Arne Slot: Három helyzetet is kialakítottunk, de Kerkez, Szoboszlai és Isak sem élt vele

Cody Gakpo, a Liverpool szélsője így nyilatkozott a BBC-nek: „Nehéz elfogadni, ami történt. Nyilván jó csapattal játszottunk, az első félidőben bámulatos gólt szerzett, de egyenlő erők küzdelme zajlott. A szünet után sokat tettünk az egyenlítésért, ellenfelünk pedig veszélyes volt a kontrákból. A Liverpoolnál nem elfogadható sorozatban három vereség, de tudjuk, mi kell a győztes útra visszatéréshez.”

„Az első félidőben a londoniak az első lehetőségükből kilőtték a felső sarkot, mi pedig három helyzetet is kialakítottunk, de Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik és Alexander Isak sem élt vele. Kerkezen látszott, hogy egyre fáradtabb, nem szokott hozzá, hogy ilyen rövid időn belül három meccset végig kell játszania, ezért cseréltem le. A vereségeinknél azt is meg kell nézni, milyen csapatoktól kaptunk ki. A Galatasaray elleni tizenegyes-szituációról elmondtam már a véleményemet, Alexander Isak esete most ugyanilyen volt, mégsem ítéltek nekünk büntetőt” – mondta Arne Slot, a Liverpool menedzsere a sajtótájékoztatón.

Sky Sports Micsoda dráma! – írja címlapján az angol sportoldal. A Chelsea súlyosabbá tette a Liverpool problémáit, a „vörösök” sorozatban a harmadik vereségüket szenvedték el. A londoniak győzelmével még nyíltabb lett a harc a bajnoki címért. BBC Sport Fordult a kocka, a Liverpool korábban sok győzelmet aratott a hosszabbításban, ezúttal egymás után másodszor kapott ki a kilencvenedik perc után kapott góllal a PL-ben. Estevao volt a hős, aki első gólját szerezte a Chelsea-ben, a londoniak büszkék lehetnek önmagukra. The Guardian Szenzációs győzelmet aratott a sérülésektől tizedelt Chelsea. Estevao becserélése után folyamatos veszélyt jelentett a Liverpool kapujára, a lefújás után meg érhető módon nem bírta abbahagyni a mosolygást. Vajon nagy a baj a „vörösöknél”? LAPSZEMLE

ANGOL PREMIER LEAGUE

7. FORDULÓ

CHELSEA–LIVERPOOL 2–1 (1–0)

London, Stamford Bridge. Vezette: Taylor

Chelsea: R. Sánchez – Gusto, Acheampong (Hato, 67.), Badiashile (Lavia, 55.), Cucurella – R. James, M. Caicedo – Neto (Estevao, 75.), E. Fernández, Garnacho (Gittens, 75.) – J. Pedro (Guiu, 75.). Vezetőedző: Enzo Maresca

Liverpool: Mamardasvili – C. Bradley (Wirtz, a szünetben), Konaté (C. Jones, 56.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, 55.) – Gravenberch, A. Mac Allister (Endo, 87.) – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Isak (Ekitiké, 74.). Vezetőedző: Arne Slot

Gólszerző: M. Caicedo (14.), Estevao (90+6.), ill. Gakpo (63.)