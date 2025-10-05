Emberhátrányban összeomlott a Szentlőrinc a Kecskeméttel szemben

LABDARÚGÓ NB II

9. FORDULÓ

SZENTLŐRINC–KECSKEMÉTI TE 3–4 (2–1)

Szentlőrinc, Szentlőrinci Sporttelep, 300 néző. Vezette: Farkas Tibor (Vad Anita, Dobos Dominik)

SZENTLŐRINC: Gyurján – Szivacski, Poór, L. Milovanovics, Márta (Herczeg M., a szünetben) – Décsy, Szolgai – Bőle (Kiss-Szemán, a szünetben), Nyári (Kesztyűs M., 89.), Nagy R. (Czérna, 74.) – Adamcsek (Tóth-Gábor, 79.). Vezetőedző: Waltner Róbert

KECSKEMÉT: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Szojma (Bolgár, 62.) – Győrfi, Haris (Bocskay, 62.), Derekas, Eördögh (Czékus, a szünetben) – Banó-Szabó (Bolyki, 89.), Beke (Debreceni Á., 62.), Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Gólszerző: Szojma (11. – öngól), Nyári (45+1.), Szolgai (49.), ill. Banó-Szabó (44.), Pálinkás (64.), Szabó A. (84.), Bolyki (89.)

Kiállítva: L. Milovanovics (73.)

MESTERMÉRLEG

Waltner Róbert: – Fájó a vereség, mert mindent megtettünk a siker érdekében. A kiállítás nagy fordulatot hozott, és egy olyan bombagól is született, ami ritkán jön össze. Elmarasztalni senki sem tudok a csapatomból.

Tímár Krisztián: – Örömmel láttam, hogy a Kecskemét újra megtanult győzni, pedig azért egy háromról nem mindenki képes fordítani. Tudtuk jól, Szentlőrincen nyerni nagyon nehéz, de szerencsére a cserék is jól szálltak be a játékba.

ÖSSZEFOGLALÓ

Izgalmas mérkőzésnek lehettek szemtanúi, akik a hideg és az eső ellenére is kilátogattak a Szentlőrinc–Kecskemét összecsapásra. A hazaiak nagy elszántsággal kezdtek, s a lövőkedvvel sem volt probléma, így a 11. percben megszerezték a vezetést is. Egy szögletet követően a lecsorgó labdát Szolgai bombázta vissza a kapuba. Igaz, egy kis szerencse is kellett az (ön)gólhoz, hiszen Varga Bencét az tévesztette meg, hogy Szojma András lábán is megpattant a lövés. 1–0

Ahogy haladt előre a találkozó, úgy vették át az irányítást a vendégek, s csak az volt a kérdés, mikor egyenlítenek. A lőrinci védelem a 44. percben kapitulált. Pálinkással nem tudtak mit kezdeni Poórék egy jobbról érkező beadásnál, így ő Banó-Szabó Bence útjába fejelte a labdát, amit a társ a kapu közepébe bólintott. 1–1

Nem akart azonban csalódottan az öltözőbe vonulni a hazai csapat, s egy gyors kontrával ismét vezetést szerzett. Bőle játszotta meg remek ütemben Nyári Patrikot, aki az átvétel után 12 méterről jobb külsővel lőtt a kapu bal oldalába. 2–1

A fordulást követően a Szentlőrinc ott folytatta, ahol a szünet előtt abbahagyta, Szolgai Máté bombázott a kapuba a tizenhatos előteréből. 3–1

Már szűk negyedóra után ünnepelhetett a Szentlőrinc, amely két góllal is vezetett, mégis kikapott (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc SE)

Sokáig úgy tűnt, hogy a kétgólos előnyről már lehozza a meccset a Lőrinc, de aztán egy balról érkező labdát Pálinkás Gergő a kapufára fejelt, s onnan a gólvonalon túlra pattant a labda, amivel visszaadta a reményt a vendégeknek. Önmagában ez azonban nem hozott volna nagy fordulatot, azt a 73. percben Lazar Milovanovics kiállítása idézte elő – a hazai védő egyértelmű gólhelyzetben rántotta le Czékust. 3–2

Emberelőnyben már nagy nyomást helyezett ellenfelére a KTE, s a 84. percben sikerült is megtörnie. Szabó Alex 25 méterről lőtt óriási gólt kissé jobbról a jobb felsőbe. 3–3

A három pont sorsa aztán a 89. percben dőlt el, amikor az éppen csak pályára lépő Bolyki Andor szinte a gólvonalról fejelt a hazai kapuba, így nemhogy veretlen maradt Tímár Krisztián irányításával a Kecskemét, de még győzött is, a Szentlőrinc pedig immár négy bajnoki óta nyeretlen. 3–4

Banó-Szabó (8) villant az első félidő végén, majd társaival a meccs után győzelemnek örülhetett (Fotó: Fábián Laci/Szentlőrinc SE)

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat, hamarosan kezdődik a mérkőzés. Meglátjuk, mire megy az előző három fordulóban nyeretlen Szentlőrinc a legutóbbi három bajnokiján Tímár Krisztián irányításával 7 pontot gyűjtő Kecskeméti TE ellen.