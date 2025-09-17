Beke büntetőjével a KTE legyőzte a Honvédot a 28. perctől folytatott mérkőzésen

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

KECSKEMÉTI TE–BUDAPEST HONVÉD FC 1–0 (0–0)

Kecskemét, Széktói Stadion, 1649 néző. Vezette: Rúsz Márton (Szalai Balázs, Berényi Ákos)

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. (Czékus, 73.) – Győrfi (Szojma, 73.), Kovács B., Haris (Bocskay, 59.), Bolgár – Beke, Banó-Szabó (Derekas, 89.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

Honvéd: Tujvel – Ujváry (Kállai, 83.), Baki, Csontos D., Csonka B. (Somogyi, 83.), Hangya – Pekár I., Szamosi Á., Zuigeber (Kántor, 71.) – Medgyes Z., Pinte (Ihrig-Farkas, 86.). Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Beke (68. – 11-esből)

Beke Péter (lilában) döntötte el a mérkőzést (Fotó: Dömötör Csaba)

ÖSSZEFOGLALÓ

Furcsa mérkőzés vette kezdetét szerda este Kecskeméten, hiszen az eredményjelzőn a 28. percről indult el az óra, középkezdés helyett pedig rögtön KTE-szabadrúgás volt a találkozó első mozzanata. A két együttes bő két héttel ezelőtt már elkezdte ezt a meccset, ám akkor a brutálisan nagy eső ellehetetlenítette a folytatást. Az első 28 percre igazából nehéz is visszatekinteni, hiszen a játékidő jelentős részében inkább az elemekkel, mint egymással küzdöttek a csapatok, egyedül egy ígéretes Banó-Szabó Bence-lövést jegyezhettünk fel, melyből akkor nem született gól. 0–0-ról jött így a folytatás, amit a kecskemétiek el tudtak volna képzelni máskor is, hiszen a Honvéd már szombaton játszott a Magyar Kupában Móron, míg a hazaiak vasárnap hosszabbítás után ejtették ki 3–2-vel, nagy bravúrral az Újpestet.

Néhol paprikás is volt a hangulat (Fotó: Dömötör Csaba)

Nem teketóriázott sokat a KTE, mely rögtön fel is ívelte a szabadrúgást, Pálinkás Gergő fordulásból lőtt is, de a rövid alsó mellé. A folytatásban kemény volt a találkozó, sok szabálytalanság és hazai sárga színesítette az eseményeket. A 35. percben Zuigeber Ákos tekerhetett kapura 20 méterről, szemből a kapuval egy szabadrúgást, de eltévesztette a bal felsőt. A félidő utolsó momentuma egy fejes volt a hosszabbításba lépve Banó-Szabó beadása után, de Tomás Tujvel a helyén volt, fogta a középre tartó labdát.

A kispestiek nem tudtak betalálni (Fotó: Dömötör Csaba)

A szünetben nem meglepő módon nem változtattak a vezetőedzők 17 percnyi játék után. Csontos Dominik szabadrúgása és előtte Debreceni Ákos sárga lapja vezette fel a második félidőt, a lövés nem talált kaput. Alig négy perc után Csonka Bonifác talált be majdnem a saját kapujába egy beadás után, de kevéssel a bal alsó mellé helyezett. A Honvédnak voltak ezután aktívabb percei, de néhány veszélyes beadásnál tovább nem jutott. A 68. percben aztán a KTE megszerezte a vezetést, egy kapu előtti kavarodás végén előbb Tujvel védett, majd Beke Péter ismételt fejjel, de ez Csontos kezét érte, jött a büntető. A labda mögé Beke állt, aki nem is hibázott, a jobb alsóba helyezett. A hajrában a lila-fehér csapat taktikusan játszott, Feczkó Tamás cserékkel próbált lendíteni a kispestiek játékán, de ez nem igazán párosult eredménnyel. A Honvéd küzdött, nyomott, de ebben nem volt erő, a KTE kibekkelte a hajrát, és nem érdemtelenül szerezte meg a pontokat. 1–0

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA M Gy D V L–K Gk P 1. Mezőkövesd 6 4 1 1 11–5 +6 13 2. Csákvár 6 4 1 1 10–4 +6 13 3. Budapest Honvéd 6 4 – 2 11–4 +7 12 4. Vasas FC 6 4 – 2 12–9 +3 12 5. Szeged-Csanád GA 6 3 2 1 9–5 +4 11 6. Karcagi SC 6 3 2 1 8–7 +1 11 7. Kecskeméti TE 6 3 – 3 6–6 0 9 8. Szentlőrinc 6 2 2 2 8–6 +2 8 9. Békéscsaba 6 2 2 2 9–9 0 8 10. Tiszakécske 6 2 2 2 7–8 –1 8 11. FC Ajka 6 2 1 3 3–7 –4 7 12. Soroksár SC 6 1 3 2 9–13 –4 6 13. Videoton FC Fehérvár 6 1 2 3 4–8 –4 5 14. BVSC-Zugló 6 1 1 4 6–7 –1 4 15. Budafoki MTE 6 1 1 4 3–9 –6 4 16. Kozármisleny 6 – 2 4 2–11 –9 2

PERCRŐL PERCRE

