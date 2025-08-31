Parádézott a Vasas Mislenyben, félbeszakadt a Honvéd meccse, a Mezőkövesd ugrott az élre – ez történt az NB II-ben

LABDARÚGÓ NB II

6. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SZEGED CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Mezőkövesd, Városi Stadion, 600 néző. Vezette: Farkas Tibor (Topálszki Szabin, Dobos Dominik)

MEZŐKÖVESD: Deczki – Csirmaz, Keresztes, Csörgő V., Ternován – Zachán (Csatári 34.) – Pintér (Kovalenko, 78.), Vidnyánszky (Sáreczki 88.), Bertus L. (Zvekanov 88.), Saja (Bartusz 78.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél

SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z., Tóth B., Vágó (Vogyicska B. 79.), Kurdics (Kalmár 72.) – Márkvárt, Rabatin (Suljic 61.) – Kun Á. (Takács-Földes 72.), Borvető, Miskolczi – Novák (Holman 61.). Vezetőedző: Aczél Zoltán

Gólszerző: Szalai J. (1–0) a 12. percben

MESTERMÉRLEG

Csertői Aurél: – Ahogy mondani szokták, tipikus egygólos mérkőzés volt. Tudatosan átadtuk a területeket, így az ellenfél mezőnyfölényben játszott, de nem annyira, hogy érvényesüljenek a magas játékosai – ezt pedig elviseltük, mivel nagy helyzetet nem alakítottak ki.

Aczél Zoltán: – A Mezőkövesd megérdemelten nyert, mert kevesebb hibával játszott, mint mi, továbbá fegyelmezett volt, és jó taktikát választott ellenünk. Ma nem pörögtünk száz százalékon, inkább csak „focizgattunk”, a labdabirtoklási fölényünk pedig semmit nem ért. Bár a cserékkel próbáltunk változtatni, és voltak jó periódusaink is, főként csak kapkodtunk, erőlködtünk, vergődtünk – a jövőben agresszívebbnek kell lenni, és a lecsorgó labdákat jobban kell megjátszani.

KECSKEMÉTI TE–BUDAPEST HONVÉD FC 0–0 – a 29. percben félbeszakadt – RÉSZLETEK ITT!

Kecskemét, Széktói Stadion, 3579 néző. Vezette: Takács Tamás (Belicza Bence Péter, Bertalan Dávid)

KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. – Győrfi M., Kovács B., Haris, Banó-Szabó, Bolgár – Beke P., Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián

HONVÉD: Tujvel – Kállai K., Baki, Csontos D., Csonka B., Hangya – Pekár I., Szamosi Á., Zuigeber – Medgyes Z., Nyers. Vezetőedző: Feczkó Tamás

HR-RENT KOZÁRMISLENY–VASAS FC 0–4 (0–3) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Kozármisleny, 800 néző. Vezette: Sipos Tamás (Bornemissza Norbert, Szalai Balázs)

KOZÁRMISLENY: Lékai – Lengyel N. (Bodrogi, a szünetben), Gajág, Horváth D., Turi – Kozics, Dóra D. (Bíró, a szünetben) – Szalka (Kócs-Washburn, 68.), Máté Cs. (Bakó, a szünetben), Babinszky – Pesti (Jelena, a szünetben). Vezetőedző: Pinezits Máté

VASAS: Uram – Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Hidi M. S. (Hős, 80.), Urblík J., Cseke (Rab B., 65.) – Radó (Pethő, 65.), Tóth M. (Horváth R., 80.), Molnár Cs. (Zimonyi, 80.) Vezetőedző: Erős Gábor

Gólszerző: Radó (0–1) a 13., Urblík J. (0–2) a 29., Hidi M. S. (0–3) a 31., Girsik (0–4) a 77. percben

MESTERMÉRLEG

Pinezits Máté: – Az első félidőben karakter nélkül, férfiatlanul játszottunk, az borzasztó volt. De az elmúlt két hét történésének tükrében nehéz lett volna tiszta fejjel futballozni, bár ezt nem felmentésként mondom.

Erős Gábor: – Részvétem a hazaiaknak a gyászuk miatt. Örülök a sikerünknek, mert nemcsak gólokat szereztük, hanem helyzeteket is kialakítottunk. Azt a Vasast láttam, amelyet a továbbiakban is a pályán szeretnék tudni.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–FC AJKA 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 400 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Halmai Kristóf)

CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai P. (Lorentz, 74.), Pál B., Umathum, Tifán-Péter – Farkas A. (Mondovics, 64.), Dencinger, Magyar Zs. (Radics, 84.) – Szabó B. (Ominger B., 74.), Bányai, Haragos (Simon A., 64.). Vezetőedző: Tóth Balázs

AJKA: Szabados – Bacsa B., Mészáros B. (Katona I., a szünetben), Tar, Kovács N. – Tóth G. (Rideg, 84.), Csizmadia Z. – Doncsecz (Sejben, 66.), Lakatos M. (Kenderes, a szünetben), Herjeczki – Kirchner. Vezetőedző: Horváth András

Gólszerző: Bányai P. (1–0) a 83. percben

MESTERMÉRLEG

Tóth Balázs: – Jól kezdtük a mérkőzést, miközben a vendégeknek is akadt lehetőségük, több helyzetet is kidolgoztunk, kapufát lőttünk, de egészen a hajráig nem sikerült a kapuba találnunk. Dencinger Norbert óriásit dolgozott ma és végre Bányai Péter is megszerezte első gólját. Cseréink hozzátették a magukét a győzelemhez, és örülök, hogy ismét négy fiatallal csikartuk ki a három pontot.

Horváth András: – Nehéz mit mondani, nem érdemeltünk vereséget. A két csapat között az volt a különbség, hogy ők a rögzített helyzetből gólt fejeltek, mi pedig nem. Talán ha az első félidőben berúgjuk a százszázalékos ziccerünket, másként alakul a mérkőzés…

KARCAGI SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Szigetvári Márk (László István Sándor, Vrbovszki Pál)

KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Pap Zs. (Győri Á., 90+1.), Fábián – Szűcs K. – Girsik Á., Györgye (Bodor, 80.), László D. (Kaye, 71.) – Kohut (Szakács L., a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila

VIDEOTON: Kemenes – Kovács K. (Bobál G., 81.), Spandler, Murka, Horváth T. – Kocsis G. Bedi (Kocsis B. 81.), Ominger G. (Dékei, 57.), Varga R. – Bertók (Kecskés M., 57.), Tóth L. (Németh D., a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor

Gólszerző: Szekszárdi T. (1–0) a 76. percben

MESTERMÉRLEG

Varga Attila: – Az első húsz percben talán még kerestük önmagunkat, de utána szépen belemelegedtünk a mérkőzésbe. A fegyelmezettségünk, az akaratunk és a csapatszellemünk ezúttal is különbséget jelentett. Az a csapat, amelyik hat forduló alatt két ilyen komoly skalpot szerez, az megérdemli az elismerést, így nagyon büszke vagyok a játékosaimra. A három helyzetünkből egyet belőttünk, ez pedig három pontot ért.

Boér Gábor: – A Karcag ezúttal is bizonyította, hogy nem véletlenül tart ott, ahol. A meccs bizonyos szakaszaiban azonban föléjük tudtunk kerekedni, s ha akkor gólt szerzünk, akkor másképp alakul ez a meccs. Viszont a labdarúgásban nincsen ha... Összességében azt mondom, hogy egy ilyen mérkőzést le kell tudni null nullra hozni, és nem szabad rögzített szituáció után gólt kapni.

SOROKSÁR SC–SZENTLŐRINC 2–1 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 250 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulman Tamás)

SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Kékesi, Könczey M., Horváth K. – Köböl, Németh E. – Varga Z. (Bagi Á., 60.), Korozmán (Gágyor, 74.), Kundrák (Gálfi N., 60.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 84.) Vezetőedző: Lipcsei Péter

SZENTLŐRINC: Gyurján M. (Kostyák, a szünetben) – Szivacski, Dinnyés, Poór (Milovanovics, 74.), Kiss-Szemán – Szolgai, Nyári – Sámson (Kancsij, 60.), Nagy R., Ambach (Bőle, a szünetben) – Adamcsek (Tóth-Gábor, a szünetben). Vezetőedző: Waltner Róbert

GÓLSZERZŐ: Korozmán (1–0) a 24., Bőle (1–1) az 53., Lovrencsics (2–1) a 69. percben

MESTERMÉRLEG

Lipcsei Péter: – Nehéz volt az elmúlt heti egy–öt után felrázni a fiúkat. A csapat ma kitette a szívét a pályára, szép gólokat szereztünk, nem érdemtelenül nyertük meg a mérkőzést. Most lesz egy kis pihenés egy Tatabánya elleni kupameccsel, fújunk egy keveset, ma nagyon jól jött a csapatnak a győzelem.

Waltner Róbert: – Éreztem, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, mert a Soroksár az elmúlt heti súlyos vereség után az életéért játszik. Megvoltak a lehetőségeink mindkét félidőben, de ezeket nem tudtuk kihasználni, vagy a hazaiak kapusa védett parádésan. Bár mentálisan nálunk nem volt probléma, de ebben a hazai csapat fölénk nőtt.

TISZAKÉCSKEI LC–BVSC-ZUGLÓ 1–0 (0–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Jakab Árpád (Szabó Dániel, Ring Kevin)

TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Takács Zs.,Visinka – Varga J. – Bódi, Horváth E. (Szekér, 63.), Lucas (Burdika, 90.), Pataki B. (Takács T., 80.) – Zámbó M. (Vukk, 80.), M. Ramos (Géringer, 90.). Vezetőedző: Pintér Csaba

BVSC: Megyeri G. – Benkő-Bíró, Vinícius, Kaczvinszki, Király Á. – Szilágyi M. – Sarkadi (Bliznyuk, 82.), Palincsár, Csernik K. (Dénes A., 68.), Pekár L. (Kelemen P., 82.) – Farkas B. (Bacsa P., 68.). Vezetőedző: Dragan Vukmir

Gólszerző: M. Ramos (1–0) a 46. percben

MESTERMÉRLEG

Pintér Csaba: – Saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, de legalább jókor rúgtuk a gólt.

Dragan Vukmir: – Kockáztattunk, de az egyéni hibák miatt nem sikerült pontot szereznünk.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BUDAFOKI MTE 2–0 (1–0) – ÖSSZEFOGLALÓ ITT!

Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 940 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Márkus Péter, Balla Levente)

BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Kővári, Albert I. (Hodonicki, 30.), Kotula – Szabó B. (Kristóf, 58.), Zsolnai, Nagy G. (Márkus A., 82.), Viczián – Borsos (Kóródi, a szünetben), Ésik (Mikló, 82.). Vezetőedző: Csató Sándor

BUDAFOKI MTE: Hársfalvi – Selyem B., Fekete M., Jagodics M., Horgosi, Kun B. (Bukta, 68.) – Varga B. (Herczeg, 75.), Posztobányi (Lapu, 58.), Stumpf – Kovács D. (Rehó, 75.), Vasvári (Hajdú R., 68.). Vezetőedző: Mészöly Géza

Gólszerző: Borsos (11-esből, 1–0) a 24., Mikló (11-esből, 2–0) a 85. percben

MESTERMÉRLEG

Csató Sándor: – Gratulálok a játékosoknak, hiszen amin keresztül mentek a héten az egy rémálom volt, betegségek, sérülések nehezítették a munkát. Azt szerettük volna, hogy mi rúgjuk az első gólt, ami össze is jött. Szünet után a kényszerű cserék miatt átálltunk egy másik játékrendszere,a támadásokat feladtuk, de a védekezés rendben volt.

Mészöly Géza: – Az első huszonöt percben belekezdett a Békéscsaba és betolt bennünket a tizenhatoson belülre, de mégis ebből adódott az első tizenegyes. A bekapott gól után éledtünk fel, lettek helyzeteink, átvettük a játék irányítását és innen végig mi domináltunk, sajnos kevés helyzettel, majd jött egy második ajándék tizenegyes. Bosszantó így elveszíteni egy mérkőzést.