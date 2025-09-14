MK: Kecskemét–Újpest

MOL MAGYAR KUPA

3. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)

Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC 2–2 (2–1, 2–2)

Kecskemét, Széktói stadion, V.: Káprály (Vígh-Tarsonyi, Rózsa)

KECSKEMÉT: Ruisz – Szabó A. (Rjaskó, 91.), Belényesi, Derekas, Merényi (Banó-Szabó, 71.) – Bocskay (Győrfi, 87.), Eördögh, Szojma – Czékus, Pálinkás (Bolyki, 76.), Beke (Kovács B., 71.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.

ÚJPEST: Banai – Bese B., Joao Nunes, Gergényi (Fiola, 66.), André Duarte – Rasak (Ljujics, a szünetben), Ademi (Thiago Goncalves, 66.) – Horváth K. (Beridze, a szünetben), Medeiros, Matko – Tucic. Vezetőedző: Damir Krznar.

Gól: Derekas (6.), Szabó A. (38.) ill. Horváth K. (9.), Medeíros (70.)

