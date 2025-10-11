Kézilabda: a férfi NB I legfiatalabbjai Budakalászon pallérozódnak

A férfi kézilabda NB I-ben szereplő együttesek kereteit végigböngészve mindössze egyetlen csapatban találunk 2008-as születésű – vagyis a válogatott besorolás alapján ifjúsági korú – játékost, aki pályára került ebben az évadban a felnőttélvonalban.

A megfejtés a jelen pillanatban a tabella nyolcadik helyén álló, ezidáig két győzelmet és három vereséget „felmutató” Budakalász együttese, amelyben kettő, az imént említett kritériumnak megfelelő fiatalt is bevetett az elmúlt hetekben Csoknyai István vezetőedző.

Ráadásul mindkét játékos megszerezte azóta az első NB I-es gólját: Nagy Bendegúz a One Veszprém ellen talált be az első fordulóban, Forgács Márkó pedig az ETO University HT-nak talált be kétszer. Utóbbi a NEKA elleni kupameccsen is pályára lépett, a balatonbogláriak ellen hatszor zörgette meg a hálót.

Forgács Márkó tüzel a Veszprém ellen Forrás: Budakalász Kézilabda

„Egyértelmű célunk, hogy minél több saját nevelésű játékosunk legyen a keretben. Erre azért is van szükség, mert a büdzsénk nem olyan nagy, mint a középmezőnytől felfelé található csapatoknak, akik számos meghatározó kézilabdázót tudnak elhozni a piacról – mondja a honlapunknak Csoknyai István. –

Ez egy részről jó, mert a fiatalok előtt megnyílik a kapu, mindenkinek büszkeség, ha ők a pályára kerülnek. Viszont veszélyes is tud ez lenni, hiszen közben az eredményességre is figyelni kell, óriási csaták zajlanak a bennmaradásért, ilyen helyzetben pedig nem lehet csak az utánpótlásra támaszkodni.

Ezek a srácok még nem meghatározó, sokkal inkább epizodista játékosok, de a sérüléseink miatt előfordult már, hogy akár harminc-negyven percen át is a pályán kell lenniük.”

Nagy Bendegúz Forrás: Budakalász Kézilabda

A szakember külön-külön is kitér a játékosaira.

„Hat éve dolgozom Budakalászon, emlékszem, az első edzéseim egyikén Márkó kisgyerekként az édesapjával itt dobált kapura, néztem is, milyen ügyes, dinamikusan jött ki a kezéből a labda. Nem gondoltam, hogy a játékosom lesz, de már itt tartunk…

A fiatal Karabaticra emlékeztet, szinte fejjel megy a falnak, és hatalmasat tud bombázni.

Érzi a kaput, fókuszált, de még rengeteget kell tanulnia, hiszen a kézilabda csapatjáték. Ez igaz Bendére is, remek adottságokkal megáldott srác, ráadásul balkezes, és magas százalékkal használja ki a helyzeteit. A korosztályukban meghatározó játékosok, a felnőttszinthez viszont még rengeteget kell erősödniük; azon leszünk, hogy ebben segítsük őket!”

(Kiemelt képünkön, középen: Csoknyai István Forrás: Budakalász Kézilabda)