Hét meccs után a Soroksár ellen nyert újra a BVSC

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

BVSC-ZUGLÓ–SOROKSÁR SC 2–1 (1–0)

Budapest, Szőnyi út, 229 néző. Vezette: Bana Gergely (Mohos Milán, Ring Kevin)

BVSC: Megyeri G. – Székely K., Hesz, Vinícius, Kaczvinszki, Dénes A. (Király Á., 84.) – Bliznyuk (Sarkadi K., 90+1.), Palincsár, Tóth K. (Kelemen P., 90+1.), Csernik – Bacsa P. (Farkas B., 84.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Lakatos Cs., Króner, Horváth K. – Köböl (Vass Á., 84.), Németh E. (Korozmán, a szünetben) – Gálfi, Madarász Á. (Bagi, 84.), Kundrák (Gágyor, 71.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 71.). Vezetőedző: Lipcsei Péter

Gólszerző: Csernik (45.), Dénes A. (60.), ill. Tóth G. (81.)

Az első forduló óta nem örülhetett így a BVSC (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az első félidőt teljesen irányította a BVSC, látszott a játékosokon, hogy nagy lehetőségként tekintettek erre a mérkőzésre. Ennek megfelelően több helyzetet is kidolgoztak az első félidőben, a lehetőségek viszont csak a legvégén manifesztálódtak góllá. Csernik Kornél szlalomozás után szerzett találata zárta az első játékrészt.

Alulmaradt a Soroksár (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

A második félidő hasonlóan indult. Sokáig nem tudott veszélyt jelenteni a Soroksár az ellenfél kapujára, és Radnóti Dániel tartotta a csapatot meccsben, a fiatal kapusnak többször is nagy bravúrokat kellett bemutatnia. Dénes Adrián remek befejezésénél neki sem volt esélye, és kétgólos hátrányba került a csapata. Ezután Lipcsei Péter remekül nyúlt bele a meccsbe a 71. percben, a kettős csere után sokkal jobban néztek ki a vendégek, és meg is szerezték a szépítő góljukat Tóth Gábor révén. Második gólra már nem volt idejük, így pont nélkül távoztak a Szőnyi útról, ahol hét nyeretlen bajnoki után újra győzelemnek örülhettek a zuglóiak. 2–1

Ezt a párharcot a BVSC nyerte (Fotó: Szűcs Attila/BVSC-Zugló)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az egyetlen győzelmét még a nyitó fordulóban arató, utolsó helyezett BVSC-Zugló a két győzelem után az előző körben a Vasastól hazai pályán kikapó Soroksár ellen.