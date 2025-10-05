Ötvös Bence elmondta, mennyire volt feldúlt Robbie Keane az öltözőben

„Egy ilyen mérkőzés után nem esik jól, ha így megy el a győzelem, de nem az én dolgom, hogy a bíróval foglalkozzak” – mondta higgadtan Ötvös Bence, arra utalva, hogy a Paks a 89. percben kapott tizenegyessel egyenlített a Ferencváros ellen, s amely ítéletet Robbie Keane élesen bírálta a meccset követő sajtótájékoztatón.
Videónkból kiderül, hogy a Ferencváros vezetőedzője mennyire volt feldúlt az öltözőben, s mit mondott a csapatának. Emellett Ötvös arról is beszél, mi hiányzott nekik a Paks elleni győzelemhez, s a végén a játékvezető néhány döntésére is kitér.
LABDARÚGÓ NB I
9. FORDULÓ
Ferencvárosi TC–Paksi FC 2–2 (Varga B. 31., Pesics 87., ill. Pető 21., Windecker 90+3. – 11-esből)
Budapest, Groupama Aréna, 14 071 néző. Vezette: Csonka
|AZ ÁLLÁS
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Paksi FC
|9
|5
|4
|–
|24–14
|+10
|19
|2. Ferencvárosi TC
|8
|4
|3
|1
|18–8
|+10
|15
|3. Debreceni VSC
|9
|4
|3
|2
|12–11
|+1
|15
|4. MTK Budapest
|9
|4
|1
|4
|18–16
|+2
|13
|5. Kisvárda
|8
|4
|1
|3
|8–13
|–5
|13
|6. ETO FC Győr
|8
|3
|4
|1
|16–10
|+6
|13
|7. Puskás Akadémia
|9
|3
|2
|4
|12–15
|–3
|11
|8. Újpest FC
|9
|2
|3
|4
|12–12
|0
|9
|9. Nyíregyháza Spartacus
|9
|2
|3
|4
|13–18
|–5
|9
|10. Diósgyőri VTK
|9
|1
|5
|3
|12–17
|–5
|8
|11. Kazincbarcika
|8
|2
|1
|5
|9–18
|–9
|7
|12. Zalaegerszegi TE
|9
|1
|4
|4
|16–18
|–2
|7