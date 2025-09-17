Nemzeti Sportrádió

Beke büntetőjével a KTE legyőzte a Honvédot a 28. perctől folytatott mérkőzésen

2025.09.17. 20:30
Kikapott Kecskeméten a fehér mezes Honvéd (Fotó: Dömötör Csaba)
A labdarúgó NB II 6. fordulójában félbeszakadt a Kecskemét–Budapest Honvéd mérkőzés augusztus végén, a meccset szerda este a 28. perctől folytatták, s a hazaiak végül Beke Péter büntetőjével 1–0-ra nyertek.

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–BUDAPEST HONVÉD FC 1–0 (0–0)
Kecskemét, Széktói Stadion, 1649 néző. Vezette: Rúsz Márton (Szalai Balázs, Berényi Ákos)
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. (Czékus, 73.) – Győrfi (Szojma, 73.), Kovács B., Haris (Bocskay, 59.), Bolgár – Beke, Banó-Szabó (Derekas, 89.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Honvéd: Tujvel – Ujváry (Kállai, 83.), Baki, Csontos D., Csonka B. (Somogyi, 83.), Hangya – Pekár I., Szamosi Á., Zuigeber (Kántor, 71.) – Medgyes Z., Pinte (Ihrig-Farkas, 86.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Beke (68. – 11-esből)

Beke Péter (lilában) döntötte el a mérkőzést (Fotó: Dömötör Csaba)

ÖSSZEFOGLALÓ

Furcsa mérkőzés vette kezdetét szerda este Kecskeméten, hiszen az eredményjelzőn a 28. percről indult el az óra, középkezdés helyett pedig rögtön KTE-szabadrúgás volt a találkozó első mozzanata. A két együttes bő két héttel ezelőtt már elkezdte ezt a meccset, ám akkor a brutálisan nagy eső ellehetetlenítette a folytatást. Az első 28 percre igazából nehéz is visszatekinteni, hiszen a játékidő jelentős részében inkább az elemekkel, mint egymással küzdöttek a csapatok, egyedül egy ígéretes Banó-Szabó Bence-lövést jegyezhettünk fel, melyből akkor nem született gól. 0–0-ról jött így a folytatás, amit a kecskemétiek el tudtak volna képzelni máskor is, hiszen a Honvéd már szombaton játszott a Magyar Kupában Móron, míg a hazaiak vasárnap hosszabbítás után ejtették ki 3–2-vel, nagy bravúrral az Újpestet.

Néhol paprikás is volt a hangulat (Fotó: Dömötör Csaba)

Nem teketóriázott sokat a KTE, mely rögtön fel is ívelte a szabadrúgást, Pálinkás Gergő fordulásból lőtt is, de a rövid alsó mellé. A folytatásban kemény volt a találkozó, sok szabálytalanság és hazai sárga színesítette az eseményeket. A 35. percben Zuigeber Ákos tekerhetett kapura 20 méterről, szemből a kapuval egy szabadrúgást, de eltévesztette a bal felsőt. A félidő utolsó momentuma egy fejes volt a hosszabbításba lépve Banó-Szabó beadása után, de Tomás Tujvel a helyén volt, fogta a középre tartó labdát. 

A kispestiek nem tudtak betalálni (Fotó: Dömötör Csaba)

A szünetben nem meglepő módon nem változtattak a vezetőedzők 17 percnyi játék után. Csontos Dominik szabadrúgása és előtte Debreceni Ákos sárga lapja vezette fel a második félidőt, a lövés nem talált kaput. Alig négy perc után Csonka Bonifác talált be majdnem a saját kapujába egy beadás után, de kevéssel a bal alsó mellé helyezett. A Honvédnak voltak ezután aktívabb percei, de néhány veszélyes beadásnál tovább nem jutott. A 68. percben aztán a KTE megszerezte a vezetést, egy kapu előtti kavarodás végén előbb Tujvel védett, majd Beke Péter ismételt fejjel, de ez Csontos kezét érte, jött a büntető. A labda mögé Beke állt, aki nem is hibázott, a jobb alsóba helyezett. A hajrában a lila-fehér csapat taktikusan játszott, Feczkó Tamás cserékkel próbált lendíteni a kispestiek játékán, de ez nem igazán párosult eredménnyel. A Honvéd küzdött, nyomott, de ebben nem volt erő, a KTE kibekkelte a hajrát, és nem érdemtelenül szerezte meg a pontokat. 1–0

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Mezőkövesd641111–5+613
  2. Csákvár641110–4+613
  3. Budapest Honvéd64211–4+712
  4. Vasas FC64212–9+312
  5. Szeged-Csanád GA63219–5+411
  6. Karcagi SC63218–7+111
  7. Kecskeméti TE6336–609
  8. Szentlőrinc62228–6+28
  9. Békéscsaba62229–908
10. Tiszakécske62227–8–18
11. FC Ajka62133–7–47
12. Soroksár SC61329–13–46
13. Videoton FC Fehérvár61234–8–45
14. BVSC-Zugló61146–7–14
15. Budafoki MTE61143–9–64
16. Kozármisleny6242–11–92

PERCRŐL PERCRE

Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy egymással a KTE és a Honvéd a 28. perctől, azt követően, hogy augusztus végén a találkozó a Kecskemétre zúduló hatalmas esőzés miatt félbeszakadt.

 

Ezek is érdekelhetik