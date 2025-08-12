„Rettegésben fogja tartani az ellenfél védelmét” – Pethő Bence lehet a Vasas nyerőembere?

Erős Gábor, a Vasas FC vezetőedzője a következőket mondta:

„Nagyon jó mérkőzést láthatott a közönség, kimondottan jól futballoztunk. A támadójátékkal maximálisan elégedett vagyok, viszont olyan gólokat ajándékoztunk az ellenfélnek, ami a későbbiekben nem fér bele. Emiatt van egy kis hiányérzetem, de nagyjából kezdem látni azt a játékot, amit elképzeltem. Sokat tettünk a győzelemért, de le a kalappal a Békéscsaba előtt is, hiszen bevállalták a bátor focit, és ennek az eredménye lett egy négy-hármas mérkőzés. Tehát, ami a támadójátékot illeti, az rendben van, de a védekezés hagy némi kívánnivalót maga után. Három mérkőzésen nyolc gólt kaptunk, az nagyon sok, ezen javítanunk kell.”

Az NSO Tv feltette azt a kérdést, Pethő Bence lehet-e a Vasas idei nyerőembere, hiszen a csatár duplázott, és ő lőtte a győztes gólt is, ahogy egy héttel ezelőtt Kecskeméten. A válasz a videónkból kiderül.

Csató Sándor, a Békéscsaba vezetőedzője így értékelt:

„Rúgtunk idegenben három gólt, mégsem tudtunk pontot szerezni, ez azért bosszantó. A Vasas már az első húsz percben kétgólos vezetést szerzett, ennek ellenére felálltunk, a szünetig egyenlítettünk, s úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy megpróbáljuk megnyerni a mérkőzést. A harmadik gólt egyéni hibából kaptuk, de újra egyenlítettünk, majd jött a negyedik egy olyan beívelésből, amire készültünk, le voltak osztva az emberek. Ami pozitívum, hogy többször is fel tudtunk állni, nem adtuk fel, és játszottunk egy jó meccset a feljutásra esélyes Vasassal. Nekünk más céljaink vannak, a középmezőnyben szeretnénk végezni.”

Videónkban a Békéscsabában három gólt szerző Borsos Filipről is szó esik.