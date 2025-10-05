Ötvös Bence elmondta, mennyire volt feldúlt Robbie Keane az öltözőben

„Egy ilyen mérkőzés után nem esik jól, ha így megy el a győzelem, de nem az én dolgom, hogy a bíróval foglalkozzak” – mondta higgadtan Ötvös Bence, arra utalva, hogy a Paks a 89. percben kapott tizenegyessel egyenlített a Ferencváros ellen, s amely ítéletet Robbie Keane élesen bírálta a meccset követő sajtótájékoztatón.

Videónkból kiderül, hogy a Ferencváros vezetőedzője mennyire volt feldúlt az öltözőben, s mit mondott a csapatának. Emellett Ötvös arról is beszél, mi hiányzott nekik a Paks elleni győzelemhez, s a végén a játékvezető néhány döntésére is kitér.