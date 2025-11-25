Nemzeti Sportrádió

Feczkó Tamás: Ezek a játékosok megmutatják, mit jelent a Honvéd mezét viselni

2025.11.25. 08:43
Feczkó Tamás elégedett a futballistáival (Fotó: Dömötör Csaba)
A Budapest Honvéd 2–1-es győzelmet aratott a Vasas felett a labdarúgó NB II hétfő esti rangadóján. A mérkőzés után a győztes kispestiek vezetőedzője, Feczkó Tamás büszkén értékelt.

„Nincs lehetetlen. Mindegy, hogy hány hiányzónk van, mindig vannak olyan játékosok, akikre büszke lehetek. Hálás vagyok, hogy ezekkel a fiúkkal dolgozhatok, mert hétről hétre megmutatják, mit jelent a Honvéd mezét viselni. Nagyon jó csapat ellen játszottunk, amely legutóbb augusztusban kapott ki. Az első félidőben több helyzetük volt, a második játékrészben viszont nekünk volt három ziccerünk, hamarabb is eldönthettük volna a meccset” – mondta Feczkó Tamás a sajtótájékoztatón.

A Vasast irányító Erős Gábor így fogalmazott: „Nagyon jó hangulatú, színvonalas meccset játszottunk, mindkét csapat győzelemre játszott. Sajnos nem mi szereztük meg a vezetést, a Honvéd pedig nagyon jó az átmenetekben, kontrákban. Nagy esélyt szalasztottunk el ezzel, nem tudtunk meglépni riválisainktól.”

A hazaiak gólszerzője Barkóczi Barnabás nagy lendülettel szállt be a meccsbe, de találata ellenére csalódott, mert nem sikerült nyerniük.

„Az első félidőben jobbak voltunk. Megvoltak a lehetőségeink, ezeket be kellett volna rúgni, akkor nyerhettünk volna. (...) Továbbra is a feljutás a cél, nem foglalkozunk mással. A szurkolás elképesztő volt, le a kalappal előttük, hogy hidegben, esőben ilyen hangulatot teremtettek.”

LABDARÚGÓ NB II
14. FORDULÓ
VASAS–BUDAPEST HONVÉD 1–2 (0–1)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 4016 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Albert István, Buzás Balázs)
VASAS: Uram – Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Sztojka (Pethő B., 75.), Hidi M. S., Urblík J. – Molnár Cs. (Barkóczi B., 62.), Tóth M., Horváth R. (Németh B., 62.). Vezetőedző: Erős Gábor
HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Csontos D., Hangya – Pekár I. (Szabó T., 87.) – Ujváry (Nyers, 71.), Gáspár D. (Somogyi Á., a szünetben) – Pinte (Kesztyűs B., 78.), Kántor K. (Kállai K., 71.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Barkóczi B. (80.), ill. Medgyes Z. (44.), Pekár I. (74.)

   
  1. Honvéd

14

9

2

3

28–13

+15

29

  2. Vasas FC

14

9

2

3

25–14

+11

29

  3. Csákvári TK

14

7

5

2

21–12

+9

26

  4. Kecskeméti TE

14

7

3

4

23–16

+7

24

  5. Mezőkövesd

14

7

3

4

23–19

+4

24

  6. Karcagi SC

14

6

5

3

18–18

0

23

  7. Szeged-Csanád 

14

6

4

4

17–11

+6

22

  8. Tiszakécske

14

5

4

5

18–22

–4

19

  9. Kozármisleny

14

4

5

5

15–20

–5

17

10. FC Ajka

14

5

1

8

11–18

–7

16

11. BVSC Zugló

14

4

2

8

12–15

–3

14

12. Videoton

14

3

5

6

13–16

–3

14

13. Soroksár SC

14

3

4

7

19–24

–5

13

14. Budafok

14

3

4

7

11–22

–11

13

15. Szentlőrinc

14

2

6

6

15–18

–3

12

16. Békéscsaba

14

2

5

7

16–27

–11

11

 

 

Ezek is érdekelhetik