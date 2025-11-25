Feczkó Tamás: Ezek a játékosok megmutatják, mit jelent a Honvéd mezét viselni

„Nincs lehetetlen. Mindegy, hogy hány hiányzónk van, mindig vannak olyan játékosok, akikre büszke lehetek. Hálás vagyok, hogy ezekkel a fiúkkal dolgozhatok, mert hétről hétre megmutatják, mit jelent a Honvéd mezét viselni. Nagyon jó csapat ellen játszottunk, amely legutóbb augusztusban kapott ki. Az első félidőben több helyzetük volt, a második játékrészben viszont nekünk volt három ziccerünk, hamarabb is eldönthettük volna a meccset” – mondta Feczkó Tamás a sajtótájékoztatón.
A Vasast irányító Erős Gábor így fogalmazott: „Nagyon jó hangulatú, színvonalas meccset játszottunk, mindkét csapat győzelemre játszott. Sajnos nem mi szereztük meg a vezetést, a Honvéd pedig nagyon jó az átmenetekben, kontrákban. Nagy esélyt szalasztottunk el ezzel, nem tudtunk meglépni riválisainktól.”
A hazaiak gólszerzője Barkóczi Barnabás nagy lendülettel szállt be a meccsbe, de találata ellenére csalódott, mert nem sikerült nyerniük.
„Az első félidőben jobbak voltunk. Megvoltak a lehetőségeink, ezeket be kellett volna rúgni, akkor nyerhettünk volna. (...) Továbbra is a feljutás a cél, nem foglalkozunk mással. A szurkolás elképesztő volt, le a kalappal előttük, hogy hidegben, esőben ilyen hangulatot teremtettek.”
LABDARÚGÓ NB II
14. FORDULÓ
VASAS–BUDAPEST HONVÉD 1–2 (0–1)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 4016 néző. Vezette: Karakó Ferenc (Albert István, Buzás Balázs)
VASAS: Uram – Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Sztojka (Pethő B., 75.), Hidi M. S., Urblík J. – Molnár Cs. (Barkóczi B., 62.), Tóth M., Horváth R. (Németh B., 62.). Vezetőedző: Erős Gábor
HONVÉD: Tujvel – Pauljevics, Szabó A., Csontos D., Hangya – Pekár I. (Szabó T., 87.) – Ujváry (Nyers, 71.), Gáspár D. (Somogyi Á., a szünetben) – Pinte (Kesztyűs B., 78.), Kántor K. (Kállai K., 71.), Medgyes Z. Vezetőedző: Feczkó Tamás
Gólszerző: Barkóczi B. (80.), ill. Medgyes Z. (44.), Pekár I. (74.)
|1. Honvéd
14
9
2
3
28–13
+15
29
|2. Vasas FC
14
9
2
3
25–14
+11
29
|3. Csákvári TK
14
7
5
2
21–12
+9
26
|4. Kecskeméti TE
14
7
3
4
23–16
+7
24
|5. Mezőkövesd
14
7
3
4
23–19
+4
24
|6. Karcagi SC
14
6
5
3
18–18
0
23
|7. Szeged-Csanád
14
6
4
4
17–11
+6
22
|8. Tiszakécske
14
5
4
5
18–22
–4
19
|9. Kozármisleny
14
4
5
5
15–20
–5
17
|10. FC Ajka
14
5
1
8
11–18
–7
16
|11. BVSC Zugló
14
4
2
8
12–15
–3
14
|12. Videoton
14
3
5
6
13–16
–3
14
|13. Soroksár SC
14
3
4
7
19–24
–5
13
|14. Budafok
14
3
4
7
11–22
–11
13
|15. Szentlőrinc
14
2
6
6
15–18
–3
12
|16. Békéscsaba
14
2
5
7
16–27
–11
11