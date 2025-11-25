Feczkó Tamás: Ezek a játékosok megmutatják, mit jelent a Honvéd mezét viselni

„Nincs lehetetlen. Mindegy, hogy hány hiányzónk van, mindig vannak olyan játékosok, akikre büszke lehetek. Hálás vagyok, hogy ezekkel a fiúkkal dolgozhatok, mert hétről hétre megmutatják, mit jelent a Honvéd mezét viselni. Nagyon jó csapat ellen játszottunk, amely legutóbb augusztusban kapott ki. Az első félidőben több helyzetük volt, a második játékrészben viszont nekünk volt három ziccerünk, hamarabb is eldönthettük volna a meccset” – mondta Feczkó Tamás a sajtótájékoztatón.

A Vasast irányító Erős Gábor így fogalmazott: „Nagyon jó hangulatú, színvonalas meccset játszottunk, mindkét csapat győzelemre játszott. Sajnos nem mi szereztük meg a vezetést, a Honvéd pedig nagyon jó az átmenetekben, kontrákban. Nagy esélyt szalasztottunk el ezzel, nem tudtunk meglépni riválisainktól.”

A hazaiak gólszerzője Barkóczi Barnabás nagy lendülettel szállt be a meccsbe, de találata ellenére csalódott, mert nem sikerült nyerniük.

„Az első félidőben jobbak voltunk. Megvoltak a lehetőségeink, ezeket be kellett volna rúgni, akkor nyerhettünk volna. (...) Továbbra is a feljutás a cél, nem foglalkozunk mással. A szurkolás elképesztő volt, le a kalappal előttük, hogy hidegben, esőben ilyen hangulatot teremtettek.”

LABDARÚGÓ NB II

14. FORDULÓ

VASAS–BUDAPEST HONVÉD 1–2 (0–1)

Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 4016 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Albert István, Buzás Balázs)

VASAS: Uram – Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Sztojka (Pethő B., 75.), Hidi M. S., Urblík J. – Molnár Cs. (Barkóczi B., 62.), Tóth M., Horváth R. (Németh B., 62.). Vezetőedző: Erős Gábor

HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Csontos D., Hangya – Pekár I. (Szabó T., 87.) – Ujváry (Nyers, 71.), Gáspár D. (Somogyi Á., a szünetben) – Pinte (Kesztyűs B., 78.), Kántor K. (Kállai K., 71.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás

Gólszerző: Barkóczi B. (80.), ill. Medgyes Z. (44.), Pekár I. (74.)