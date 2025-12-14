A Szalai nővérek érkezésével triatlonnal bővül a Vasas sportági kínálata

A fővárosi klub a vasárnapi közleményében kiemeli, a felnőtteknél vegyes váltóban Európa-bajnoki harmadik helyezett, emellett junior világbajnoki ezüst- és Európa-bajnoki aranyérmes Szalai Fanni a sportág egyik kiemelkedő tehetsége, aki a felnőttek között is egyre figyelemre méltóbb eredményeket ér el, és célja, hogy ott legyen a 2028-as Los Angeles-i olimpián. Erre a legnagyobb esélye vegyes váltóban kínálkozik. A 17 éves triatlonos az idén augusztusban harmadik lett a Supertri világbajnoki sorozat chicagói állomásán, ahová juniorként hívták meg.

Vele együtt 15 éves testvére, Nóra is csatlakozik a Vasashoz, amelynél kettejük érkezésével új sportág színesíti a kínálatot. A fiatalabb Szalai testvér a serdülők között a magyar ranglistán és az országos bajnokságon is az első helyen végzett az idén.