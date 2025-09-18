A Honvéd edzője szerint sok szabálytalansággal játszott ellenük a Kecskemét

Tímár Krisztián, a Kecskeméti TE vezetőedzője így látta a mérkőzés eseményeit:

„Nem gondolom, hogy jól játszottunk, a küzdelem és az erőszakosság dominált, szerencsére ebben jobbak voltunk, sikerült büntetőt is kiharcolnunk, de egyébként mellette helyzetünk is. Ha azt berúgjuk korábban, hamarabb megnyugszik a csapat. Nem ez volt a legszebb meccs, nekünk egy célunk volt, a három pont, hogy ezzel is zárkózzunk az élbolyhoz. Mi ezt a játékstílust fogjuk képviselni, szeretném, ha a csapatom ellen senki sem szeretne futballozni. Vékony a határ, de nem szeretnénk sem durvák lenni, sem alattomosak, ezt nem kértem a játékosoktól, de határozott és kemény játékot várok mindenkitől, a labdavesztés után azonnali visszatámadást, ezt ma a srácok jól megcsinálták. Ebben néha egy-egy kis késés benne van, de ebben is fogunk fejlődni és akkor remélhetőleg az ilyen sárga lapokból is kevesebb lesz.”

Feczkó Tamás, a Bp. Honvéd vezetőedzője így értékelt:

„Gratulálok a Kecskemétnek, hiszen kapuskirúgásból tudott rúgni egy tizenegyest. Döntő momentum volt Zuigeber levadászása, hiszen az a játékos a második félidő második percében sárga lapot kapott, annál a szituációnál meg ugye nem – nekünk le kellett cserélni, nem véletlenül cserélték le ők is azt a játékost. Három meccs alatt követnek el rajtunk annyi faultot, mint ebben a hatvan percben, ettől függetlenül voltak lehetőségek, amikor mögéjük kerültünk és a boxon belül voltunk, de ezeket nem játszottuk le pontosan. Azt mondom, a szerencsésebb csapat nyert, de mennünk kell tovább.”

A Kecskemét támadója, Beke Péter szerint lendületet adott nekik az Újpest vasárnapi legyőzése a Magyar Kupában.

A Honvéd hátvédje, Csontos Dominik nem érzi, hogy itt lenne a világvége az eredmény miatt, ugyanakkor szerinte keveset nyújtott a csapata.

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

Kecskeméti TE–Budapest Honvéd FC 1–0 (Beke 68. – 11-esből)