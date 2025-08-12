„Rettegésben fogja tartani az ellenfél védelmét” – Pethő Bence lehet a Vasas nyerőembere?

Erős Gábor, a Vasas FC vezetőedzője a következőket mondta:
„Nagyon jó mérkőzést láthatott a közönség, kimondottan jól futballoztunk. A támadójátékkal maximálisan elégedett vagyok, viszont olyan gólokat ajándékoztunk az ellenfélnek, ami a későbbiekben nem fér bele. Emiatt van egy kis hiányérzetem, de nagyjából kezdem látni azt a játékot, amit elképzeltem. Sokat tettünk a győzelemért, de le a kalappal a Békéscsaba előtt is, hiszen bevállalták a bátor focit, és ennek az eredménye lett egy négy-hármas mérkőzés. Tehát, ami a támadójátékot illeti, az rendben van, de a védekezés hagy némi kívánnivalót maga után. Három mérkőzésen nyolc gólt kaptunk, az nagyon sok, ezen javítanunk kell.”
Az NSO Tv feltette azt a kérdést, Pethő Bence lehet-e a Vasas idei nyerőembere, hiszen a csatár duplázott, és ő lőtte a győztes gólt is, ahogy egy héttel ezelőtt Kecskeméten. A válasz a videónkból kiderül.
Csató Sándor, a Békéscsaba vezetőedzője így értékelt:
„Rúgtunk idegenben három gólt, mégsem tudtunk pontot szerezni, ez azért bosszantó. A Vasas már az első húsz percben kétgólos vezetést szerzett, ennek ellenére felálltunk, a szünetig egyenlítettünk, s úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy megpróbáljuk megnyerni a mérkőzést. A harmadik gólt egyéni hibából kaptuk, de újra egyenlítettünk, majd jött a negyedik egy olyan beívelésből, amire készültünk, le voltak osztva az emberek. Ami pozitívum, hogy többször is fel tudtunk állni, nem adtuk fel, és játszottunk egy jó meccset a feljutásra esélyes Vasassal. Nekünk más céljaink vannak, a középmezőnyben szeretnénk végezni.”
Videónkban a Békéscsabában három gólt szerző Borsos Filipről is szó esik.
LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
VASAS FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 4–3 (2–2)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1781 néző. Vezette: Katona Balázs (Szalai Balázs, Garai Péter)
VASAS: Kiss Á. – Hej, Pávkovics, Baráth B., Doktorics – Hidi M. S. – Radó (Horváth R., 68.), Hős, Urblík J. (Rab B., 90+3.), Barkóczi B. (Molnár Cs., 68.) – Pethő (Németh B., 86.). Vezetőedző: Erős Gábor
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Albert I., Kovács G., Mikló – Viczián (Nagy G., 68.), Márkus A. (Szabó B., 68.) – Harsányi I. (Sármány, 77.), Zsolnai R., Ésik (Balla, 68.) – Borsos F. (Kóródi, 87.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Urblík J. (15.), Barkóczi B. (20.), Pethő (61., 79.), ill. Borsos F. (33., 45., 74.)
Kiállítva: Albert I. (88.)
|A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Budapest Honvéd
3
3
–
–
8–1
+7
9
|2. Csákvár
3
2
1
–
6–1
+5
7
|3. Mezőkövesd
3
2
1
–
5–1
+4
7
|4. Vasas FC
3
2
–
1
7–8
–1
6
|5. Tiszakécske
3
1
2
–
5–3
+2
5
|6. Szeged-Csanád GA
3
1
2
–
4–3
+1
5
|7. Karcagi SC
3
1
1
1
5–6
–1
4
|8. FC Ajka
3
1
1
1
2–5
–3
4
|9. BVSC-Zugló
3
1
–
2
4–3
+1
3
|10. Kecskeméti TE
3
1
–
2
2–3
–1
3
|11. Békéscsaba
3
–
2
1
5–6
–1
2
|Soroksár SC
3
–
2
1
5–6
–1
2
|13. Szentlőrinc
3
–
2
1
3–4
–1
2
|14. Videoton FC Fehérvár
3
–
2
1
1–4
–3
2
|15. Kozármisleny
3
–
1
2
1–5
–4
1
|16. Budafoki MTE
3
–
1
2
1–5
–4
1