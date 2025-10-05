Nemzeti Sportrádió

Ötvös Bence elmondta, mennyire volt feldúlt Robbie Keane az öltözőben

2025.10.05.
Ötvös Bence szerint nem az ő dolga foglalkozni a játékvezetővel
Ötvös Bence jóval nyugodtabban értékelte a Ferencváros Paks elleni 2–2-es döntetlenjét, mint Robbie Keane. Úgy érzi, kíméletlenebbnek kellett volna lenniük az ellenfél kapuja előtt, a játékvezetői döntésekre is reagált.

„Egy ilyen mérkőzés után nem esik jól, ha így megy el a győzelem, de nem az én dolgom, hogy a bíróval foglalkozzak” – mondta higgadtan Ötvös  Bence, arra utalva, hogy a Paks a 89. percben kapott tizenegyessel egyenlített a Ferencváros ellen, s amely ítéletet Robbie Keane élesen bírálta a meccset követő sajtótájékoztatón.

Videónkból kiderül, hogy a Ferencváros vezetőedzője mennyire volt feldúlt az öltözőben, s mit mondott a csapatának. Emellett Ötvös arról is beszél, mi hiányzott nekik a Paks elleni győzelemhez, s a végén a játékvezető néhány döntésére is kitér.

