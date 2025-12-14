Nemzeti Sportrádió

A Szalai nővérek érkezésével triatlonnal bővül a Vasas sportági kínálata

Vágólapra másolva!
2025.12.14. 10:48
null
Szalai Fanni és Szalai Nóra a Vasasban folytatja pályafutását (Fotó: Facebook/Vasas SC)
Címkék
triatlon Szalai Fanni Vasas
A Vasasban folytatja pályafutását a triatlonos Szalai Fanni és húga, Nóra.

A fővárosi klub a vasárnapi közleményében kiemeli, a felnőtteknél vegyes váltóban Európa-bajnoki harmadik helyezett, emellett junior világbajnoki ezüst- és Európa-bajnoki aranyérmes Szalai Fanni a sportág egyik kiemelkedő tehetsége, aki a felnőttek között is egyre figyelemre méltóbb eredményeket ér el, és célja, hogy ott legyen a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Erre a legnagyobb esélye vegyes váltóban kínálkozik. A 17 éves triatlonos az idén augusztusban harmadik lett a Supertri világbajnoki sorozat chicagói állomásán, ahová juniorként hívták meg.

Vele együtt 15 éves testvére, Nóra is csatlakozik a Vasashoz, amelynél kettejük érkezésével új sportág színesíti a kínálatot. A fiatalabb Szalai testvér a serdülők között a magyar ranglistán és az országos bajnokságon is az első helyen végzett az idén.

 

triatlon Szalai Fanni Vasas
Legfrissebb hírek

Menetelő Honvéd, a Vasasnál Erős szerint a szurkolók részéről nincs türelem – ez történt ősszel az NB II-ben, 3. rész

Labdarúgó NB II
Tegnap, 10:55

Három hónappal gyermeke születése után visszatér Kuttor-Bragmayer Zsanett

Egyéb egyéni
2025.12.12. 14:06

A Vasashoz igazolt a világbajnoki ezüstérmes kajakos, Balogh Gergely

Kajak-kenu
2025.12.10. 21:03

Női röplabda Extraliga: a Vasas nagyon simán verte az Újpestet, a Kaposvár rangadót nyert

Röplabda
2025.12.10. 18:40

Lehmann Csongor: Ez az év mérföldkő a pályafutásomban

Egyéb egyéni
2025.12.10. 11:19

Élüzemből álomgyár – Jakus Barnabás publicisztikája

Labdarúgó NB II
2025.12.08. 22:52

Triatlon: csodálatos olimpiai éremről álmodik Szalai Fanni

Egyéb egyéni
2025.12.05. 15:20

Pontelőnnyel telel az élen a Honvéd; kikapott, de így is második helyen a Vasas – ez történt az NB II-ben

Labdarúgó NB II
2025.11.30. 19:05
Ezek is érdekelhetik