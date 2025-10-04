Nemzeti Sportrádió

Arne Slot: Három helyzetet is kialakítottunk, de Kerkez, Szoboszlai és Isak sem élt vele

MOHAI DOMINIKMOHAI DOMINIK
Vágólapra másolva!
2025.10.04. 22:47
null
Arne Slot Kerkez Milosról és Szoboszlai Dominikről beszélt a Chelsea elleni rangadó után (Fotó: Getty Images)
Címkék
Estevao Liverpool Szoboszlai Dominik Arne Slot angol labdarúgás Premier League Kerkez Milos angol bajnokság
Mint ismert, a Chelsea Estevao 96. percben szerzett góljával legyőzte a Liverpoolt a Premier League 7. fordulójának rangadóján. A mérkőzést követően Arne Slot a helyzetkihasználást értékelve Szoboszlai Dominiket és Kerkez Milost is megemlítette.

„Boldogok vagyunk, fantasztikus gólt szereztünk a végén. A Liverpool nagyszerű csapat, minden erőnkre szükségünk volt, főleg amikor a kapu elé szorított minket, de a hajrában hihetetlenül jól játszottunk. A gólom? Adódott a lehetőség előttem, éltem vele, a lövés pillanatában tudtam, hogy gól lesz, gyönyörű volt” – nyilatkozta Moisés Caicedo, a Chelsea középpályása a Sky Sportsnak.

„Minden rendben Enzo Marescával, ugyanakkor nem lehet itt a kiállítása miatt. Sajnos már kapott egy sárga lapot, az ünnepléséről azt mondhatom, emberek vagyunk, nem csoda, hogy kirohant a világból. Boldogok és büszkék vagyunk, jól jön a pihenő, néhányan így visszatérhetnek sérülésből. Felejthetetlen meccs volt, megérdemeltük a második gólt a hajrában mutatott játékunk alapján” – értékelt Willy Caballero, a Chelsea segédedzője a sajtótájékoztatón (Enzo Maresca menedzser kiállítása miatt értékelte a mérkőzést).

Angol labdarúgás
3 órája

Dráma a Chelsea otthonában, megint a ráadásban bukta el az egy pontot a Liverpool

Moisés Caicedo bombagóljára Cody Gakpo válaszolt a fordulást követően, a hajrában pedig Estevao döntött.

Cody Gakpo, a Liverpool szélsője így nyilatkozott a BBC-nek: „Nehéz elfogadni, ami történt. Nyilván jó csapattal játszottunk, az első félidőben bámulatos gólt szerzett, de egyenlő erők küzdelme zajlott. A szünet után sokat tettünk az egyenlítésért, ellenfelünk pedig veszélyes volt a kontrákból. A Liverpoolnál nem elfogadható sorozatban három vereség, de tudjuk, mi kell a győztes útra visszatéréshez.”

„Az első félidőben a londoniak az első lehetőségükből kilőtték a felső sarkot, mi pedig három helyzetet is kialakítottunk, de Kerkez Milos, Szoboszlai Dominik és Alexander Isak sem élt vele. Kerkezen látszott, hogy egyre fáradtabb, nem szokott hozzá, hogy ilyen rövid időn belül három meccset végig kell játszania, ezért cseréltem le. A vereségeinknél azt is meg kell nézni, milyen csapatoktól kaptunk ki. A Galatasaray elleni tizenegyes-szituációról elmondtam már a véleményemet, Alexander Isak esete most ugyanilyen volt, mégsem ítéltek nekünk büntetőt” – mondta Arne Slot, a Liverpool menedzsere a sajtótájékoztatón.

Sky Sports

Micsoda dráma! – írja címlapján az angol sportoldal. A Chelsea súlyosabbá tette a Liverpool problémáit, a „vörösök” sorozatban a harmadik vereségüket szenvedték el. A londoniak győzelmével még nyíltabb lett a harc a bajnoki címért.

BBC Sport

Fordult a kocka, a Liverpool korábban sok győzelmet aratott a hosszabbításban, ezúttal egymás után másodszor kapott ki a kilencvenedik perc után kapott góllal a PL-ben. Estevao volt a hős, aki első gólját szerezte a Chelsea-ben, a londoniak büszkék lehetnek önmagukra.

The Guardian

Szenzációs győzelmet aratott a sérülésektől tizedelt Chelsea. Estevao becserélése után folyamatos veszélyt jelentett a Liverpool kapujára, a lefújás után meg érhető módon nem bírta abbahagyni a mosolygást. Vajon nagy a baj a „vörösöknél”?

LAPSZEMLE

ANGOL PREMIER LEAGUE
7. FORDULÓ
CHELSEA–LIVERPOOL 2–1 (1–0)
London, Stamford Bridge. Vezette: Taylor
Chelsea: R. Sánchez – Gusto, Acheampong (Hato, 67.), Badiashile (Lavia, 55.), Cucurella – R. James, M. Caicedo – Neto (Estevao, 75.), E. Fernández, Garnacho (Gittens, 75.) – J. Pedro (Guiu, 75.). Vezetőedző: Enzo Maresca
Liverpool: Mamardasvili – C. Bradley (Wirtz, a szünetben), Konaté (C. Jones, 56.), Van Dijk, Kerkez (Robertson, 55.) – Gravenberch, A. Mac Allister (Endo, 87.) – Szalah, Szoboszlai, Gakpo – Isak (Ekitiké, 74.). Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: M. Caicedo (14.), Estevao (90+6.), ill. Gakpo (63.)

Estevao Liverpool Szoboszlai Dominik Arne Slot angol labdarúgás Premier League Kerkez Milos angol bajnokság
Legfrissebb hírek

A mi kutyánk kölyke – Malonyai Péter jegyzete

Angol labdarúgás
1 órája

Dráma a Chelsea otthonában, megint a ráadásban bukta el az egy pontot a Liverpool

Angol labdarúgás
3 órája

Az Arsenal és a Manchester United is otthon tartotta a három pontot

Angol labdarúgás
6 órája

Balszerencsés volt a leedsi védő, idegenben nyert a Tottenham

Angol labdarúgás
9 órája

Szoboszlai tízes pozícióban, Wirtz helyén játszhat a Chelsea ellen – az elemzők szerint

Angol labdarúgás
15 órája

Semenyo vezérletével, látványos gólokkal fordított a Bournemouth

Angol labdarúgás
2025.10.03. 23:02

2031-ig hosszabbított brazil szélsőjével a Manchester City – hivatalos

Angol labdarúgás
2025.10.03. 21:48

Szoboszlait választották meg augusztus legjobbjának a Liverpool szurkolói

Angol labdarúgás
2025.10.03. 16:59
Ezek is érdekelhetik