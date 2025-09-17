Beke büntetőjével a KTE legyőzte a Honvédot a 28. perctől folytatott mérkőzésen

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ
KECSKEMÉTI TE–BUDAPEST HONVÉD FC 1–0 (0–0)
Kecskemét, Széktói Stadion, 1649 néző. Vezette: Rúsz Márton (Szalai Balázs, Berényi Ákos)
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. (Czékus, 73.) – Győrfi (Szojma, 73.), Kovács B., Haris (Bocskay, 59.), Bolgár – Beke, Banó-Szabó (Derekas, 89.) – Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián
Honvéd: Tujvel – Ujváry (Kállai, 83.), Baki, Csontos D., Csonka B. (Somogyi, 83.), Hangya – Pekár I., Szamosi Á., Zuigeber (Kántor, 71.) – Medgyes Z., Pinte (Ihrig-Farkas, 86.). Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Beke (68. – 11-esből)
ÖSSZEFOGLALÓ
Furcsa mérkőzés vette kezdetét szerda este Kecskeméten, hiszen az eredményjelzőn a 28. percről indult el az óra, középkezdés helyett pedig rögtön KTE-szabadrúgás volt a találkozó első mozzanata. A két együttes bő két héttel ezelőtt már elkezdte ezt a meccset, ám akkor a brutálisan nagy eső ellehetetlenítette a folytatást. Az első 28 percre igazából nehéz is visszatekinteni, hiszen a játékidő jelentős részében inkább az elemekkel, mint egymással küzdöttek a csapatok, egyedül egy ígéretes Banó-Szabó Bence-lövést jegyezhettünk fel, melyből akkor nem született gól. 0–0-ról jött így a folytatás, amit a kecskemétiek el tudtak volna képzelni máskor is, hiszen a Honvéd már szombaton játszott a Magyar Kupában Móron, míg a hazaiak vasárnap hosszabbítás után ejtették ki 3–2-vel, nagy bravúrral az Újpestet.
Nem teketóriázott sokat a KTE, mely rögtön fel is ívelte a szabadrúgást, Pálinkás Gergő fordulásból lőtt is, de a rövid alsó mellé. A folytatásban kemény volt a találkozó, sok szabálytalanság és hazai sárga színesítette az eseményeket. A 35. percben Zuigeber Ákos tekerhetett kapura 20 méterről, szemből a kapuval egy szabadrúgást, de eltévesztette a bal felsőt. A félidő utolsó momentuma egy fejes volt a hosszabbításba lépve Banó-Szabó beadása után, de Tomás Tujvel a helyén volt, fogta a középre tartó labdát.
A szünetben nem meglepő módon nem változtattak a vezetőedzők 17 percnyi játék után. Csontos Dominik szabadrúgása és előtte Debreceni Ákos sárga lapja vezette fel a második félidőt, a lövés nem talált kaput. Alig négy perc után Csonka Bonifác talált be majdnem a saját kapujába egy beadás után, de kevéssel a bal alsó mellé helyezett. A Honvédnak voltak ezután aktívabb percei, de néhány veszélyes beadásnál tovább nem jutott. A 68. percben aztán a KTE megszerezte a vezetést, egy kapu előtti kavarodás végén előbb Tujvel védett, majd Beke Péter ismételt fejjel, de ez Csontos kezét érte, jött a büntető. A labda mögé Beke állt, aki nem is hibázott, a jobb alsóba helyezett. A hajrában a lila-fehér csapat taktikusan játszott, Feczkó Tamás cserékkel próbált lendíteni a kispestiek játékán, de ez nem igazán párosult eredménnyel. A Honvéd küzdött, nyomott, de ebben nem volt erő, a KTE kibekkelte a hajrát, és nem érdemtelenül szerezte meg a pontokat. 1–0
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Mezőkövesd
|6
|4
|1
|1
|11–5
|+6
|13
|2. Csákvár
|6
|4
|1
|1
|10–4
|+6
|13
|3. Budapest Honvéd
|6
|4
|–
|2
|11–4
|+7
|12
|4. Vasas FC
|6
|4
|–
|2
|12–9
|+3
|12
|5. Szeged-Csanád GA
|6
|3
|2
|1
|9–5
|+4
|11
|6. Karcagi SC
|6
|3
|2
|1
|8–7
|+1
|11
|7. Kecskeméti TE
|6
|3
|–
|3
|6–6
|0
|9
|8. Szentlőrinc
|6
|2
|2
|2
|8–6
|+2
|8
|9. Békéscsaba
|6
|2
|2
|2
|9–9
|0
|8
|10. Tiszakécske
|6
|2
|2
|2
|7–8
|–1
|8
|11. FC Ajka
|6
|2
|1
|3
|3–7
|–4
|7
|12. Soroksár SC
|6
|1
|3
|2
|9–13
|–4
|6
|13. Videoton FC Fehérvár
|6
|1
|2
|3
|4–8
|–4
|5
|14. BVSC-Zugló
|6
|1
|1
|4
|6–7
|–1
|4
|15. Budafoki MTE
|6
|1
|1
|4
|3–9
|–6
|4
|16. Kozármisleny
|6
|–
|2
|4
|2–11
|–9
|2
PERCRŐL PERCRE
Köszöntjük kedves olvasóinkat! Hamarosan kezdődik a mérkőzés, meglátjuk, mire megy egymással a KTE és a Honvéd a 28. perctől, azt követően, hogy augusztus végén a találkozó a Kecskemétre zúduló hatalmas esőzés miatt félbeszakadt.