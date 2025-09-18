Nemzeti Sportrádió

A Honvéd edzője szerint sok szabálytalansággal játszott ellenük a Kecskemét

2025.09.18. 09:22
A feljutásra pályázó Honvéd vezetőedzője, Feczkó Tamás (Fotó: Dömötör Csaba)
Mint ismert, a Kecskeméti TE 1–0-ra legyőzte a Budapest Honvédot a labdarúgó NB II 6. fordulójában két és fél hete félbeszakadt, majd szerda este befejezett mérkőzésén. A találkozót követően így értékeltek a mérkőzés főszereplői az M4 Sport kamerái előtt.

Tímár Krisztián, a Kecskeméti TE vezetőedzője így látta a mérkőzés eseményeit:

„Nem gondolom, hogy jól játszottunk, a küzdelem és az erőszakosság dominált, szerencsére ebben jobbak voltunk, sikerült büntetőt is kiharcolnunk, de egyébként mellette helyzetünk is. Ha azt berúgjuk korábban, hamarabb megnyugszik a csapat. Nem ez volt a legszebb meccs, nekünk egy célunk volt, a három pont, hogy ezzel is zárkózzunk az élbolyhoz. Mi ezt a játékstílust fogjuk képviselni, szeretném, ha a csapatom ellen senki sem szeretne futballozni. Vékony a határ, de nem szeretnénk sem durvák lenni, sem alattomosak, ezt nem kértem a játékosoktól, de határozott és kemény játékot várok mindenkitől, a labdavesztés után azonnali visszatámadást, ezt ma a srácok jól megcsinálták. Ebben néha egy-egy kis késés benne van, de ebben is fogunk fejlődni és akkor remélhetőleg az ilyen sárga lapokból is kevesebb lesz.”

Feczkó Tamás, a Bp. Honvéd vezetőedzője így értékelt:

„Gratulálok a Kecskemétnek, hiszen kapuskirúgásból tudott rúgni egy tizenegyest. Döntő momentum volt Zuigeber levadászása, hiszen az a játékos a második félidő második percében sárga lapot kapott, annál a szituációnál meg ugye nem – nekünk le kellett cserélni, nem véletlenül cserélték le ők is azt a játékost. Három meccs alatt követnek el rajtunk annyi faultot, mint ebben a hatvan percben, ettől függetlenül voltak lehetőségek, amikor mögéjük kerültünk és a boxon belül voltunk, de ezeket nem játszottuk le pontosan. Azt mondom, a szerencsésebb csapat nyert, de mennünk kell tovább.”

A Kecskemét támadója, Beke Péter szerint lendületet adott nekik az Újpest vasárnapi legyőzése a Magyar Kupában.

A Honvéd hátvédje, Csontos Dominik nem érzi, hogy itt lenne a világvége az eredmény miatt, ugyanakkor szerinte keveset nyújtott a csapata.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
Kecskeméti TE–Budapest Honvéd FC 1–0 (Beke 68. – 11-esből)

Labdarúgó NB II
15 órája

Beke büntetőjével a KTE legyőzte a Honvédot a 28. perctől folytatott mérkőzésen

A kecskeméti és a kispesti csapat küzdelmes csatát vívott, melyet a hazaiak végül tizenegyesgóllal nyertek meg.
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Mezőkövesd641111–5+613
  2. Csákvár641110–4+613
  3. Budapest Honvéd64211–4+712
  4. Vasas FC64212–9+312
  5. Szeged-Csanád GA63219–5+411
  6. Karcagi SC63218–7+111
  7. Kecskeméti TE6336–609
  8. Szentlőrinc62228–6+28
  9. Békéscsaba62229–908
10. Tiszakécske62227–8–18
11. FC Ajka62133–7–47
12. Soroksár SC61329–13–46
13. Videoton FC Fehérvár61234–8–45
14. BVSC-Zugló61146–7–14
15. Budafoki MTE61143–9–64
16. Kozármisleny6242–11–92

 

 

