Parádézott a Vasas Mislenyben, félbeszakadt a Honvéd meccse, a Mezőkövesd ugrott az élre – ez történt az NB II-ben

2025.08.31. 20:55
A Karcag (kékben) újabb nagy skalpot gyűjtött be hazai pályán (Fotó: Vígh Attila/Karcagi SE)
Mind a nyolc mérkőzést vasárnap rendezték a labdarúgó NB II 6. fordulójában, és érdekesség, hogy ezúttal a találkozók fele a hazai csapatok 1–0-s sikerével ért véget. A Karcag a Vasas után a Videotont is le tudta győzni hazai pályán, a másik délutáni mérkőzésen a Mezőkövesd szintén hazai pályán nyert a Szeged ellen, és mivel a Honvéd kecskeméti fellépését elmosta a hatalmas eső, Csertői Aurél együttese ugrott a tabella élére. Az esti folytatásban a Vasas fölényes győzelmet aratott az utolsó Kozármisleny otthonában, a Csákvár ezúttal az Ajkát, a Tiszakécske a BVSC-t verte meg, a Békéscsaba két tizenegyesgóllal bizonyult jobbnak a Budafoknál, míg a Soroksár megszerezte idénybeli első diadalát a Szentlőrinc ellen.

 

LABDARÚGÓ NB II
6. FORDULÓ

MEZŐKÖVESD ZSÓRY FC–SZEGED CSANÁD GROSICS AKADÉMIA 1–0 (1–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Mezőkövesd, Városi Stadion, 600 néző. Vezette: Farkas Tibor (Topálszki Szabin, Dobos Dominik)
MEZŐKÖVESD: Deczki Csirmaz, Keresztes, Csörgő V., Ternován – Zachán (Csatári 34.) – Pintér (Kovalenko, 78.), Vidnyánszky (Sáreczki 88.), Bertus L. (Zvekanov 88.), Saja (Bartusz 78.) – Szalai J. Vezetőedző: Csertői Aurél
SZEGED: Veszelinov – Szilágyi Z., Tóth B., Vágó (Vogyicska B. 79.), Kurdics (Kalmár 72.) – Márkvárt, Rabatin (Suljic 61.) – Kun Á. (Takács-Földes 72.), Borvető, Miskolczi – Novák (Holman 61.). Vezetőedző: Aczél Zoltán
Gólszerző: Szalai J. (1–0) a 12. percben
MESTERMÉRLEG
Csertői Aurél: – Ahogy mondani szokták, tipikus egygólos mérkőzés volt. Tudatosan átadtuk a területeket, így az ellenfél mezőnyfölényben játszott, de nem annyira, hogy érvényesüljenek a magas játékosai – ezt pedig elviseltük, mivel nagy helyzetet nem alakítottak ki. 
Aczél Zoltán: – A Mezőkövesd megérdemelten nyert, mert kevesebb hibával játszott, mint mi, továbbá fegyelmezett volt, és jó taktikát választott ellenünk. Ma nem pörögtünk száz százalékon, inkább csak „focizgattunk”, a labdabirtoklási fölényünk pedig semmit nem ért. Bár a cserékkel próbáltunk változtatni, és voltak jó periódusaink is, főként csak kapkodtunk, erőlködtünk, vergődtünk – a jövőben agresszívebbnek kell lenni, és a lecsorgó labdákat jobban kell megjátszani.

KECSKEMÉTI TE–BUDAPEST HONVÉD FC 0–0  – a 29. percben félbeszakadt RÉSZLETEK ITT!
Kecskemét, Széktói Stadion, 3579 néző. Vezette: Takács Tamás (Belicza Bence Péter, Bertalan Dávid) 
KTE: Varga B. – Szabó A., Belényesi, Debreceni Á. – Győrfi M., Kovács B., Haris, Banó-Szabó, Bolgár – Beke P., Pálinkás. Vezetőedző: Tímár Krisztián 
HONVÉD: Tujvel – Kállai K., Baki, Csontos D., Csonka B., Hangya – Pekár I., Szamosi Á., Zuigeber – Medgyes Z., Nyers. Vezetőedző: Feczkó Tamás

HR-RENT KOZÁRMISLENY–VASAS FC 0–4 (0–3) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Kozármisleny, 800 néző. Vezette: Sipos Tamás (Bornemissza Norbert, Szalai Balázs)
KOZÁRMISLENY: Lékai – Lengyel N. (Bodrogi, a szünetben), Gajág, Horváth D., Turi – Kozics, Dóra D. (Bíró, a szünetben) Szalka (Kócs-Washburn, 68.), Máté Cs. (Bakó, a szünetben), Babinszky Pesti (Jelena, a szünetben). Vezetőedző: Pinezits Máté
VASAS: Uram Girsik, Hej, Otigba, Doktorics – Hidi M. S. (Hős, 80.), Urblík J., Cseke (Rab B., 65.) Radó (Pethő, 65.), Tóth M. (Horváth R., 80.), Molnár Cs. (Zimonyi, 80.) Vezetőedző: Erős Gábor
Gólszerző: Radó (0–1) a 13., Urblík J. (0–2) a 29., Hidi M. S. (0–3) a 31., Girsik (0–4) a 77. percben
MESTERMÉRLEG
Pinezits Máté: – Az első félidőben karakter nélkül, férfiatlanul játszottunk, az borzasztó volt. De az elmúlt két hét történésének tükrében nehéz lett volna tiszta fejjel futballozni, bár ezt nem felmentésként mondom.
Erős Gábor: – Részvétem a hazaiaknak a gyászuk miatt. Örülök a sikerünknek, mert nemcsak gólokat szereztük, hanem helyzeteket is kialakítottunk. Azt a Vasast láttam, amelyet a továbbiakban is a pályán szeretnék tudni.

AQVITAL FC CSÁKVÁR–FC AJKA 1–0 (0–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Csákvár, Tersztyánszky Ödön Sportközpont, 400 néző. Vezette: Bana Gergely (Máyer Gábor, Halmai Kristóf)
CSÁKVÁR: Lehoczki – Szalai P. (Lorentz, 74.), Pál B., Umathum, Tifán-Péter – Farkas A. (Mondovics, 64.), Dencinger, Magyar Zs. (Radics, 84.) – Szabó B. (Ominger B., 74.), Bányai, Haragos (Simon A., 64.). Vezetőedző: Tóth Balázs
AJKA: Szabados – Bacsa B., Mészáros B. (Katona I., a szünetben), Tar, Kovács N. – Tóth G. (Rideg, 84.), Csizmadia Z. – Doncsecz (Sejben, 66.), Lakatos M. (Kenderes, a szünetben), Herjeczki – Kirchner. Vezetőedző: Horváth András
Gólszerző: Bányai P. (1–0) a 83. percben
MESTERMÉRLEG
Tóth Balázs: – Jól kezdtük a mérkőzést, miközben a vendégeknek is akadt lehetőségük, több helyzetet is kidolgoztunk, kapufát lőttünk, de egészen a hajráig nem sikerült a kapuba találnunk. Dencinger Norbert óriásit dolgozott ma és végre Bányai Péter is megszerezte első gólját. Cseréink hozzátették a magukét a győzelemhez, és örülök, hogy ismét négy fiatallal csikartuk ki a három pontot.
Horváth András: – Nehéz mit mondani, nem érdemeltünk vereséget. A két csapat között az volt a különbség, hogy ők a rögzített helyzetből gólt fejeltek, mi pedig nem. Talán ha az első félidőben berúgjuk a százszázalékos ziccerünket, másként alakul a mérkőzés…

KARCAGI SC–VIDEOTON FC FEHÉRVÁR 1–0 (0–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Karcag, Liget úti Sportcentrum, 860 néző. Vezette: Szigetvári Márk (László István Sándor, Vrbovszki Pál)
KARCAG: Engedi – Kovalovszki, Szekszárdi T., Fazekas L., Pap Zs. (Győri Á., 90+1.), Fábián – Szűcs K. – Girsik Á., Györgye (Bodor, 80.), László D. (Kaye, 71.) – Kohut (Szakács L., a szünetben). Vezetőedző: Varga Attila 
VIDEOTON: Kemenes – Kovács K. (Bobál G., 81.), Spandler, Murka, Horváth T. – Kocsis G. Bedi (Kocsis B. 81.), Ominger G. (Dékei, 57.), Varga R. – Bertók (Kecskés M., 57.), Tóth L. (Németh D., a szünetben). Vezetőedző: Boér Gábor
Gólszerző: Szekszárdi T. (1–0) a 76. percben
MESTERMÉRLEG
Varga Attila: – Az első húsz percben talán még kerestük önmagunkat, de utána szépen belemelegedtünk a mérkőzésbe. A fegyelmezettségünk, az akaratunk és a csapatszellemünk ezúttal is különbséget jelentett. Az a csapat, amelyik hat forduló alatt két ilyen komoly skalpot szerez, az megérdemli az elismerést, így nagyon büszke vagyok a játékosaimra. A három helyzetünkből egyet belőttünk, ez pedig három pontot ért. 
Boér Gábor: – A Karcag ezúttal is bizonyította, hogy nem véletlenül tart ott, ahol. A meccs bizonyos szakaszaiban azonban föléjük tudtunk kerekedni, s ha akkor gólt szerzünk, akkor másképp alakul ez a meccs. Viszont a labdarúgásban nincsen ha... Összességében azt mondom, hogy egy ilyen mérkőzést le kell tudni null nullra hozni, és nem szabad rögzített szituáció után gólt kapni. 

SOROKSÁR SC–SZENTLŐRINC 2–1 (1–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Budapest, Szamosi Mihály Sporttelep, 250 néző. Vezette: Gaál Ákos (Király Zsolt, Kulman Tamás) 
SOROKSÁR: Radnóti – Nagy O., Kékesi, Könczey M., Horváth K. – Köböl, Németh E. – Varga Z. (Bagi Á., 60.), Korozmán (Gágyor, 74.), Kundrák (Gálfi N., 60.) – Lovrencsics B. (Tóth G., 84.) Vezetőedző: Lipcsei Péter
SZENTLŐRINC: Gyurján M. (Kostyák, a szünetben) – Szivacski, Dinnyés, Poór (Milovanovics, 74.), Kiss-Szemán – Szolgai, Nyári – Sámson (Kancsij, 60.), Nagy R., Ambach (Bőle, a szünetben) – Adamcsek (Tóth-Gábor, a szünetben). Vezetőedző: Waltner Róbert
GÓLSZERZŐ: Korozmán (1–0) a 24., Bőle (1–1) az 53., Lovrencsics (2–1) a 69. percben 
MESTERMÉRLEG
Lipcsei Péter: – Nehéz volt az elmúlt heti egy–öt után felrázni a fiúkat. A csapat ma kitette a szívét a pályára, szép gólokat szereztünk, nem érdemtelenül nyertük meg a mérkőzést. Most lesz egy kis pihenés egy Tatabánya elleni kupameccsel, fújunk egy keveset, ma nagyon jól jött a csapatnak a győzelem.
Waltner Róbert: – Éreztem, hogy nem lesz könnyű mérkőzés, mert a Soroksár az elmúlt heti súlyos vereség után az életéért játszik. Megvoltak a lehetőségeink mindkét félidőben, de ezeket nem tudtuk kihasználni, vagy a hazaiak kapusa védett parádésan. Bár mentálisan nálunk nem volt probléma, de ebben a hazai csapat fölénk nőtt.

TISZAKÉCSKEI LC–BVSC-ZUGLÓ 1–0 (0–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Tiszakécske, Városi Sportcentrum, 400 néző. Vezette: Jakab Árpád (Szabó Dániel, Ring Kevin)  
TISZAKÉCSKE: Prokop – Balázs B., Takács Zs.,Visinka – Varga J. – Bódi, Horváth E. (Szekér, 63.), Lucas (Burdika, 90.), Pataki B. (Takács T., 80.) – Zámbó M. (Vukk, 80.), M. Ramos (Géringer, 90.). Vezetőedző: Pintér Csaba
BVSC: Megyeri G. – Benkő-Bíró, Vinícius, Kaczvinszki, Király Á. – Szilágyi M. – Sarkadi (Bliznyuk, 82.), Palincsár, Csernik K. (Dénes A., 68.), Pekár L. (Kelemen P., 82.) – Farkas B. (Bacsa P., 68.). Vezetőedző: Dragan Vukmir
Gólszerző: M. Ramos (1–0) a 46. percben
MESTERMÉRLEG
Pintér Csaba: – Saját magunknak tettük nehézzé a mérkőzést, de legalább jókor rúgtuk a gólt.
Dragan Vukmir: – Kockáztattunk, de az egyéni hibák miatt nem sikerült pontot szereznünk.

BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE–BUDAFOKI MTE 2–0 (1–0) ÖSSZEFOGLALÓ ITT!
Békéscsaba, Kórház utcai stadion, 940 néző. Vezette: Ujhelyi Tamás (Márkus Péter, Balla Levente)
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Kővári, Albert I. (Hodonicki, 30.), Kotula – Szabó B. (Kristóf, 58.), Zsolnai, Nagy G. (Márkus A., 82.), Viczián – Borsos (Kóródi, a szünetben), Ésik (Mikló, 82.). Vezetőedző: Csató Sándor
BUDAFOKI MTE: Hársfalvi – Selyem B., Fekete M., Jagodics M., Horgosi, Kun B. (Bukta, 68.) – Varga B. (Herczeg, 75.), Posztobányi (Lapu, 58.), Stumpf – Kovács D. (Rehó, 75.), Vasvári (Hajdú R., 68.). Vezetőedző: Mészöly Géza
Gólszerző: Borsos (11-esből, 1–0) a 24., Mikló (11-esből, 2–0) a 85. percben
MESTERMÉRLEG
Csató Sándor: – Gratulálok a játékosoknak, hiszen amin keresztül mentek a héten az egy rémálom volt, betegségek, sérülések nehezítették a munkát. Azt szerettük volna, hogy mi rúgjuk az első gólt, ami össze is jött. Szünet után a kényszerű cserék miatt átálltunk egy másik játékrendszere,a támadásokat feladtuk, de a védekezés rendben volt. 
Mészöly Géza: – Az első huszonöt percben belekezdett a Békéscsaba és betolt bennünket a tizenhatoson belülre, de mégis ebből adódott az első tizenegyes. A bekapott gól után éledtünk fel, lettek helyzeteink, átvettük a játék irányítását és innen végig mi domináltunk, sajnos kevés helyzettel, majd jött egy második ajándék tizenegyes. Bosszantó így elveszíteni egy mérkőzést.

   
AZ ÁLLÁS       
1. Mezőkövesd

6

41111–5+613
2. Csákvári TK

6

41110–4+613
3. Budapest Honvéd

5

4111–3+812
4. Vasas FC

6

4212–9+312
5. Szeged-Csanád Grosics Akadémia

6

3219–5+411
6. Karcagi SC

6

3218–7+111
7. Szentlőrinc SE

6

2228–6+28
8. Békéscsaba

6

2229–908
9. Tiszakécske

6

2227–8–18
10. FC Ajka

6

2133–7–47
11. Kecskeméti TE

5

235–6–16
12. Soroksár SC

6

1329–13–46
13. Videoton FC Fehérvár

6

1234–8–45
14. BVSC Zugló

6

1146–7–14
15. Budafoki MTE

6

1143–9–64
16. Kozármisleny

6

242–11–92

 

 

