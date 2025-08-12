Sportrádió

„Rettegésben fogja tartani az ellenfél védelmét” – Pethő Bence lehet a Vasas nyerőembere?

PUSZTAI VIOLAPUSZTAI VIOLA
2025.08.12. 06:43
Pethő Bence lehet a Vasas nyerőembere? (Fotó: Árvai Károly)
Hétgólos mérkőzésen, 4–3-ra verte meg a Vasas FC hazai pályán a Békéscsabát az NB II 3. fordulójában. A hétfő esti meccs után a két vezetőedző értékelt.

Erős Gábor, a Vasas FC vezetőedzője a következőket mondta:

„Nagyon jó mérkőzést láthatott a közönség, kimondottan jól futballoztunk. A támadójátékkal maximálisan elégedett vagyok, viszont olyan gólokat ajándékoztunk az ellenfélnek, ami a későbbiekben nem fér bele. Emiatt van egy kis hiányérzetem, de nagyjából kezdem látni azt a játékot, amit elképzeltem. Sokat tettünk a győzelemért, de le a kalappal a Békéscsaba előtt is, hiszen bevállalták a bátor focit, és ennek az eredménye lett egy négy-hármas mérkőzés. Tehát, ami a támadójátékot illeti, az rendben van, de a védekezés hagy némi kívánnivalót maga után. Három mérkőzésen nyolc gólt kaptunk, az nagyon sok, ezen javítanunk kell.”

Az NSO Tv feltette azt a kérdést, Pethő Bence lehet-e a Vasas idei nyerőembere, hiszen a csatár duplázott, és ő lőtte a győztes gólt is, ahogy egy héttel ezelőtt Kecskeméten. A válasz a videónkból kiderül.

Csató Sándor, a Békéscsaba vezetőedzője így értékelt:

„Rúgtunk idegenben három gólt, mégsem tudtunk pontot szerezni, ez azért bosszantó. A Vasas már az első húsz percben kétgólos vezetést szerzett, ennek ellenére felálltunk, a szünetig egyenlítettünk, s úgy jöttünk ki a második félidőre, hogy megpróbáljuk megnyerni a mérkőzést. A harmadik gólt egyéni hibából kaptuk, de újra egyenlítettünk, majd jött a negyedik egy olyan beívelésből, amire készültünk, le voltak osztva az emberek. Ami pozitívum, hogy többször is fel tudtunk állni, nem adtuk fel, és játszottunk egy jó meccset a feljutásra esélyes Vasassal. Nekünk más céljaink vannak, a középmezőnyben szeretnénk végezni.”

Videónkban a Békéscsabában három gólt szerző Borsos Filipről is szó esik. 

 

Labdarúgó NB II
12 órája

Hiába a Borsos-tripla, a négy gólt szerző Vasas legyőzte a Békéscsabát

Kétgólos hátrányból egyenlített a Békéscsaba, ám az angyalföldiek negyedik találatára már nem volt válasza.

LABDARÚGÓ NB II
3. FORDULÓ
VASAS FC–BÉKÉSCSABA 1912 ELŐRE 4–3 (2–2)
Budapest, Illovszky Rudolf Stadion, 1781 néző. Vezette: Katona Balázs (Szalai Balázs, Garai Péter)
VASAS: Kiss Á. – Hej, Pávkovics, Baráth B., Doktorics – Hidi M. S. – Radó (Horváth R., 68.), Hős, Urblík J. (Rab B., 90+3.), Barkóczi B. (Molnár Cs., 68.) – Pethő (Németh B., 86.). Vezetőedző: Erős Gábor
BÉKÉSCSABA: Póser – Kuzma, Albert I., Kovács G., Mikló – Viczián (Nagy G., 68.), Márkus A. (Szabó B., 68.) – Harsányi I. (Sármány, 77.), Zsolnai R., Ésik (Balla, 68.) – Borsos F. (Kóródi, 87.). Vezetőedző: Csató Sándor
Gólszerző: Urblík J. (15.), Barkóczi B. (20.), Pethő (61., 79.), ill. Borsos F. (33., 45., 74.)
Kiállítva: Albert I. (88.)

   
A BAJNOKSÁG ÁLLÁSA

M

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Budapest Honvéd

3

3

8–1

+7

9

  2. Csákvár

3

2

1

6–1

+5

7

  3. Mezőkövesd

3

2

1

5–1

+4

7

  4. Vasas FC

3

2

1

7–8

–1

6

  5. Tiszakécske

3

1

2

5–3

+2

5

  6. Szeged-Csanád GA

3

1

2

4–3

+1

5

  7. Karcagi SC

3

1

1

1

5–6

–1

4

  8. FC Ajka

3

1

1

1

2–5

–3

4

  9. BVSC-Zugló

3

1

2

4–3

+1

3

10. Kecskeméti TE

3

1

2

2–3

–1

3

11. Békéscsaba

3

2

1

5–6

–1

2

      Soroksár SC

3

2

1

5–6

–1

2

13. Szentlőrinc

3

2

1

3–4

–1

2

14. Videoton FC Fehérvár

3

2

1

1–4

–3

2

15. Kozármisleny

3

1

2

1–5

–4

1

16. Budafoki MTE

3

1

2

1–5

–4

1

 

