Nemzeti Sportrádió

MK: Kecskemét–Újpest

Vágólapra másolva!
2025.09.14. 16:06
null
Derekas parádés mozdulattal szerzett vezetést a Kecskemétnek (Fotó: Árvai Károly)
Címkék
Újpest Magyar Kupa 3. forduló Magyar Kupa Kecskemét
A Magyar Kupa 3. fordulójának utolsó mérkőzésén a másodosztályú Kecskeméti TE fogadja az Újpest FC-t. Kövesse a mérkőzés eseményeit folyamatosan frissülő szöveges közvetítésünk segítségével, szóljon hozzá, mondja el a véleményét!

MOL MAGYAR KUPA
3. FORDULÓ (a 32 közé jutásért)
Kecskeméti TE (NB II)–Újpest FC 2–2 (2–1, 2–2)
Kecskemét, Széktói stadion, V.: Káprály (Vígh-Tarsonyi, Rózsa)
KECSKEMÉT: Ruisz – Szabó A. (Rjaskó, 91.), Belényesi, Derekas, Merényi (Banó-Szabó, 71.) – Bocskay (Győrfi, 87.), Eördögh, Szojma – Czékus, Pálinkás (Bolyki, 76.), Beke (Kovács B., 71.). Vezetőedző: Tímár Krisztián.
ÚJPEST: Banai – Bese B., Joao Nunes, Gergényi (Fiola, 66.), André Duarte – Rasak (Ljujics, a szünetben), Ademi (Thiago Goncalves, 66.) – Horváth K. (Beridze, a szünetben), Medeiros, Matko – Tucic. Vezetőedző: Damir Krznar.
Gól: Derekas (6.), Szabó A. (38.) ill. Horváth K. (9.), Medeíros (70.)

A modul betöltése eltarthat néhány másodpercig.

 

 

Újpest Magyar Kupa 3. forduló Magyar Kupa Kecskemét
Legfrissebb hírek

Női NB I: a Ferencváros nyolcgólos meccsen győzött az Újpest ellen

Labdarúgó NB I
2 órája

„Ki akartam pókhálózni” – Urblík József eloszlatta a kételyt a Puskásnak lőtt góljáról

Labdarúgó NB I
7 órája

Szabó Alex: Biztos, hogy felszívjuk magunkat az újpestiek ellen

Labdarúgó NB I
8 órája

Hornyák Zsolt: Nem létezik, hogy egy NB I-es játékos hat százszázalékos helyzetből nem tud gólt rúgni

Labdarúgó NB I
9 órája

A Vasas a Puskás Akadémiát, az Ajka a Kisvárdát ejtette ki a Magyar Kupában

Labdarúgó NB I
21 órája

A Szpari tizenegyesek után kiesett, a Paks öt, a DVTK három gólt szerezve jutott tovább a kupában

Labdarúgó NB I
22 órája

Schön Szabolcs góllal mutatkozott be az ETO-ban, az MTK-ban Németh Krisztián mesterhármasig jutott

Labdarúgó NB I
23 órája

Tizenöt gólt szerzett a Ferencváros Magyar Kupa-meccsen Szarvaskenden

Labdarúgó NB I
Tegnap, 17:50
Ezek is érdekelhetik