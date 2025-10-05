A Honvéd ráült az eredményre, és ez megbosszulta magát a Tiszakécske ellen

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

BUDAPEST HONVÉD FC–TISZAKÉCSKEI LC 1–1 (1–0)

Budapest, Bozsik Aréna, 3951 néző. Vezette: Iványi Gábor (Szécsényi István, Aradi József)

HONVÉD: Tujvel – Ujváry (Gáspár D., 82.), Szabó A., Baki, Hangya – Somogyi Á. – Zuigeber (Pekár I., 73.), Gyurcsó (Pinte, 73.), Csontos D., Medgyes Z. (Pauljevics, 82.) – Kántor K. Vezetőedző: Feczkó Tamás

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Varga J., Visinka, Terbe – Lucas, Szekér (Takács T., 82.) – Bódi, Vukk (Horváth E., 60.), Pataki B. (Zámbó, 60.) – M. Ramos (Burdika, 90+4.). Vezetőedző: Pintér Csaba

Gólszerző: Gyurcsó (12.), ill. Takács T. (85.)

MESTERMÉRLEG

Feczkó Tamás: – Nagyon bosszantó, hogy nem tudtuk megnyerni a meccset, bár a Kécske mezőnyben egyenrangú ellenfél volt. A vezetés megszerzése után rengeteg lehetőségünk volt, eldönthettük volna a találkozót, de nem sikerült – az elmúlt néhány mérkőzésen összesen nem dolgoztunk ki annyi helyzetet, mint ma! Rossz döntéseket hoztunk a kapu előtt; fájó döntetlen a mai.

Pintér Csaba: – Úgy érzem, rászolgáltunk az egy pontra, büszke vagyok a srácokra. Egy hiba után ismét korán hátrányba kerültünk – sajnos ez jellemző ránk az utóbbi időszakban –, de a srácok olyan munkát tettek bele a meccsbe, amellyel megmutatták, hogy az előző két, demoralizáló vereség után óriási erő és tartás van bennük, illetve, hogy jó az az út, amin járunk. Nagyon sokat jelent mentálisan nekünk ez a pont.

ÖSSZEFOGLALÓ

Próbált a Tiszakécske aktívan játszani a mérkőzés elején, de hamar kiderült, hogy a védekezésre kell elsősorban összepontosítania. A kispestiek többször is helyzetbe tudtak kerülni, és már a 12. percben megszerezték a vezetést, Medgyes Zoltán kiugratása után Gyurcsó Ádám használta ki a ziccerét, aki az első gólját szerezte Honvéd-mezben. Ezt követően Medgyesnek volt még egy veszélyes fejese, majd tízpercnyi eseménytelenség után ismét felélénkült a játék. Eldönthette volna akár a meccset is a Honvéd, de Gyurcsó és Zuigeber Ákos hiába került nagy helyzetbe, egyikük sem találta el a sarkot, így Rostislav Prokop mindkét alkalommal szépen védett. A szünet előtt aztán majdnem a semmiből egyenlített a Tisza-parti csapat, Myke Ramos csinálta meg magának a helyzetet, de lövésénél a léc alá tartó labdát kiütötte Tomás Tujvel.

A fordulást követően sem változott a játék képe, és a fővárosi csapat továbbra is bővelkedett helyzetekben, egyszer Balázs Benjámin vétett majdnem öngólt, aztán Csontos Dominik szabadrúgásból próbálta meg bevenni a kaput, majd Kántor Kevin sarokkal lőtt, de Prokop mindhárom esetben védett, olykor bravúrral. A második félidő első negyedórája után „elfogytak” a hazai helyzetek, és mivel még mindig csak egy góllal vezetett a Honvéd, nem nyugodhatott meg. Igaz, a kécskei támadójáték vajmi kevés veszélyt hordozott magában, de a hajrában a semmiből csak betalált, Bódi Ádám beadása után a három perce beállt Takács Tamás fejelt a kapuba.

Bár szűk tíz perce még maradt a kispesti együttesnek, már csak erőlködött, így nem tudta megnyerni a mérkőzést, ezzel pedig először veszített pontot az idényben hazai pályán – megbosszulta magát, hogy a piros-feketék ráültek az eredményre. 1–1

