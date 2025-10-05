Rengeteg helyzetet elhibázott a Misleny, a ráadás perceiben döntetlenre mentett a Budafok

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

BUDAFOKI MTE–HR-RENT KOZÁRMISLENY 2–2 (0–1)

Budapest, Budafoki MTE Sporttelep, 271 néző. Vezette: Móri Tamás (Dobos Dávid, Halmai Kristóf)

BUDAFOK: Hársfalvi – Bukta, Fekete M., Jagodics M., Lapu, Rehó (Rózsa S., a szünetben) – Varga B. (Németh M., a szünetben), Stumpf, Posztobányi (Kovács D., 71.) – Vasvári (Gyurkó, 83.), Hajdú R. Vezetőedző: Mészöly Géza

KOZÁRMISLENY: Lékai – Bíró M., Vajda R., Horváth D., Turi – Kozics (Dóra, a szünetben), Kocsis D. – Szalka (Nahirnij, 74.), Bakó (Lengyel N., 90+1.), Máté Cs. (Sebestyén M., 74.) – Babinszky (Zamostny, 90+1.). Vezetőedző: Pinezits Máté

Gólszerző: Vasvári (50.), Bukta (90+2.), ill. Babinszky (34.), Bakó (67.)

MESTERMÉRLEG

Mészöly Géza: – Mind a két csapat győzelemre játszott, s talán az első tíz percben több esemény történt, mint az előző két-három meccsünkön… Sajnos az első ziccerünk kimaradt, de aztán Vasvári egyenlített, nagyon örülök a góljának. Bár több egyéni hibát követtünk el, kétszer visszajöttünk a mérkőzésbe, s ez a csapat küzdőszellemét és erejét bizonyítja.

Pinezits Máté: – A játék képe és a helyzetek száma alapján gólokkal kellett volna nyernünk. Kapusunknak alig volt védenivalója, s ha kilenc ziccerünkből „csak” hármat rúgunk be, akkor is győztünk volna…

Hiába vezetett kétszer a Kozármisleny, nem tudott nyerni (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

ÖSSZEFOGLALÓ

Az elmúlt tíz évben nyolc alkalommal csapott össze egymással a BMTE és a Kozármisleny, s ezen összecsapások közül a ma házigazda fővárosiak papíron egyetlen egyet sem tudtak megnyerni. Döntetlen is mindössze egy alkalommal, 2024 szeptemberében született, így mondhatni, a mislenyiek mumusként érkeztek a XXII. kerületbe. Azért is írtuk, hogy papíron egyszer sem nyertek a budafokiak, hiszen a pályán 2022 októberében 3–0-ra győztek, de végül adminisztratív okok miatt a mislenyieké lett a három pont.

A gyenge szezonkezdet után mindkét csapat úgy vágott neki a találkozónak, hogy legutóbbi két mérkőzésén veretlen maradt. Jó iramban kezdődött az összecsapás, az első tíz percben felváltva forogtak veszélyben a kapuk. A 10. percben Hársfalvi András nagy hibája után Szalka Dominik az üres kapu irányába vezette a labdát, de kisodródott helyzetből már nem tudott betalálni. A budafokiak rengeteg labdát veszítettek a saját térfelükön, egy ilyen labdavesztés után a 34. percben Szalka ugratta ki Babinszky Bencét, aki 10 méterről lőtt a kilépő Hársfalvi mellett a jobb alsó sarokba. A félidő utolsó perceiben a Kozármisleny növelhette volna előnyét, de elhibázta helyzeteit.

A második játékrész két nagy mislenyi lehetőséggel indult, de Babinszky elhibázta azokat. A kihagyott helyzetek gyorsan megbosszulták magukat, ugyanis az 50. percben Bukta Csaba kiugratása után Vasvári Zoltán góljával egyenlített a Budafok. A 60. percben a vezetést is megszerezhették volna a hazaiak, de Hajdú Roland betörése után a hazai támadó 14 méteres lövése a bal kapufán csattant. Hét perccel később ismét betaláltak a vendégek. Babinszky tört be a tizenhatoson belülre, majd Bakó Sámuel elé került a labda, aki erőszakos volt, majd pókfocizott egy kicsit a földön, végül 10 méterről a jobb alsó sarokba lőtt. A kilencven perc letelte után a játékvezető öt perc hosszabbítást jelzett, a vendégek pedig ennyi idő alatt nem tudták megőrizni előnyüket. A ráadás második percében Németh Márió végzett el szögletet balról, a hosszú oldalon érkező Bukta Csaba nyolc méterről lőtt a léc alá. A Kozármisleny csak magát okolhatja, hiszen agyonnyert meccset bukta el a győzelmet az utolsó percekben – mindkét csapat sorozatban harmadik meccsén maradt veretlen. 2–2

A legfontosabb célt elérte a Budafok, nem kapott ki a közvetlen riválistól (Fotó: Boros Sándor/BMTE)

PERCRŐL PERCRE