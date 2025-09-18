Jova Levente távozik a Vasastól – hivatalos

„Nagy megtiszteltetés volt a Vasasnál eltöltött közel hat év, csak a pozitívumokra fogok visszaemlékezni – mondta az angyalföldi klub honlapjának Jova Levente. – Nagy sikereket értünk el közösen, az NB I-be való feljutást és azt a teljes idényt már senki nem veheti el tőlünk, nagyszerű közösséget alkottunk az évek során. Hálával tartozom Nagy Miklós sportigazgatónak, neki köszönhetően kerültem a Fáy utcába, és most is abszolút korrekt körülmények között váltunk el, úgy éreztük, a klub és az én érdekeimet is ez szolgálja. Mindig fájó a búcsú, de ez az élet rendje, én pedig érzem még magamban az erőt, amelyet, remélem, meg is mutathatok valahol. Követem majd a Vasas szereplését, szurkolok, hogy elérje a céljait!”

A 33 éves kapus szerepelt korábban a Ferencvárosban, Soroksáron és Nyíregyházán, majd 2020 januárjában érkezett Angyalföldre, ahol azonnal alapemberré vált. A következő évadokban kirobbanthatatlan volt a kapuból, a 2021–2022-es, bajnoki címmel zárult idényben 38 bajnoki mérkőzésből 35 alkalommal kezdődött vele a csapat összeállítása, és az NB II-ben a legkevesebb (22) gólt kapta.

A rutinos játékos minden sorozatot figyelembe véve 116 alkalommal állt a Vasas kapujában – 102 gólt kapott, 50 találkozón maradt érintetlen a háló mögötte –, idővel a csapatkapitányi karszalagot is viselte, a 2024. április 15-én lejátszott, Kozármisleny elleni bajnokin pedig az Illovszky Rudolf Stadionban köszöntötte a klub a 100. bajnokiját megelőzően.

Jova pályafutása során eddig összesen 81 NB I-es és 217 NB II-es találkozón védett.

NYÁRI JÁTÉKOSMOZGÁS A VASASNÁL

Érkezett: Hej Viktor (ukrán-magyar, MTK), Horváth Rajmund (Gyirmót FC Győr), Németh Barnabás (Nyíregyháza – kölcsön után végleg), Pethő Bence (Kazincbarcika), Rab Boldizsár (Szentlőrinc – kölcsönből vissza), Sztojka Dominik (Budafok – kölcsönből vissza), Szabó Benjámin (Ajka – kölcsönből vissza), Uram János (Békéscsaba – kölcsönből vissza)

Távozók: Bánfalvi Gergő (Kazincbarcika – kölcsönbe), Berecz Zsombor (Kazincbarcika), Bodnár Gergő (ZTE), Bukta Csaba (Budafok – kölcsönbe), Deutsch László (Kazincbarcika), Holender Filip (magyar-szerb, fehérvári kölcsön után ?), Horváth Szabolcs (BVSC – kölcsönbe), Jova Levente (?), Lehoczky Roland (MTK – kölcsönből vissza), Pintér Filip (Kisvárda – kölcsönbe), Rácz Barnabás (Gyirmót), Szánthó Regő (?), Szilágyi Szabolcs (FK Csíkszereda – Románia, kölcsön után végleg), Vida Máté (Karcag)