tűzünk ki magunk elé

Kosárlabda
2025.08.15. 11:43
Ezek is érdekelhetik