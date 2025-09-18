A Honvéd edzője szerint sok szabálytalansággal játszott ellenük a Kecskemét

Tímár Krisztián, a Kecskeméti TE vezetőedzője így látta a mérkőzés eseményeit:
„Nem gondolom, hogy jól játszottunk, a küzdelem és az erőszakosság dominált, szerencsére ebben jobbak voltunk, sikerült büntetőt is kiharcolnunk, de egyébként mellette helyzetünk is. Ha azt berúgjuk korábban, hamarabb megnyugszik a csapat. Nem ez volt a legszebb meccs, nekünk egy célunk volt, a három pont, hogy ezzel is zárkózzunk az élbolyhoz. Mi ezt a játékstílust fogjuk képviselni, szeretném, ha a csapatom ellen senki sem szeretne futballozni. Vékony a határ, de nem szeretnénk sem durvák lenni, sem alattomosak, ezt nem kértem a játékosoktól, de határozott és kemény játékot várok mindenkitől, a labdavesztés után azonnali visszatámadást, ezt ma a srácok jól megcsinálták. Ebben néha egy-egy kis késés benne van, de ebben is fogunk fejlődni és akkor remélhetőleg az ilyen sárga lapokból is kevesebb lesz.”
Feczkó Tamás, a Bp. Honvéd vezetőedzője így értékelt:
„Gratulálok a Kecskemétnek, hiszen kapuskirúgásból tudott rúgni egy tizenegyest. Döntő momentum volt Zuigeber levadászása, hiszen az a játékos a második félidő második percében sárga lapot kapott, annál a szituációnál meg ugye nem – nekünk le kellett cserélni, nem véletlenül cserélték le ők is azt a játékost. Három meccs alatt követnek el rajtunk annyi faultot, mint ebben a hatvan percben, ettől függetlenül voltak lehetőségek, amikor mögéjük kerültünk és a boxon belül voltunk, de ezeket nem játszottuk le pontosan. Azt mondom, a szerencsésebb csapat nyert, de mennünk kell tovább.”
A Kecskemét támadója, Beke Péter szerint lendületet adott nekik az Újpest vasárnapi legyőzése a Magyar Kupában.
A Honvéd hátvédje, Csontos Dominik nem érzi, hogy itt lenne a világvége az eredmény miatt, ugyanakkor szerinte keveset nyújtott a csapata.
LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
Kecskeméti TE–Budapest Honvéd FC 1–0 (Beke 68. – 11-esből)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Mezőkövesd
|6
|4
|1
|1
|11–5
|+6
|13
|2. Csákvár
|6
|4
|1
|1
|10–4
|+6
|13
|3. Budapest Honvéd
|6
|4
|–
|2
|11–4
|+7
|12
|4. Vasas FC
|6
|4
|–
|2
|12–9
|+3
|12
|5. Szeged-Csanád GA
|6
|3
|2
|1
|9–5
|+4
|11
|6. Karcagi SC
|6
|3
|2
|1
|8–7
|+1
|11
|7. Kecskeméti TE
|6
|3
|–
|3
|6–6
|0
|9
|8. Szentlőrinc
|6
|2
|2
|2
|8–6
|+2
|8
|9. Békéscsaba
|6
|2
|2
|2
|9–9
|0
|8
|10. Tiszakécske
|6
|2
|2
|2
|7–8
|–1
|8
|11. FC Ajka
|6
|2
|1
|3
|3–7
|–4
|7
|12. Soroksár SC
|6
|1
|3
|2
|9–13
|–4
|6
|13. Videoton FC Fehérvár
|6
|1
|2
|3
|4–8
|–4
|5
|14. BVSC-Zugló
|6
|1
|1
|4
|6–7
|–1
|4
|15. Budafoki MTE
|6
|1
|1
|4
|3–9
|–6
|4
|16. Kozármisleny
|6
|–
|2
|4
|2–11
|–9
|2