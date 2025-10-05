Megvan az újonc első idegenbeli győzelme: a Karcag mindhárom pontot elvitte Ajkáról

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

FC AJKA–KARCAGI SC 0–1 (0–0)

Ajka, Városi Sportcentrum, 550 néző. Vezette: Gaál Ákos (Huszár Balázs, Kulman Tamás)

AJKA: Szabados – Kovács N., Bacsa B., Tar, Garai – Sejben (Doncsecz, 56.), Csizmadia Z. – Csóka (Katona I., a szünetben), Mohos (Herjeczki, 68.), Kirchner (Szabó M., 56.) – Cipf (Tóth G., 56.). Vezetőedző: Horváth András

KARCAG: Engedi – Győri Á., Kovalovszki, Szekszárdi T., Pap Zs. – Szűcs K., Hidi P. (Györgye, 68.) – László D. (Kaye, 68.), Székely D. (Tarcsi, 80.), Girsik Á. (Fazekas L., 90.) – Kohut (Sain, 68.). Vezetőedző: Varga Attila

Gólszerző: Girsik Á. (84. – 11-esből)

MESTERMÉRLEG

Horváth András: – Azt éreztem az első tizenöt perc után, hogy jót tenne egy gól a meccsnek, de mindkét csapat kivárásra játszott. Nekünk problémáink voltak a helyzetek kialakításával, bátortalanok voltunk elöl, de ellenfelünk is eléggé passzívan játszott. Soha nem foglalkoztam a játékvezetővel, de úgy gondolom, ha a büntető jogos volt, akkor mi is szabályos gólt értünk el, és így valószínűleg teljesen másképp alakult volna a találkozó. Mindenesetre el kell fogadni, hogy nem mindig a javunkra ítélnek a játékvezetők.

Varga Attila: – A végeredményhez gratulálok, de a lagymatag játékunkhoz már nem annyira. Kevés helyzet volt a mérkőzésen, viszont a stratégiánk működött, amit kidolgoztunk. Nem emlékszem, hogy a védelmünk párharcot vesztett volna, és a kapusunknak sem volt védeni valója. A támadószekciónk nem volt ma elég éles, nem is láttam kiemelkedő teljesítményt, de a csapategységünk nagyon tetszett.

ÖSSZEFOGLALÓ

A legutóbbi fordulóban mindkét csapat egy-egy sorozata megszakadt, míg a bakonyiak három vereség és 42 nap után ismét három bajnoki pontnak örülhettek Békéscsabán (2–0), addig a kék-fehérek elvesztették az 57 napon át tartó veretlenségüket, miután három góllal kikaptak a Budapest Honvéd FC vendégeként (2–5). A tabellaszomszédok borongós, időnként esős őszi időben mérték össze erejüket, és a mögöttünk hagyott fordulók alapján éles taktikai csatára volt kilátás.

A csapatok az első félidőben nem is cáfoltak rá az előzetes várakozásokra, hiszen rendkívül kevés eseményt hozó 45 percet láthattunk, néhány veszélytelen lövési kísérleten kívül rengeteg apró szabálytalanságot követő szabadrúgást, illetve három ajkai és egy karcagi szögletet rögzíthettünk.

A játék képe a térfélcserét követően sem változott, az idő előrehaladtával egyre jobban körvonalazódott, hogy ezen a napon egyik csapat játékában sincs benne a gól. Amikor már mindenki kezdte elkönyvelni az abszolút igazságosnak tűnő döntetlent, akkor jött a csattanó: a 84. percben a tizenhatoson belül Kovács Nikolasz Shedrach Kaye mellett ugrott fel fejelni, és Gaál Ákos játékvezető szerint az ajkai játékos kezéhez ért a labda. A megítélt büntetőt Girsik Áron magabiztosan értékesítette, hozzásegítve az újoncot idénybeli első idegenbeli győzelméhez. 0–1