Arne Slot: Három helyzetet is kialakítottunk, de Kerkez, Szoboszlai és Isak sem élt vele

„Boldogok vagyunk, fantasztikus gólt szereztünk a végén. A Liverpool nagyszerű csapat, minden erőnkre szükségünk volt, főleg amikor a kapu elé szorított minket, de a hajrában hihetetlenül jól játszottunk. A gólom? Adódott a lehetőség előttem, éltem vele, a lövés pillanatában tudtam, hogy gól lesz, gyönyörű volt” – nyilatkozta Moisés Caicedo, a Chelsea középpályása a Sky Sportsnak.
„Minden rendben Enzo Marescával, ugyanakkor nem lehet itt a kiállítása miatt. Sajnos már kapott egy sárga lapot, az ünnepléséről azt mondhatom, emberek vagyunk, nem csoda, hogy kirohant a világból. Boldogok és büszkék vagyunk, jól jön a pihenő, néhányan így visszatérhetnek sérülésből. Felejthetetlen meccs volt, megérdemeltük a második gólt a hajrában mutatott játékunk alapján” – értékelt Willy Caballero, a Chelsea segédedzője a sajtótájékoztatón (Enzo Maresca menedzser kiállítása miatt értékelte a mérkőzést).
Cody Gakpo, a Liverpool szélsője így nyilatkozott a BBC-nek: „Nehéz elfogadni, ami történt. Nyilván jó csapattal játszottunk, az első félidőben bámulatos gólt szerzett, de egyenlő erők küzdelme zajlott. A szünet után sokat tettünk az egyenlítésért, ellenfelünk pedig veszélyes volt a kontrákból. A Liverpoolnál nem elfogadható sorozatban három vereség, de tudjuk, mi kell a győztes útra visszatéréshez.”
„Az első félidőben a londoniak az első lehetőségükből kilőtték a felső sarkot, mi pedig három helyzetet is kialakítottunk, de Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik és Alexander Isak sem élt vele. Kerkezen látszott, hogy egyre fáradtabb, nem szokott hozzá, hogy ilyen rövid időn belül három meccset végig kell játszania, ezért cseréltem le. A vereségeinknél azt is meg kell nézni, milyen csapatoktól kaptunk ki. A Galatasaray elleni tizenegyes-szituációról elmondtam már a véleményemet, Alexander Isak esete most ugyanilyen volt, mégsem ítéltek nekünk büntetőt” – mondta Arne Slot, a Liverpool menedzsere a sajtótájékoztatón.
Sky Sports
Micsoda dráma! – írja címlapján az angol sportoldal. A Chelsea súlyosabbá tette a Liverpool problémáit, a „vörösök” sorozatban a harmadik vereségüket szenvedték el. A londoniak győzelmével még nyíltabb lett a harc a bajnoki címért.
BBC Sport
Fordult a kocka, a Liverpool korábban sok győzelmet aratott a hosszabbításban, ezúttal egymás után másodszor kapott ki a kilencvenedik perc után kapott góllal a PL-ben. Estevao volt a hős, aki első gólját szerezte a Chelsea-ben, a londoniak büszkék lehetnek önmagukra.
The Guardian
Szenzációs győzelmet aratott a sérülésektől tizedelt Chelsea. Estevao becserélése után folyamatos veszélyt jelentett a Liverpool kapujára, a lefújás után meg érhető módon nem bírta abbahagyni a mosolygást. Vajon nagy a baj a „vörösöknél”?
ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
CHELSEA–LIVERPOOL 2–1 (1–0)
London, Stamford Bridge. Vezette: Taylor
Chelsea: R. Sánchez – Gusto, Acheampong (Hato, 67.), Badiashile (Lavia, 55.), Cucurella – R. James, M. Caicedo – Neto (Estevao, 75.), E. Fernández, Garnacho (Gittens, 75.) – J. Pedro (Guiu, 75.). Vezetőedző: Enzo Maresca
Liverpool: Mamardasvili – C. Bradley (Wirtz, a szünetben), Konaté (C. Jones, 56.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, 55.) – Gravenberch, A. Mac Allister (Endo, 87.) – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Isak (Ekitiké, 74.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: M. Caicedo (14.), Estevao (90+6.), ill. Gakpo (63.)